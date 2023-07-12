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≡ Как быть с сайгой, которая вытаптывает поля в Костанайской области? Поить, кормить...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47151
Как быть с сайгой, которая вытаптывает поля в Костанайской области? Поить, кормить...
Отправлено: 12.07.23 - 09:52
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Многотысячные стада этой краснокнижной антилопы стали бедствием на юге области. Хозяева зерновых полей просят ускорить выработку хоть каких-то регуляторных механизмов в отношении животных. Аграрии обсудили в Костанае проблему в палате предпринимателей.
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О
* ОГПУ
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
15
Re: Как быть с сайгой, которая вытаптывает поля в Костанайской...
Отправлено: 12.07.23 - 09:52
#1
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Это какой-то дурдом все эти собрания, что за наивное и дикое желание стрелять и окапывать? Стрелять краснокнижное животное вэлкам на зону братан, окапывать НАРОДНОЕ достояние, государственную собственность то есть землю тоже странно,это не ваша земля не кх и тоо это земля дана вам в аренду, на время, вы там никто со своими соплями про низкую урожайность и отсутствие дождей, глупо залезать на пути миграции сайги и хныкать мол дайте я постреляю или лучше сами акимы постреляют пусть, времена беззакония уходят в прошлое, лучше думайте как переработку налаживать, промышленное производство, а не заниматься убыточным земледелием в условиях мало для этого пригодных, советские методы по отстрелу тоже дурость, как и многое из той оперы, типа стучать ботинками по трибуне стоя по факту без трусов и ничего своего не производя, все это аукается сейчас и весь цивилизованный мир стучит ботинком уже по сотку и видимо достучит до той поры пока дураки не поумнеют
Профайл
Г
§ ГСК
(Пользователи)
Регистрация:
11.07.23
Сообщений:
2
Как быть с сайгой, которая вытаптывает поля в Костанайской области? Поить, кормить...
Отправлено: 12.07.23 - 11:29
#2
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Г
§ ГСК
(Пользователи)
Регистрация:
11.07.23
Сообщений:
2
Как быть с сайгой, которая вытаптывает поля в Костанайской области? Поить, кормить...
Отправлено: 12.07.23 - 11:40
#3
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О
* ОГПУ
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
15
Как быть с сайгой, которая вытаптывает поля в Костанайской области? Поить, кормить...
Отправлено: 12.07.23 - 11:45
#4
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О
* ОГПУ
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
15
Как быть с сайгой, которая вытаптывает поля в Костанайской области? Поить, кормить...
Отправлено: 12.07.23 - 11:48
#5
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