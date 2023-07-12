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≡ Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47157
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 12.07.23 - 17:41
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Механизмы возврата активов будут применяться к субъектам крупной коррупции и олигопольных групп. А еще одна из норм закона исключает из Уголовного кодекса статьи о Елбасы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27822
Re: Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных...
Отправлено: 12.07.23 - 17:41
#1
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Хм..
Можно будет вслух говорить, что у нас сидел, "имя", все эти 30 лет, жулик и вор?
Ни на кого не показываю пальцем конечно, просто гипатетически?
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1269
Re: Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных...
Отправлено: 12.07.23 - 18:19
#2
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Цитата:
Для применения положений закона лица должны иметь в совокупности активы на сумму свыше порога в 13 млн МРП (44,85 млрд тенге или порядка 100 млн долларов).

Источник:

А если на один МРП меньше то саламалейкум?
Профайл
b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4391
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 12.07.23 - 18:23
#3
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Хм..
Можно будет вслух говорить, что у нас сидел, "имя", все эти 30 лет, жулик и вор?
Ни на кого не показываю пальцем конечно, просто гипатетически?
Только после опубликования!))) 8-)

[Исправлено: bgb, 12.07.2023 - 18:24]
Профайл
Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1603
Re: Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных...
Отправлено: 12.07.23 - 19:05
#4
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Цитата:
111:
Можно будет вслух говорить, что у нас сидел, "имя", все эти 30 лет, жулик и вор?

Ну, без доказательств это будет очередная ложь в твоём исполнении. А за ложную информацию (клевету) ответственность никто не отменял :lol: 8-) :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27822
Re: Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных...
Отправлено: 12.07.23 - 20:10
#5
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Цитата:
Сыкымы:
Ну, без доказательств это

Хм..
Оскорбить, нужны какие то доказательства?
Например долб...б, просидевший у власти 30 лет, на это слово где выдают доказательства?
Не доказательства ли этого, что какой то долб...б, доведший нашу страну до того, что народ наш в массе своей, получает меньше мусорщика в Германии в десять раз меньше, это не доказательство?
У вас то в России по 6000 ойро получают, нормально, Путин ваша жизнь, а вот у нас нет..
Целовать зад ему не за что, как это делается у вас..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6206
Re: Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных...
Отправлено: 12.07.23 - 20:19
#6
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Чрезмерная алчность и жадность приводит к непредсказуемым результатам.если бы на эти двести лярдов, как утверждает аблязов, построили новые заводы, дороги , народ ставил бы памятники и называли улицы. Но вот получилось как всегда
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1603
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 12.07.23 - 21:06
#7
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Цитата:
111:
Оскорбить, нужны какие то доказательства?

Ну, давай, начинай, только с указанием имени, фамилии, должности :lol: 8-) :-o
Профайл
Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1603
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 12.07.23 - 21:07
#8
Комментарий удален модератором.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4380
Re: Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных...
Отправлено: 12.07.23 - 21:20
#9
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Цитата:
111:
все эти 30 лет, жулик и вор?


Главное ведь не то что он такой как вы пишите ( пусть обогащается - богатства страны хватит не на одного ЕГО), главное - что он за 30 лет, страну не сделал такой же обеспеченной как и свою семью; страну не сделал - индустриально- технологичной.

Заводики по сборке машинно-комплектов и прочая "отвёрточная" промышленность - гордиться этим, ну право же смешно - вон соседи-узбеки в этом плане далеко ушли от наших чиновников.
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р
* родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
389
Re: Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных...
Отправлено: 12.07.23 - 21:38
#10
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Цитата:
111:
Хм.. Можно будет вслух говорить, что у нас сидел, "имя", все эти 30 лет, жулик и вор? Ни на кого не показываю пальцем конечно, просто гипатетически?


.....у тебя в глазу бревно,а у него соринку увидел.Сам налоги то плотишь?Скажи что ты чесно живёшь?
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Ben
§ Ben
(Пользователи)
Регистрация:
24.04.23
Сообщений:
11
Re: Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных...
Отправлено: 12.07.23 - 22:05
#11
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Цитата:
Хм..
Оскорбить, нужны какие то доказательства?
Например долб...б, просидевший у власти 30 лет

Источник:


Неужели совесть не проснётся? Ведь за эти 30 лет на референдумах-голосованиях всегда было около 90% "ЗА". Наверное в силе восточная мудрость: На дохлого льва любой шакал заднюю ногу поднять может. До 2000 года "дорогие россияне " завидовали Казахстану: "У вас нормальный президент". Историкам ещё предстоит разобраться, что случилось потом. Не торопитесь ругать и переименовывать.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1773
Re: Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных...
Отправлено: 12.07.23 - 22:48
#12
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Цитата:
ACROS:

Вот-вот. Сегодня в новостях услышал, что в России, наряду с китайскими, пользуются популярностью узбекские телевизоры.А у нас строили завод по выпуску ноутбуков, а всё закончилось мешкотарой.
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р
* родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
389
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 12.07.23 - 23:15
#13
Комментарий проходит проверку.
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T
* Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
280
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 13.07.23 - 00:21
#14
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