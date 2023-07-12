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≡ Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47156
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 12.07.23 - 17:41
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Механизмы возврата активов будут применяться к субъектам крупной коррупции и олигопольных групп. А еще одна из норм закона исключает из Уголовного кодекса статьи о Елбасы.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27822
Re: Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных...
Отправлено: 12.07.23 - 17:41
#1
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Хм..
Можно будет вслух говорить, что у нас сидел, "имя", все эти 30 лет, жулик и вор?
Ни на кого не показываю пальцем конечно, просто гипатетически?
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1269
Re: Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных...
Отправлено: 12.07.23 - 18:19
#2
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Цитата:
Для применения положений закона лица должны иметь в совокупности активы на сумму свыше порога в 13 млн МРП (44,85 млрд тенге или порядка 100 млн долларов).

Источник:

А если на один МРП меньше то саламалейкум?
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4391
Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных активов и исключении норм о Елбасы из УК
Отправлено: 12.07.23 - 18:23
#3
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Хм..
Можно будет вслух говорить, что у нас сидел, "имя", все эти 30 лет, жулик и вор?
Ни на кого не показываю пальцем конечно, просто гипатетически?
Только после опубликования!))) 8-)

[Исправлено: bgb, 12.07.2023 - 18:24]
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1601
Re: Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных...
Отправлено: 12.07.23 - 19:05
#4
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Цитата:
111:
Можно будет вслух говорить, что у нас сидел, "имя", все эти 30 лет, жулик и вор?

Ну, без доказательств это будет очередная ложь в твоём исполнении. А за ложную информацию (клевету) ответственность никто не отменял :lol: 8-) :-o
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27822
Re: Токаев подписал закон о возврате незаконно вывезенных...
Отправлено: 12.07.23 - 20:10
#5
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Цитата:
Сыкымы:
Ну, без доказательств это

Хм..
Оскорбить, нужны какие то доказательства?
Например долб...б, просидевший у власти 30 лет, на это слово где выдают доказательства?
Не доказательства ли этого, что какой то долб...б, доведший нашу страну до того, что народ наш в массе своей, получает меньше мусорщика в Германии в десять раз меньше, это не доказательство?
У вас то в России по 6000 ойро получают, нормально, Путин ваша жизнь, а вот у нас нет..
Целовать зад ему не за что, как это делается у вас..
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