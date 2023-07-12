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≡ Мрамор с орнаментом - Более 40 новых лавочек и урн установили в Центральном сквере Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47153
Мрамор с орнаментом - Более 40 новых лавочек и урн установили в Центральном сквере Костаная
Отправлено: 12.07.23 - 13:36
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В Парке культуры и отдыха (Центральный сквер) продолжается реконструкция. Здесь начали устанавливать новые лавочки и урны из мраморной крошки.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3067
Re: Мрамор с орнаментом - Более 40 новых лавочек и урн...
Отправлено: 12.07.23 - 13:36
#1
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было прикольно сомтреть, как скамейка с солнечной батареей и USB портами просто валялась выкорчеванная с кишками и мясом.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27820
Re: Мрамор с орнаментом - Более 40 новых лавочек и урн...
Отправлено: 12.07.23 - 13:45
#2
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Нам тоже, 4 лавочки досталось..

Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
579
Re: Мрамор с орнаментом - Более 40 новых лавочек и урн...
Отправлено: 12.07.23 - 13:49
#3
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Мраморная "основа" так убого выглядит, на мой взгляд
Старые были лучше
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1231
Re: Мрамор с орнаментом - Более 40 новых лавочек и урн...
Отправлено: 12.07.23 - 13:56
#4
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А точно мраморная основа?? Как будто из цемента. Мда,смотрится убого и не солидно. Как на даче,а не в центре города.
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