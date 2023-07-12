НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Штрафы за фейки в интернете и налоги для инфлюэнсеров. Токаев подписал закон об онлайн-платформах
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47156
Штрафы за фейки в интернете и налоги для инфлюэнсеров. Токаев подписал закон об онлайн-платформах
Отправлено: 12.07.23 - 01:24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соцсети в свою очередь обяжут перевести свои интерфейсы на казахский язык и модерировать контент на государственном языке. Кроме того, законом предусмотрена административная ответственность за распространение ложной информации в интернете.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17655
Re: Штрафы за фейки в интернете и налоги для инфлюэнсеров....
Отправлено: 12.07.23 - 01:24
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Закон предусматривает обязательную интеграцию государственного языка в интерфейсы и модерацию онлайн-платформ

Какое предусмотрено наказание за неисполнение этих требований?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17655
Re: Штрафы за фейки в интернете и налоги для инфлюэнсеров....
Отправлено: 12.07.23 - 01:29
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
40 МРП для блогеров, занимающихся предпринимательской деятельностью.

Где-то занервничал главный предприниматель и блогер этого форума :lol:
Профайл
Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1601
Re: Штрафы за фейки в интернете и налоги для инфлюэнсеров....
Отправлено: 12.07.23 - 19:03
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
главный предприниматель и блогер этого форума

Тут для него новый термин придумали - "инфлюэнсер", правда, звучит как-то ругательно :lol: 8-) :-o
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 71, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 71
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS