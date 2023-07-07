Отправлено: - 13:23

И да... По заголовку.Путин, разумеется, переживёт страдальца.Ибо имя Путина останется в веках, а "широко" известные в очень узких кругах половинки и лошаки будут забыты даже среди своих "коллег" через пару лет после их ухода в мир иной.Здоровья им и долгих лет жизни. М.б. хоть к её исходу поумнеют и что-то поймут. Ибо - детей и внуков их жалко.