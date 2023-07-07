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«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47149
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 07.07.23 - 18:23
В Алматы прошел Media Camp Fest, на который собираются журналисты из стран Центральной Азии. Корреспондент «НГ» тоже побывала на там и встретилась с очень интересными спикерами. В том числе, с исполнительным редактором «Новая Газета. Европа» Вячеславом ПОЛОВИНКО и документалистом Андреем ЛОШАКОМ.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2022
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 12.07.23 - 00:38
Цитата:
И это история проходила. Все империи заканчивали одинаково.
maxsaf:
Скрывать бы ничего не пришлось - законы бы поменяли под новый миропорядок, и всё.
Скрывать бы ничего не пришлось - законы бы поменяли под новый миропорядок, и всё.
И это история проходила. Все империи заканчивали одинаково.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 17655
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 12.07.23 - 00:40
Цитата:
Не было бы никаких мятежников и неудачников. Были бы холмики на их месте.
Артем Марусич:
Мыб тогда все были горсткой мятежников неудачников.
Мыб тогда все были горсткой мятежников неудачников.
Не было бы никаких мятежников и неудачников. Были бы холмики на их месте.
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 12.07.23 - 00:52
Цитата:
Естественно мертвыми. Само собой разумеется. В Белорусию бы не сослали.
maxsaf:
Не было бы никаких мятежников и неудачников. Были бы холмики на их месте.
Не было бы никаких мятежников и неудачников. Были бы холмики на их месте.
Естественно мертвыми. Само собой разумеется. В Белорусию бы не сослали.
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 12.07.23 - 00:59
Передовицы написали бы об освобождении СССР и встрече вермахта с союзниками на Амуре.
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 12.07.23 - 01:00
А начинали с Лошака. Нормально так прошлись.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 79
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 12.07.23 - 01:02
Цитата:
совершенно не понимаю что в этом парадоксального. бывшие колонии живут хуже по то же самой причине по которой они стали колониями - технологически и культурно были слабее чем колонизаторы, и за все годы так в критической массе и не допетрили что их культурная или, если угодно, национальная стратегия в масштабе большем чем эта конкретная территория, где они проживают, в общем-то недостаточно эффективна. объективно, эта ситуация - самая примитивная внутривидовая конкурентная борьба между двумя группами особей, незначительно отличающихся друг от друга в основном поведенческими признаками. ну в имеющихся и имевшихся прежде внешних условиях одна группа выиграла - другая проиграла, на некотором незначительном промежутке времени, что тут удивительного? в перспективе, при сохранении текущих условий и тенденций, вторая группа вытеснит первую
abaika95:
вам не кажется странным интересный парадокс почему европейские страны у которых были колонии 100 лет назад, живут экономически лучше чем их бывшие колонии?)))
вам не кажется странным интересный парадокс почему европейские страны у которых были колонии 100 лет назад, живут экономически лучше чем их бывшие колонии?)))
совершенно не понимаю что в этом парадоксального. бывшие колонии живут хуже по то же самой причине по которой они стали колониями - технологически и культурно были слабее чем колонизаторы, и за все годы так в критической массе и не допетрили что их культурная или, если угодно, национальная стратегия в масштабе большем чем эта конкретная территория, где они проживают, в общем-то недостаточно эффективна. объективно, эта ситуация - самая примитивная внутривидовая конкурентная борьба между двумя группами особей, незначительно отличающихся друг от друга в основном поведенческими признаками. ну в имеющихся и имевшихся прежде внешних условиях одна группа выиграла - другая проиграла, на некотором незначительном промежутке времени, что тут удивительного? в перспективе, при сохранении текущих условий и тенденций, вторая группа вытеснит первую
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2314
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 12.07.23 - 07:36
Прочитал поздно к сожалению. Конечноя не такой умный как главные оппоненты в этом споре, и поэтому я понял только одно.Г-н Марусич пытается сказать, что Лошак и Половинко это уважаемые в своей сфере профессионалы. а посему имеют право приезжать и преподовать на подобных форумах. Г-н Абайка пытается сказать. что они никто и звать их никак, посему нечего им делать здесь и кого то учить. Между делом те кто уехали в благословенные страны пытаются рассказать, как им было плохо в Казахстане, где их заставляли учить ненужный им язык. Ещё и рассказывают, что оказывается из Германии гораздо лучше можно знать, что действительно происходит в Украине чем из США. Конечно географию никто не отменял,от Германии до Украины ближе чем от США.Прямо явственно видно засилье идеологии Бандеры в Украине. А то, что русскоязычные области Украины не с цветами встретили российские войска, так это они заблуждались. но конечно же раскаются и всё поймут.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4373
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 12.07.23 - 08:23
Цитата:
Да, вы правы: - корпоративная или стадно-манкуртная солидарность.
А, если проще: - те кто уехал, ПОЧЕМУ то поливают грязью, можно сказать прямо:- ОБСИРАЮТ свою бывшую страну ПРОЖИВАНИЯ: - почему то НИКТО из них никогда не написал - что это ИХ родина. Они то и пишут отстранённо, , как бы отрабатывая своё проживание и с оглядкой на КОГО то, как бы боясь ЗАПАЧКАТЬСЯ, с позиции голодной собачки которая прибилась к богатому и сытному хозяину: - "...ваша страна и так далее....".
Абайка защищает НАШИ ценности, вернее, атакует как всегда: - аргументированно и конкретно.
saba:
поэтому я понял только одно.
поэтому я понял только одно.
Да, вы правы: - корпоративная или стадно-манкуртная солидарность.
А, если проще: - те кто уехал, ПОЧЕМУ то поливают грязью, можно сказать прямо:- ОБСИРАЮТ свою бывшую страну ПРОЖИВАНИЯ: - почему то НИКТО из них никогда не написал - что это ИХ родина. Они то и пишут отстранённо, , как бы отрабатывая своё проживание и с оглядкой на КОГО то, как бы боясь ЗАПАЧКАТЬСЯ, с позиции голодной собачки которая прибилась к богатому и сытному хозяину: - "...ваша страна и так далее....".
Абайка защищает НАШИ ценности, вернее, атакует как всегда: - аргументированно и конкретно.
-
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