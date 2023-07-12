Как быть с сайгой, которая вытаптывает поля в Костанайской области? Поить, кормить...
Отправлено: 12.07.23 - 09:52
Многотысячные стада этой краснокнижной антилопы стали бедствием на юге области. Хозяева зерновых полей просят ускорить выработку хоть каких-то регуляторных механизмов в отношении животных. Аграрии обсудили в Костанае проблему в палате предпринимателей. Читать новость
Это какой-то дурдом все эти собрания, что за наивное и дикое желание стрелять и окапывать? Стрелять краснокнижное животное вэлкам на зону братан, окапывать НАРОДНОЕ достояние, государственную собственность то есть землю тоже странно,это не ваша земля не кх и тоо это земля дана вам в аренду, на время, вы там никто со своими соплями про низкую урожайность и отсутствие дождей, глупо залезать на пути миграции сайги и хныкать мол дайте я постреляю или лучше сами акимы постреляют пусть, времена беззакония уходят в прошлое, лучше думайте как переработку налаживать, промышленное производство, а не заниматься убыточным земледелием в условиях мало для этого пригодных, советские методы по отстрелу тоже дурость, как и многое из той оперы, типа стучать ботинками по трибуне стоя по факту без трусов и ничего своего не производя, все это аукается сейчас и весь цивилизованный мир стучит ботинком уже по сотку и видимо достучит до той поры пока дураки не поумнеют
Вариант регуляторного отстрела Ходжаназаров прокомментировал как маловероятный - животное краснокнижное, имеет статус исчезающего вида, его столько лет сохраняли, причем вместе с международными природоохранными организациями. Садитесь два! Животные и растения, занесённые в Красную книгу Казахстана, определяются Перечнем редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных. Этот перечень утверждён Постановлением Правительства РК от 31 октября 2006 года №1034, последние изменения вносились в него 16 сентября 2022 года (Постановление Правительства РК №706). На момент подготовки этого материала сайги в этом перечне нет. Factcheck.kz — При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Кроме того идея уважаемого депутата об увеличении кормовой базы путем посева житняка с обустройством водопоя не выдерживает никакую критику. Как биолог могу утверждать, что сайга мигрирует не ради поедания или вытаптывания посевов, у них генетический заложено миграций на большие расстояния. Они проходят с юга на север и вне посевных площадей. И ещё, если Ходжаназаров надеется остановить сайгу на на посевах житняка, то глубоко заблуждается на южных рубежах нашей области в первую очередь у житняка в середине июня заканчивается вегетация...
Добавлю, раз слуги народа такого высокого ранга взялись комментировать некие вопросы, хотелось бы, чтобы изначально изучили матчасть или не лезли туда в чем не разбираются. На основании их слов миллионы людей возможно, будут дезориентированы и хуже того сельхозтоваропроизводители начнуть требовать озеленения всей степи и рыть скважины.
Так получается эффективность этой деятельности, то есть выращивание зерновых на бедных землях камышинского района очень низкая хватает только на японский внедорожник и 10 ну 15 семей работяг на нищенской зарплате, видимо нужно менять подходы, а так получается один глава кх только более или менее живёт достойно, огромные площади толком ничего не дают в казну, гора родила мышь как говорится, и вечные проблемы, нет того нет сего, перестреляйте сайгу, и вообще всех кто мешает нам жить, кому Вам? Только на драндулет и хватает, остальное население куда денете?
Понятно что среди кх и тоо глав много толковых ребят, но этого катастрофически мало для страны, выхлопа нет, все идёт не понятно куда, раньше совхозы тянули огромную социалку, миллионы людей, а сейчас даже отходы только рабочим своим и то дозированно, деньги уходят на строительство особняков единиц, покупку иностранных автомобилей, отдых за рубежом, а как что так государство должно, и без конца виновато
Может на должность главы МСХ метит ?? Насчёт развалить: - Иволга сеяла и в Камыстах и в Денисовке, и в Жетыкаре и в Наурзуме - Олжа ( нынешнее название Иволги) с этих земель ушла, или элементарно бежала, бросив всё на этих землях и сеит только на более плодородных землях Узунколя, Сарыколя, Федёровки и Карабвлыка. На этих землях любой фермер, без современной техники и технологии, получает ежегодно 10-15 ц/га, только за счёт бонитета земли (качества земли) Вот и вся агрополитика новоявленного агронома.
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