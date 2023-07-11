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Мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров не верит, что саранча повредила лишь 500 га посевов в Костанайской области
Мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров не верит, что саранча повредила лишь 500 га посевов в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
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Мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров не верит, что саранча повредила лишь 500 га посевов в Костанайской области
Отправлено: 11.07.23 - 16:27
Сегодня в Костанае он встречался с бизнесменами в областной палате предпринимателей. Ходжаназаров в связи с избранием в парламент оставил пост генерального директора ТОО «Олжа агро», но по-прежнему возглавляет Региональный совет палаты.
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(Полноправные пользователи)
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Re: Мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров не верит, что саранча...
Отправлено: 11.07.23 - 16:27
Мажилис Мэн, Филантроп, Саранчавед, Агроном и Тиктокер, а забрать Розиновские деньги, то кто это?
О
(Пользователи)
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Re: Мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров не верит, что саранча...
Отправлено: 11.07.23 - 16:29
Управление сх области, курирующий заместитель областной вообще был в Наурзумском, Камыстинском, жангельдинском районах? На место только министр приехал? Не пойму где местные начальники?!
Re: Мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров не верит, что саранча...
Отправлено: 11.07.23 - 17:48
Цитата:
Не он забрал, а Зятёк забрал, этот южанин якобы разбогатевший от 1 500 гектаров
жаильминской земли - всего лишь исполнитель.
Найдите мне крестьянина который разбогател сея всего лишь на площади 1 500 гектар пашни и на эти деньги ( не кушая, не одеваясь и прочее) купил розиновскую землю, или как модно сейчас выражаться, банк земли, площадью 1 500 000 гектар посевной пашни.
Кстати ТОО "Иволга-Холдинг" - была самая крупная зерносеющаяся компания в мире, по утверждению Гиннеса, сам руководитель - как человек был НЕ ОЧЕНЬ.
Ильяс:
а забрать Розиновские деньги, то кто это?
а забрать Розиновские деньги, то кто это?
Не он забрал, а Зятёк забрал, этот южанин якобы разбогатевший от 1 500 гектаров
жаильминской земли - всего лишь исполнитель.
Найдите мне крестьянина который разбогател сея всего лишь на площади 1 500 гектар пашни и на эти деньги ( не кушая, не одеваясь и прочее) купил розиновскую землю, или как модно сейчас выражаться, банк земли, площадью 1 500 000 гектар посевной пашни.
Кстати ТОО "Иволга-Холдинг" - была самая крупная зерносеющаяся компания в мире, по утверждению Гиннеса, сам руководитель - как человек был НЕ ОЧЕНЬ.
Re: Мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров не верит, что саранча...
Отправлено: 11.07.23 - 17:55
Цитата://как депутат, считаю, что необходимо сейчас создавать комиссии и фиксировать ущерб.//
Тут пока только один выход: - надо делать как зимой в Рудном, когда власти ПРОСРАЛИ отопительный сезон: - обьявлять местную ЧС и экстренно, без депутатиков, через бюджет ЦЕЛЕВЫМ методом ТОЧЕЧНО, субсидировать потери крестьян от нашествия саранчи, естественно, предварительно на основе средней урожайности колегиально заактировать поля.
Тут пока только один выход: - надо делать как зимой в Рудном, когда власти ПРОСРАЛИ отопительный сезон: - обьявлять местную ЧС и экстренно, без депутатиков, через бюджет ЦЕЛЕВЫМ методом ТОЧЕЧНО, субсидировать потери крестьян от нашествия саранчи, естественно, предварительно на основе средней урожайности колегиально заактировать поля.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
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- 2314
Мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров не верит, что саранча повредила лишь 500 га посевов в Костанайской области
Отправлено: 12.07.23 - 07:08
Я честно говоря не пойму. почему всегда нужно занижать все последствия каких либо даже природных явлений, которые принесли ущерб? Всё то, что идёт в разрез с благополучной статистикой яростно отрицается официальными органами. Даже там где это легко проверить. По страусиному спрятали голову в песок и верим в то, что проблема исчезнет сама собой? Я уже говорил не раз и буду повторять это. Самая большая проблема нашего государства это непрофессионализм. Особенно это касается властных структур.Тем более функции нашего МСХ сузились до предела, распределить субсидии и подменить работу статорганов, вовремя отчитаться, какой урожай собрали фермеры( практически без участия МСХ)
[Исправлено: saba, 12.07.2023 - 07:09]
[Исправлено: saba, 12.07.2023 - 07:09]
Мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров не верит, что саранча повредила лишь 500 га посевов в Костанайской области
Отправлено: 12.07.23 - 21:51
Цитата:
Тоже никак не пойму: - для чего и для кого -наши чиновники всегда ВРУТ- и об урожайности, и о саранче, и о системе ГосАгро, о пожарах, о наводнениях ?? Это всё пошло от Назарбаева и от его подхалимов. Они говорят про одни цифры, народ рядом и видит реальную картину. Назарбаевщина - она плотно сидит в нас и в наших чиновниках, и наверное ещё долго будет сидеть.
Цитата:
Оно самоустранилось от ВВЕДЕНИЯ сельского хозяйства в стране - перешло к мелким , тактическим вопросам.
А, всё потому что сельским хозяйством руководит человек который и дня НЕ ПРОРАБОТАЛ ни в растениеводстве, ни в животноводстве. Это примерно как МЧС-ом руководил ленивый человек никогда не бывавший на пожарах, и даже не соизволивший поехать на пожар после прямого указания Президента. Поэтому и горят многовековые леса и в Ауыликоле на площади 40 000 га. и в Абае на площади 60 000 га..
Непрофесионализм, некомпетенция - вот что отличает нынешнее руководство Казахстана, впрочем оно и было раньше, и при бывшем президенте.
saba:
яростно отрицается официальными органами.
яростно отрицается официальными органами.
Тоже никак не пойму: - для чего и для кого -наши чиновники всегда ВРУТ- и об урожайности, и о саранче, и о системе ГосАгро, о пожарах, о наводнениях ?? Это всё пошло от Назарбаева и от его подхалимов. Они говорят про одни цифры, народ рядом и видит реальную картину. Назарбаевщина - она плотно сидит в нас и в наших чиновниках, и наверное ещё долго будет сидеть.
Цитата:
saba:
функции нашего МСХ сузились до предела
функции нашего МСХ сузились до предела
Оно самоустранилось от ВВЕДЕНИЯ сельского хозяйства в стране - перешло к мелким , тактическим вопросам.
А, всё потому что сельским хозяйством руководит человек который и дня НЕ ПРОРАБОТАЛ ни в растениеводстве, ни в животноводстве. Это примерно как МЧС-ом руководил ленивый человек никогда не бывавший на пожарах, и даже не соизволивший поехать на пожар после прямого указания Президента. Поэтому и горят многовековые леса и в Ауыликоле на площади 40 000 га. и в Абае на площади 60 000 га..
Непрофесионализм, некомпетенция - вот что отличает нынешнее руководство Казахстана, впрочем оно и было раньше, и при бывшем президенте.
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