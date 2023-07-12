Отправлено: - 19:05

111:

Можно будет вслух говорить, что у нас сидел, "имя", все эти 30 лет, жулик и вор?

Цитата:Ну, без доказательств это будет очередная ложь в твоём исполнении. А за ложную информацию (клевету) ответственность никто не отменял