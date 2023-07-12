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≡ Прибыль за счет повышения тарифа не пойдет в чей-то карман - премьер
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47153
Прибыль за счет повышения тарифа не пойдет в чей-то карман - премьер
Отправлено: 12.07.23 - 13:48
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Реализацию программы "Тариф в обмен на инвестиции" рассмотрели сегодня на заседании правительства. На сколько поднимутся тарифы для простых казахстанцев, а также куда уйдет дополнительная прибыль, рассказал премьер-министр Алихан Смаилов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27820
Re: Прибыль за счет повышения тарифа не пойдет в чей-то карман -...
Отправлено: 12.07.23 - 13:48
#1
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Пиктёж..
Все впрочем как обычно..
На каком авто этот минтстр гоняет, неужели на обычной Камри?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
579
Re: Прибыль за счет повышения тарифа не пойдет в чей-то карман -...
Отправлено: 12.07.23 - 13:55
#2
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Цитата:
прибыль за счет повышения тарифа пойдет не в чей-то карман, а на реальную модернизацию производств

Ох и наивный у нас министр.

Научите наши службы беречь ресурсы! У нас днем горят уличные фонари, и после этого нас пугают ростом тарифа на свет;
Бессмысленная (преимущественно) работа газонокосильщиков и "озеленителей" с бензопилами - тоже можно сбавить темп (в
Такую жару уничтожать и без того крохотные островки зелени - это просто преступление.
Там глядишь и разум включится. Хотя о чем это я?)
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