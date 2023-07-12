Re: Лето пролетает и ага.. - Сроки сдачи шести фонтанов Костаная...

Отправлено: - 17:04

Потому что все "по братски" видимо.

Не уложились в срок - привлекли к ответственности. Есть недочёты- устраняете за свой счёт. Но у нас так нельзя.

Это у нас после реконструкции улицы надо асфальт перекладывать, вечные (обещанные) бордюры крошатся как гнилые зубы. И крайних нет, и спросить не с кого, потому что все распилено,и всем хорошо.

Только бюджет опять страдает.



Нормальный градоначальник бы за такую халатность (в городе жара под /а то и за/ 40 градусов - а у нас к середине июля нет фонтанов, нет газонов,нет элементарного тенёчка, чтобы от пекла спрятаться) разогнал бы ответственных чиновников,но...