Отправлено: - 11:51

Артем Марусич:

1. На президента был компромат, то есть он делал то, чего не стоило. 2. Человек, которому не хочется, что бы президент делал то, чего не стрит - обратился в СМИ. 3. У СМИ и хватило и яиц и охвата, распространить информацию о том, что президент не всегда все делает правильно. 4. Общество добилось друго го президента. Да, это именно то так и должно работать.

Артем Марусич:

Как это работает в диктатурах? 1. Все видят, что диктаторы убивают людей 2. Убитые СМИ никогда не увидят и не расскажут об ошибках президента 3. Общество задавленно (в том числе отсутствием независимых СМИ) и диктатора свергнуть не сможет (отсутствуют процедуры) и то т будет сидеть четверть века

Артем Марусич:

Там же национализировали нефтяной сектор. Все технологии что туда привезли Шеврон, Мобил, Шел, все отжали и стали этим добывать.

Артем Марусич:

Если Россия отжала рестораны макдональс, это не значит, что теперь она сумеет воткнуть в каждый город свои «Вкусно и точка». Они будут продавать булки с мясом, пока оборудование и поставщики будут позволять. Но уйдет технология, контроль качества на всех этапах, менеджемнт. Ровно как и там, будут продолжать качать нефть на том оборудовании, что уже есть.

Артем Марусич:

Они не отдают технологию, они дают возможность ей пользоваться. Большинство напитков которые вы покупаете в бумаге, разлиты скорее всего на линиях тетра пак.

Цитата:1) на любого президента темболее в сша есть компроматв сша 23 разведслужбы (не дохира ли для миролюбивой страны?) и эти разведслужбы работают как вне так и внутри странына никсона был компромат и его удачно подставилина рейгана был компромат с его ИРАНГЕЙТОМ по сути тоже самое что уотергейт громкий скандал о том что сша через цру тайно посылает в иран оружие (при санкциях введынх самими же сша) а на вырученные деньги спонсирует боевиков никарагуа которые сражались против демократического избранного правительства с целью свергнуть и поставить своего титушку там(как обычно)рейгана почему не убрали?билли клинтон попался на том что изменял жене в белом домепри этом публично СОВРАЛ что ничего не былов сша это считается страшным грехом если президент публично врет (как нам рассказывают) а потом его ловят на враньедаже назвали этот скандал моникагейтклинтон чуть импичмент не получилно обошлосьпочему? почему никсона убрали за вранье а этих нет?может потомучто в этих случая влиятельные дяденьки из цру и фбр не желали этого?2) зам главы фбр тайно под псевдонимом как шпион слил в сми инфу на президентакогда как в НОРМАЛЬНОЙ правовой стране служба которая отвечает за безопасность страны обнуржила что такое высокое лицо мухлюет и врет, они ОБЯЗАНЫ были завести уголовное дело на него и с этим делом пойти в суд а в суде уже доказывать свои фактыв сша в отличии от диктатур спецслужбы вроде как не повязаны с администрацией ведь так?)))3) у сми хватило яиц обнародовать данные потому что за ними стояла вся служба ФБР у которой как не странно почему то не хватило яиц пойти с этими данными в суд самим а не создавать информационную компанию против президента4) путаете не общество добилось другого президентаобщество в сша вообще ничего толком не решалоФБР и их ручные журналисты добились того чтобы убрать для себя не удобного президента и поставить своегок слову)))))) вы в курсе что президент форд заменивший никсона состоял в комиссии уоренна которая рассматривала убийство кеннеди где тот на белом глазу подписал все документы о том что освальд был один (в этой комиссии состоял как не странно и аллен даллес) и форд после как выяснилось с 50ых годов проходил в фбр как штатный осведомитель на коммунистов?))))) (данный факт описан в книге история фбр тима вейнера)тоесть фбр убрали никсона и поставили своего осведомителя во главе странычто там про кгбшно-фсбшную мафию россии?)))Цитата:1) мы видим как в сша убивают людей2) сми если даже видят ошибки президента преподнесут их так что это ничего такого (смотри ирангейт и моникагейт)3) общество в сша под давлением 23 спецслужб сша, там пикнуть нельзя потому-что тебя сразу прослушают и придут к тебенапоминаю после похода трампа на капитолий людям дали огромные сроки кто участвовал в походе (всех вычислили)свобода? право на восстание? Цитата:чем плохо? разве не должна страна которая уже умеет добывать и перерабатывать свое же сырье быть монополистом в СВОЕЙ ЖЕ СТРАНЕ!!но ирану 30 лет почему то не давали такого шансадаже договорится не давали типо давайте 50 на 50 по выручкену доигрались к власти пришли радикалы убрали к херам все эти шеллы и БПкто капиталистам виноват что они вместо нормального диалога убивали людей и проводили перевороты?и вот К СЛОВУ Ранее большая часть иранской нефти перерабатывалась на иностранном оборудовании, однако сегодня большая часть оснащения, необходимого для переработки сырья, поставляется местными производителями.могут-умеютЦитата:выше уже описан иран полностью перешел на свое оборудованиеи россия перейдети да у нас в костанае вполне вкусно и точка сейчасчто мешает владельцу франшизы сохранять технологии и контроль качества пока на заводах делают новое оборудование для ресторанов?мак ушел с рынка? ну это его право его никто не выгонялтеперь взамен вкусно и точканичего к макдонольдсу отношения там не имеетвойна же идет)))Цитата:никто не даст тебе технологии просто ради производстватетра пак почему так известен?потмоучто он чуть ли не монополист рынка со своей упоковкойи везде его политика либо мы заходим под своим брендом и эту линейку больше никто не производит либо мы не дадим вам ничего