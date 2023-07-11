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≡ Интернет-магазин adidas: продукция, созданная для вашего успеха
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47151
Интернет-магазин adidas: продукция, созданная для вашего успеха
Отправлено: 11.07.23 - 14:57
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Приветствуем вас в мире легендарного бренда, где вы найдете все, что нужно для активного образа жизни. Будьте на высоте с невероятно крутыми коллекциями обуви, одежды и аксессуаров. Интернет-магазин adidas в Казахстане гордится широким выбором моделей и непревзойденным качеством.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27817
Re: Интернет-магазин adidas: продукция, созданная для вашего...
Отправлено: 11.07.23 - 14:57
#1
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Да уж..
Кто носит фирму адидас, тому любая что то там даст..
В СССР жулики и воры коммунисты конечно же носили только фирменные и качественные вещи..
А я вот до сих пор не могу себе позволить тот же адидас..
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7824
Re: Интернет-магазин adidas: продукция, созданная для вашего...
Отправлено: 11.07.23 - 16:31
#2
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Цитата:
111:
я вот до сих пор не могу себе позволить тот же адидас..

---Да ладно уже врать
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
386
Re: Интернет-магазин adidas: продукция, созданная для вашего...
Отправлено: 11.07.23 - 22:43
#3
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Цитата:
111:
А я вот до сих пор не могу себе позволить тот же адидас..

.....там у меня где то ABIDAS завалялся из 90х могу подогнать по цене думаю договаримся.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3066
Re: Интернет-магазин adidas: продукция, созданная для вашего...
Отправлено: 12.07.23 - 08:45
#4
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ордежду и обувь всегдна надо мерять прежде чем купить. Не понимаю людей покупающих одежду и обувь на сайтах.
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