Re: Как быть с сайгой, которая вытаптывает поля в Костанайской...

Отправлено: - 09:52

Это какой-то дурдом все эти собрания, что за наивное и дикое желание стрелять и окапывать? Стрелять краснокнижное животное вэлкам на зону братан, окапывать НАРОДНОЕ достояние, государственную собственность то есть землю тоже странно,это не ваша земля не кх и тоо это земля дана вам в аренду, на время, вы там никто со своими соплями про низкую урожайность и отсутствие дождей, глупо залезать на пути миграции сайги и хныкать мол дайте я постреляю или лучше сами акимы постреляют пусть, времена беззакония уходят в прошлое, лучше думайте как переработку налаживать, промышленное производство, а не заниматься убыточным земледелием в условиях мало для этого пригодных, советские методы по отстрелу тоже дурость, как и многое из той оперы, типа стучать ботинками по трибуне стоя по факту без трусов и ничего своего не производя, все это аукается сейчас и весь цивилизованный мир стучит ботинком уже по сотку и видимо достучит до той поры пока дураки не поумнеют