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Канчельскис: «Я буду президентом и гендиректором «Тобола», но агенты будут искать варианты с работой тренером»Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис подтвердил назначение на должность в руководстве «Тобола». — Очень рад объявить, что буду работать в «Тоболе»! Это отличная возможность для меня и клуба сделать хорошую работу. Переговоры проходили в обычном режиме, ничего необычного. Сегодня уже встречался с акимом (губернатор) этого региона, переговорили и скоро начнем работу. Я буду президентом и генеральным директором клуба. В «Тоболе» это сдвоенная должность. До конца сезона буду работать здесь, завтра подпишем контракт с конкретными датами.— Вы прекратили поиски работы тренером? — Нет, параллельно агенты будут искать варианты с работой в тренерской сфере. Агенты будут работать везде, где есть футбол, ха-ха. В «Тоболе» уже есть хороший тренерский состав. Никто не собирается их смещать. Будем развиваться вместе на своих должностях», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Мешковым.Когда читаешь о назначении нового тренера в команду бегающих Буратино, так и хочется задать вопрос: как надолго?