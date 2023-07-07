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≡ «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47153
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 07.07.23 - 18:23
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В Алматы прошел Media Camp Fest, на который собираются журналисты из стран Центральной Азии. Корреспондент «НГ» тоже побывала на там и встретилась с очень интересными спикерами. В том числе, с исполнительным редактором «Новая Газета. Европа» Вячеславом ПОЛОВИНКО и документалистом Андреем ЛОШАКОМ.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
968
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 12.07.23 - 13:05
#120
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Цитата:
Гога:
А что все какие иностранные слова ???

Кто платит, тот и заказывает. Очевидно же, что всё это чисто русофобское сборище содержится на деньги Сороса и/или Госдепа. Зачем там русский или казахский языки, которые хозяева не понимают?
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4374
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 12.07.23 - 13:07
#121
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Цитата:
таноми52:


Вы правы, чуть переборщил: - правильней будет сказать - НЕКОТОРЫЕ.
Вами перечисленные к этому числу НЕ ОТНОСЯТЬСЯ.
А, дисскуссия, да - занимательная и заставляет прежде ДУМАТЬ, а потом ПИСАТЬ. Абайка - молодец.
При всех его минусах - он более убедителен.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
968
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 12.07.23 - 13:23
#122
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:-) И да... По заголовку.
Путин, разумеется, переживёт страдальца. :-)
Ибо имя Путина останется в веках, а "широко" известные в очень узких кругах половинки и лошаки будут забыты даже среди своих "коллег" через пару лет после их ухода в мир иной.
Здоровья им и долгих лет жизни. М.б. хоть к её исходу поумнеют и что-то поймут. Ибо - детей и внуков их жалко.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27820
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 12.07.23 - 13:39
#123
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Переживет ли Путин..
Да конечно..
Он хитер и любит жизнь.
Это же надо, встретиться с предателем, с его 35тью командирами, которые сделали мятеж, убили русских летчиков, которых в этот день хоронили, пообещать убийцам деньги и награды и отпустить...
Всех сильных он боится, потому долго проживет, ведь страх спасает от смерти..
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Страница 9 из 9«1...789
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