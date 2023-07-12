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Видео с подростком, нюхавшим черное вещество из пакета в автобусе, прокомментировали в костанайской полиции
Видео с подростком, нюхавшим черное вещество из пакета в автобусе, прокомментировали в костанайской полиции
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