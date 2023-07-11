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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4910
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.07.23 - 21:21
#7381
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Канчельскис: «Я буду президентом и гендиректором «Тобола», но агенты будут искать варианты с работой тренером»
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис подтвердил назначение на должность в руководстве «Тобола». — Очень рад объявить, что буду работать в «Тоболе»! Это отличная возможность для меня и клуба сделать хорошую работу. Переговоры проходили в обычном режиме, ничего необычного. Сегодня уже встречался с акимом (губернатор) этого региона, переговорили и скоро начнем работу. Я буду президентом и генеральным директором клуба. В «Тоболе» это сдвоенная должность. До конца сезона буду работать здесь, завтра подпишем контракт с конкретными датами.
— Вы прекратили поиски работы тренером? — Нет, параллельно агенты будут искать варианты с работой в тренерской сфере. Агенты будут работать везде, где есть футбол, ха-ха. В «Тоболе» уже есть хороший тренерский состав. Никто не собирается их смещать. Будем развиваться вместе на своих должностях», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Мешковым.



Когда читаешь о назначении нового тренера в команду бегающих Буратино, так и хочется задать вопрос: как надолго? :lol: :lol: :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2314
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.07.23 - 08:21
#7382
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Прочитал выжимки из трудов философа Ильина, как говорят идейного вдохновителя В.В.Путина. Не буду вдаваться в обычные обвинения в его адрес в апологетике фашизма. Но тезис о ведущих и ведомых нациях. как то неприятно зацепил.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2314
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.07.23 - 08:24
#7383
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Цитата:
Алиса:
в команду бегающих Буратино,

Ну зря Вы так. Заиграла же сборная Казахстана под руководством амбициозного тренера Адиева, на первом месте сейчас в отборочной группе на Евро идёт. Будем надеяться. что и в Тоболе когда нибудь найдут подходящего тренера
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