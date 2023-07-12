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≡ Видео с подростком, нюхавшим черное вещество из пакета в автобусе, прокомментировали в костанайской полиции
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47157
Видео с подростком, нюхавшим черное вещество из пакета в автобусе, прокомментировали в костанайской полиции
Отправлено: 12.07.23 - 21:24
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Кадры, снятые пассажиром автобуса № 25, попали в социальные сети. На них подросток вдыхал какое-то вещество из пакета. Видео прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1074
Re: Видео с подростком, нюхавшим черное вещество из пакета в...
Отправлено: 12.07.23 - 21:24
#1
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Ну да, у нас же все поголовно носят лак в полиэтиленовых пакетах! И клей Момент тоже.
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