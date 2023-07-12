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Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47157
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 12.07.23 - 17:41
Механизмы возврата активов будут применяться к субъектам крупной коррупции и олигопольных групп. А еще одна из норм закона исключает из Уголовного кодекса статьи о Елбасы.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 27822
Re: Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных...
Отправлено: 12.07.23 - 17:41
Хм..
Можно будет вслух говорить, что у нас сидел, "имя", все эти 30 лет, жулик и вор?
Ни на кого не показываю пальцем конечно, просто гипатетически?
Можно будет вслух говорить, что у нас сидел, "имя", все эти 30 лет, жулик и вор?
Ни на кого не показываю пальцем конечно, просто гипатетически?
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1269
Re: Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных...
Отправлено: 12.07.23 - 18:19
Цитата:
А если на один МРП меньше то саламалейкум?
Для применения положений закона лица должны иметь в совокупности активы на сумму свыше порога в 13 млн МРП (44,85 млрд тенге или порядка 100 млн долларов).
Источник:
Источник:
А если на один МРП меньше то саламалейкум?
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4391
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 12.07.23 - 18:23
Хм..
Можно будет вслух говорить, что у нас сидел, "имя", все эти 30 лет, жулик и вор?
Ни на кого не показываю пальцем конечно, просто гипатетически?
Только после опубликования!)))
[Исправлено: bgb, 12.07.2023 - 18:24]
Можно будет вслух говорить, что у нас сидел, "имя", все эти 30 лет, жулик и вор?
Ни на кого не показываю пальцем конечно, просто гипатетически?
Только после опубликования!)))
[Исправлено: bgb, 12.07.2023 - 18:24]
Re: Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных...
Отправлено: 12.07.23 - 19:05
Цитата:
Ну, без доказательств это будет очередная ложь в твоём исполнении. А за ложную информацию (клевету) ответственность никто не отменял
111:
Можно будет вслух говорить, что у нас сидел, "имя", все эти 30 лет, жулик и вор?
Можно будет вслух говорить, что у нас сидел, "имя", все эти 30 лет, жулик и вор?
Ну, без доказательств это будет очередная ложь в твоём исполнении. А за ложную информацию (клевету) ответственность никто не отменял
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 27822
Re: Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных...
Отправлено: 12.07.23 - 20:10
Цитата:
Хм..
Оскорбить, нужны какие то доказательства?
Например долб...б, просидевший у власти 30 лет, на это слово где выдают доказательства?
Не доказательства ли этого, что какой то долб...б, доведший нашу страну до того, что народ наш в массе своей, получает меньше мусорщика в Германии в десять раз меньше, это не доказательство?
У вас то в России по 6000 ойро получают, нормально, Путин ваша жизнь, а вот у нас нет..
Целовать зад ему не за что, как это делается у вас..
Сыкымы:
Ну, без доказательств это
Ну, без доказательств это
Хм..
Оскорбить, нужны какие то доказательства?
Например долб...б, просидевший у власти 30 лет, на это слово где выдают доказательства?
Не доказательства ли этого, что какой то долб...б, доведший нашу страну до того, что народ наш в массе своей, получает меньше мусорщика в Германии в десять раз меньше, это не доказательство?
У вас то в России по 6000 ойро получают, нормально, Путин ваша жизнь, а вот у нас нет..
Целовать зад ему не за что, как это делается у вас..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6206
Re: Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных...
Отправлено: 12.07.23 - 20:19
Чрезмерная алчность и жадность приводит к непредсказуемым результатам.если бы на эти двести лярдов, как утверждает аблязов, построили новые заводы, дороги , народ ставил бы памятники и называли улицы. Но вот получилось как всегда
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 12.07.23 - 21:06
Цитата:
Ну, давай, начинай, только с указанием имени, фамилии, должности
111:
Оскорбить, нужны какие то доказательства?
Оскорбить, нужны какие то доказательства?
Ну, давай, начинай, только с указанием имени, фамилии, должности
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 12.07.23 - 21:07
Комментарий проходит проверку.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4380
Re: Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных...
Отправлено: 12.07.23 - 21:20
Цитата:
Главное ведь не то что он такой как вы пишите ( пусть обогащается - богатства страны хватит не на одного ЕГО), главное - что он за 30 лет, страну не сделал такой же обеспеченной как и свою семью; страну не сделал - индустриально- технологичной.
Заводики по сборке машинно-комплектов и прочая "отвёрточная" промышленность - гордиться этим, ну право же смешно - вон соседи-узбеки в этом плане далеко ушли от наших чиновников.
111:
все эти 30 лет, жулик и вор?
все эти 30 лет, жулик и вор?
Главное ведь не то что он такой как вы пишите ( пусть обогащается - богатства страны хватит не на одного ЕГО), главное - что он за 30 лет, страну не сделал такой же обеспеченной как и свою семью; страну не сделал - индустриально- технологичной.
Заводики по сборке машинно-комплектов и прочая "отвёрточная" промышленность - гордиться этим, ну право же смешно - вон соседи-узбеки в этом плане далеко ушли от наших чиновников.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 387
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 12.07.23 - 21:38
Комментарий проходит проверку.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.04.23
- Сообщений:
- 11
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 12.07.23 - 22:05
Комментарий проходит проверку.
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