«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 07.07.23 - 18:23
В Алматы прошел Media Camp Fest, на который собираются журналисты из стран Центральной Азии. Корреспондент «НГ» тоже побывала на там и встретилась с очень интересными спикерами. В том числе, с исполнительным редактором «Новая Газета. Европа» Вячеславом ПОЛОВИНКО и документалистом Андреем ЛОШАКОМ. Читать новость
abaika95: вам не кажется странным интересный парадокс почему европейские страны у которых были колонии 100 лет назад, живут экономически лучше чем их бывшие колонии?)))
совершенно не понимаю что в этом парадоксального. бывшие колонии живут хуже по то же самой причине по которой они стали колониями - технологически и культурно были слабее чем колонизаторы, и за все годы так в критической массе и не допетрили что их культурная или, если угодно, национальная стратегия в масштабе большем чем эта конкретная территория, где они проживают, в общем-то недостаточно эффективна. объективно, эта ситуация - самая примитивная внутривидовая конкурентная борьба между двумя группами особей, незначительно отличающихся друг от друга в основном поведенческими признаками. ну в имеющихся и имевшихся прежде внешних условиях одна группа выиграла - другая проиграла, на некотором незначительном промежутке времени, что тут удивительного? в перспективе, при сохранении текущих условий и тенденций, вторая группа вытеснит первую
Прочитал поздно к сожалению. Конечноя не такой умный как главные оппоненты в этом споре, и поэтому я понял только одно.Г-н Марусич пытается сказать, что Лошак и Половинко это уважаемые в своей сфере профессионалы. а посему имеют право приезжать и преподовать на подобных форумах. Г-н Абайка пытается сказать. что они никто и звать их никак, посему нечего им делать здесь и кого то учить. Между делом те кто уехали в благословенные страны пытаются рассказать, как им было плохо в Казахстане, где их заставляли учить ненужный им язык. Ещё и рассказывают, что оказывается из Германии гораздо лучше можно знать, что действительно происходит в Украине чем из США. Конечно географию никто не отменял,от Германии до Украины ближе чем от США.Прямо явственно видно засилье идеологии Бандеры в Украине. А то, что русскоязычные области Украины не с цветами встретили российские войска, так это они заблуждались. но конечно же раскаются и всё поймут.
Да, вы правы: - корпоративная или стадно-манкуртная солидарность. А, если проще: - те кто уехал, ПОЧЕМУ то поливают грязью, можно сказать прямо:- ОБСИРАЮТ свою бывшую страну ПРОЖИВАНИЯ: - почему то НИКТО из них никогда не написал - что это ИХ родина. Они то и пишут отстранённо, , как бы отрабатывая своё проживание и с оглядкой на КОГО то, как бы боясь ЗАПАЧКАТЬСЯ, с позиции голодной собачки которая прибилась к богатому и сытному хозяину: - "...ваша страна и так далее....".
Абайка защищает НАШИ ценности, вернее, атакует как всегда: - аргументированно и конкретно.
ACROS: те кто уехал, ПОЧЕМУ то поливают грязью, можно сказать прямо:- ОБСИРАЮТ свою бывшую страну ПРОЖИВАНИЯ
Почему это "обсирают"? Несколько критических замечаний об обстоятельствах, которые действительно имеют место быть, - это "обсирают"? Они должны быть "кумысными" патриотами и безудержно хвалить Казахстан, потому что тут проживали? Или наша страна на сегодня самая идеальная? Никакой "грязи" в адрес РК я от уехавших на форуме не встречала. Грязь - это когда лгут, выкладывают фейки, несуществующие, единичные негативные факты вытаскивают на свет и подают как системные и т.п. Ничего подобного ни Эл, ни Макс, ни Дракон себе не позволяли. Наоборот, думаю, их присутствие на форуме НГ и участие в обсуждениях показывают их живой интерес и неравнодушие к своей родине, которую они были вынуждены обстоятельствами покинуть.
Артем Марусич: Потому, что кроме СМИ, еще должны быть и честные суды. Каждый выполняет свою работу.
ну мы с вами в ходе дискусии разобрались наверное что в сша нет честных сми а во многом они полностью бесчестные отрабатывающие заказ то даллесов то фельтов а честным судам откуда тогда взяться? скажите вот прям честно вы реально верите что суд над трампом по факту приставаний которые обнаружились аккурат после его попытки майдана это не политический цирк? Цитата:
Артем Марусич: Если журналист, выполняя свой священный долг решил приступить закон и украл или опубликовал секретные документы, в результате чего пострадали или могли пострадать люди - он предстанет перед честным судом и тот решил, должен ли он понести наказание и какое.
Уэбб не успел предстать перед судом по факту обнародования данных о связи цру с наркотиками он застрелил себя двумя выстрелами в голову а сколько там таких бытовых случаев?
я сторонник изучения той или иной страны в культурологическом подходе тобиш изучая страну изучай ее литературу, кино и музыку о чем там пишут люди, что снимают и о чем поют знаете и вот что странно что у сша великий кинематограф весь построен на теме того что государство у них не самое лучшее и с ним постоянно борятся отельные представители фильм "12 разгневанных мужчин" великая юридическая драма как раз о том что суды в сша ПРИСТРАНСТНЫ и спокойно отправляют на смерть людей без доказательств свежий фильм "дело ричарада джуелла" полностью построен на том что ФБР ради галочки пытались подставить невиновного человека а СМИ (ДА ДА американские либеральные сми) которые работают на прикорме у фбр еще и потакали спецслужбам и поливали помоями бедного парня
вот вам примеры сюжетов американской практики
Цитата:
Артем Марусич: Собственно. Суд должен разобраться. На сколько важна была информация, стоило ли из за нее красть телефон Абайки и подвергать опасности жизни его ныне покойных друзей, и в какой мере, Ольга должна и должна ли нести ответственность за это. Переписка кстати, была вся под Казахстанским грифом секретности.
это вы так тонко намекаете что журналист ассандж не имел права публиковать данные АНБ и ЦРУ в которых прямо указано как америка следит за всем миром? не кажется ли вам что частный случай и мировой прецедент немного не тянут на сравнение? литвиненко тоже должен был явится в российский суд с обвинениями к путину по взрывам домов в 1999? или вы думаете ассанджа или сноудена кто то в суде слушать бы стал? закрыли бы на 350 лет за публикацию секретных документов и дело с концом а весь мир бы так и жил не подозревая что АНБ следит за всеми! буквально за всеми (прочтите биографию сноудена где он описывают работу в анб и ужаснетесь) Цитата:
Эл-починно: Я не узнаю Вас в гриме!
не обольщайтесь если я спорю с марусичем на тему агрессиновсти сша это не значит что я стал за россию он хотябы не лицемерит в своих принципах-живет в сша и защищает политику сша (думаю до поры до времени) вы живете в стране которая поставляет танки на украину при это критикуете украину и защищаете россию но в эту любимую россию при этом не едите))) парадокс Цитата:
Артем Марусич: И вдруг местный Абайка создает свое боевое подразделение, из местных жителей, сражаются на стороне РФ против Китая. Вы к нему присоединитесь? Кто для вас будет Абайка? Герой или злодей?
вся наша общая проблема в том что мы не изучаем историю поэтому приводим такие вот примеры))
вы типо меня с бандерой сравнили? ок обратный пример раз для вас нацисткая германия и россия это одно и тоже а китай с кого-то рожна заходит в казахстан то вот обратный пример
представим что сша развалились (в книге вторая гражданская война томмаса читтама это очень реалистично показано) и вот сша развалились и вашингтон заново собирает все земли в техасе местные националисты начинают создавать свою нац государство вашингтон собрал все штаты обратно но естественно националисты техаса недовольны что им опять придеться жить под властью вашингтона, она начинают партизанскую войну вашингтон вводит нац гвардию и федеральные войска и давит бунты тут мексика подсуетилась (техас ведь когда то был мексиканским) в мексике возникают ячейки техасских партизан и их через границу постепенно забрасывают для диверсий техаские партизаны рады этому и плевать что им латиносы помогают, главное сейчас отстоять независимость техаса а там и с мексикой разберемся и вот вы Артем Марусич как глава техасских партизан (рожденный правда в мексике) создали ячейку в эль-пасо и ждете ждете ждете тут бац мексика объявляет войну слабой еще америке и заходит по широкому фронту забирая калифорнию, техас и луизиану вы во главе техаских партизан за день до атаки подрываете мосты, убиваете охранников на складах и взрываете железнодорожные составы федеральных войск сша в даллесе с цветами встречают мексиканские войска! ура спасибо освободители! ой и тут бац оказывается мексика не сторонник независимости техаса техас становится протекторатом великой мексиканской империи вводится испанский языке везде всех белых посылают в концлагеря жить на этой земле могут только чистые латиноамериканцы! вы по странному стечению обстоятельств оказались белым темболее выступающим за независимость техаса вас кинули в конц лагерь
но тут история не заканчивается сша побеждают мексику с кровавыми боями забирают свои бывшие территории но техасские националисты которые всю войну не сражались против мексики а помогали ей, уходят в каньоны и продолжают партизанскую войну против сша тоесть считаются недобитками-сепарами и кто в этом случае вы для сша? герой или собака предатель?
Артем Марусич: 1. На президента был компромат, то есть он делал то, чего не стоило. 2. Человек, которому не хочется, что бы президент делал то, чего не стрит - обратился в СМИ. 3. У СМИ и хватило и яиц и охвата, распространить информацию о том, что президент не всегда все делает правильно. 4. Общество добилось друго го президента. Да, это именно то так и должно работать.
1) на любого президента темболее в сша есть компромат в сша 23 разведслужбы (не дохира ли для миролюбивой страны?) и эти разведслужбы работают как вне так и внутри страны на никсона был компромат и его удачно подставили на рейгана был компромат с его ИРАНГЕЙТОМ по сути тоже самое что уотергейт громкий скандал о том что сша через цру тайно посылает в иран оружие (при санкциях введынх самими же сша) а на вырученные деньги спонсирует боевиков никарагуа которые сражались против демократического избранного правительства с целью свергнуть и поставить своего титушку там(как обычно) рейгана почему не убрали? билли клинтон попался на том что изменял жене в белом доме при этом публично СОВРАЛ что ничего не было в сша это считается страшным грехом если президент публично врет (как нам рассказывают) а потом его ловят на вранье даже назвали этот скандал моникагейт клинтон чуть импичмент не получил но обошлось почему? почему никсона убрали за вранье а этих нет? может потомучто в этих случая влиятельные дяденьки из цру и фбр не желали этого? 2) зам главы фбр тайно под псевдонимом как шпион слил в сми инфу на президента когда как в НОРМАЛЬНОЙ правовой стране служба которая отвечает за безопасность страны обнуржила что такое высокое лицо мухлюет и врет, они ОБЯЗАНЫ были завести уголовное дело на него и с этим делом пойти в суд а в суде уже доказывать свои факты в сша в отличии от диктатур спецслужбы вроде как не повязаны с администрацией ведь так?))) 3) у сми хватило яиц обнародовать данные потому что за ними стояла вся служба ФБР у которой как не странно почему то не хватило яиц пойти с этими данными в суд самим а не создавать информационную компанию против президента 4) путаете не общество добилось другого президента общество в сша вообще ничего толком не решало ФБР и их ручные журналисты добились того чтобы убрать для себя не удобного президента и поставить своего к слову)))))) вы в курсе что президент форд заменивший никсона состоял в комиссии уоренна которая рассматривала убийство кеннеди где тот на белом глазу подписал все документы о том что освальд был один (в этой комиссии состоял как не странно и аллен даллес) и форд после как выяснилось с 50ых годов проходил в фбр как штатный осведомитель на коммунистов?))))) (данный факт описан в книге история фбр тима вейнера) тоесть фбр убрали никсона и поставили своего осведомителя во главе страны что там про кгбшно-фсбшную мафию россии?)))
Цитата:
Артем Марусич: Как это работает в диктатурах? 1. Все видят, что диктаторы убивают людей 2. Убитые СМИ никогда не увидят и не расскажут об ошибках президента 3. Общество задавленно (в том числе отсутствием независимых СМИ) и диктатора свергнуть не сможет (отсутствуют процедуры) и то т будет сидеть четверть века
1) мы видим как в сша убивают людей 2) сми если даже видят ошибки президента преподнесут их так что это ничего такого (смотри ирангейт и моникагейт) 3) общество в сша под давлением 23 спецслужб сша, там пикнуть нельзя потому-что тебя сразу прослушают и придут к тебе напоминаю после похода трампа на капитолий людям дали огромные сроки кто участвовал в походе (всех вычислили) свобода? право на восстание? Цитата:
Артем Марусич: Там же национализировали нефтяной сектор. Все технологии что туда привезли Шеврон, Мобил, Шел, все отжали и стали этим добывать.
чем плохо? разве не должна страна которая уже умеет добывать и перерабатывать свое же сырье быть монополистом в СВОЕЙ ЖЕ СТРАНЕ!! но ирану 30 лет почему то не давали такого шанса даже договорится не давали типо давайте 50 на 50 по выручке ну доигрались к власти пришли радикалы убрали к херам все эти шеллы и БП кто капиталистам виноват что они вместо нормального диалога убивали людей и проводили перевороты? и вот К СЛОВУ Ранее большая часть иранской нефти перерабатывалась на иностранном оборудовании, однако сегодня большая часть оснащения, необходимого для переработки сырья, поставляется местными производителями. могут-умеют Цитата:
Артем Марусич: Если Россия отжала рестораны макдональс, это не значит, что теперь она сумеет воткнуть в каждый город свои «Вкусно и точка». Они будут продавать булки с мясом, пока оборудование и поставщики будут позволять. Но уйдет технология, контроль качества на всех этапах, менеджемнт. Ровно как и там, будут продолжать качать нефть на том оборудовании, что уже есть.
выше уже описан иран полностью перешел на свое оборудование вот
и россия перейдет и да у нас в костанае вполне вкусно и точка сейчас что мешает владельцу франшизы сохранять технологии и контроль качества пока на заводах делают новое оборудование для ресторанов? мак ушел с рынка? ну это его право его никто не выгонял теперь взамен вкусно и точка ничего к макдонольдсу отношения там не имеет война же идет)))
Цитата:
Артем Марусич: Они не отдают технологию, они дают возможность ей пользоваться. Большинство напитков которые вы покупаете в бумаге, разлиты скорее всего на линиях тетра пак.
никто не даст тебе технологии просто ради производства тетра пак почему так известен? потмоучто он чуть ли не монополист рынка со своей упоковкой и везде его политика либо мы заходим под своим брендом и эту линейку больше никто не производит либо мы не дадим вам ничего
какие компании или технологии вышли с ссср? аэс по всему постсовку гэс тэц та же мрия которой украинцы так гордились она не украинская а советская почему за 30 лет украина не построила новую мрию? и чернобыльская аэс как бы ее не хаяли за вредность до сих пор работает как ни странно) Цитата:
Артем Марусич: Я всегда думал, как круто что батин урал так похож на мотоцикл BMW с моих вкладышей турбо. Прям один в один!
как круто думал я когда купил себе хбокс вот новая приставка будущего а это тупо неудачно скопированный плейстешн как круто что есть такие функциональные телефоны типа самсунг а это тупо айфон переделанный на андроид
вся история человечества развивается так один придумал что-то другой скопировал третий эту копию поставил на поток или вы думаете форд придумал свои машины? он взял удачную чужую машину-разобрал ее, убрал лишнее и поставил на конвейер зачем в ссср было выдумывать велосипед если после немцев по полю везде валялись неплохие такие бэхи скопированные с чешских мотиков? эти бэхи удешивили и поставили на поток назвав уралом зачем было изобретать америку если после лендлиза везде валялись студебкеры и виллисы? взяли еще больше упростили-добавили жесткости и проходимости и вот они уралы и уазы пол мира от южной америки до китая на них ездило и не подозревало что это оказывается американские машины только дешевле и удобнее Цитата:
Артем Марусич: Беретта 1526 год.
отличный пример итальянские мореплаватели украли у китайцев технологию пороха и ружейного дела, сделали лучше и выдали за свою) Цитата:
Артем Марусич: 70 лет ушло на что? Что даже с вывезенными заводами ничего не вышло и все обанкротилась в конец? А у германии за 70 лет - вышло, 20ть из которых из нее заводы вывозили. 4 место в мире по ВВП. Весь мир катается на тех самых БМВ которых так усердно вывозили.
напоминаю что все 70 лет ссср считался страной победившего пролетариата (ну типа игил для современных буржуа) и против ссср всегда были введены санкции и велась инфомрационная,диверсионная и прямая горячая война по всему миру в сша сочувствовать ссср считалось преступлением тебя либо сажали либо выгоняли из страны либо убивали германия же точнее ФРГ после войны спокойно легла под план маршала (кредиты и закабаление) разместила у себя американские базы (хотя те якобы дали им ПОЛНУЮ независимость) и спокойно жили да немаловажный факт все те олигархи нацисткого рейха которые нажили себе состояния через свои заводы где трудились рабы спокойно продолжали работать в фрг владея ТЕМИ же заводами))) смешно когда германию еще в пример приводят как супер пупер выдающуюся страну Цитата:
Артем Марусич: Весь мир катается на тех самых БМВ которых так усердно вывозили.
больше того весь мир катется на фольксвагенах и порше которые создавали боевую технику гитлеру и которые использовали труд рабов на своих заводах) ниче тут "политика отмены" не работает подумаешь) а вот китайский тик ток необходимо ограничить там же о боже! лагеря существуют!
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