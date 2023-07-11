Отправлено: - 21:51

saba:

яростно отрицается официальными органами.

saba:

функции нашего МСХ сузились до предела

Цитата:Тоже никак не пойму: - для чего и для кого -наши чиновники всегда ВРУТ- и об урожайности, и о саранче, и о системе ГосАгро, о пожарах, о наводнениях ?? Это всё пошло от Назарбаева и от его подхалимов. Они говорят про одни цифры, народ рядом и видит реальную картину. Назарбаевщина - она плотно сидит в нас и в наших чиновниках, и наверное ещё долго будет сидеть.Цитата:Оно самоустранилось от ВВЕДЕНИЯ сельского хозяйства в стране - перешло к мелким , тактическим вопросам.А, всё потому что сельским хозяйством руководит человек который и дня НЕ ПРОРАБОТАЛ ни в растениеводстве, ни в животноводстве. Это примерно как МЧС-ом руководил ленивый человек никогда не бывавший на пожарах, и даже не соизволивший поехать на пожар после прямого указания Президента. Поэтому и горят многовековые леса и в Ауыликоле на площади 40 000 га. и в Абае на площади 60 000 га..Непрофесионализм, некомпетенция - вот что отличает нынешнее руководство Казахстана, впрочем оно и было раньше, и при бывшем президенте.