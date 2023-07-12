НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Деньги специальной кредитной программы для молодежи не осваиваются в городах Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47156
Деньги специальной кредитной программы для молодежи не осваиваются в городах Костанайской области
Отправлено: 12.07.23 - 16:03
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Льготные кредиты под 2,5% годовых до 5 млн тенге предоставляются молодым людям для организации бизнеса. На таких условиях делается это впервые, подчеркнула сегодня, 12 июля, на заседании акимата области руководитель управления занятости и социальных программ Гульнар АБЕНОВА.
Читать новость

О
§ ОГПУ
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
17
Re: Деньги специальной кредитной программы для молодежи не...
Отправлено: 12.07.23 - 16:03
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS