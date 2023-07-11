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≡ Мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров не верит, что саранча повредила лишь 500 га посевов в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47149
Мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров не верит, что саранча повредила лишь 500 га посевов в Костанайской области
Отправлено: 11.07.23 - 16:27
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Сегодня в Костанае он встречался с бизнесменами в областной палате предпринимателей. Ходжаназаров в связи с избранием в парламент оставил пост генерального директора ТОО «Олжа агро», но по-прежнему возглавляет Региональный совет палаты.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
315
Re: Мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров не верит, что саранча...
Отправлено: 11.07.23 - 16:27
#1
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Мажилис Мэн, Филантроп, Саранчавед, Агроном и Тиктокер, а забрать Розиновские деньги, то кто это?
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О
§ ОГПУ
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
12
Re: Мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров не верит, что саранча...
Отправлено: 11.07.23 - 16:29
#2
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Управление сх области, курирующий заместитель областной вообще был в Наурзумском, Камыстинском, жангельдинском районах? На место только министр приехал? Не пойму где местные начальники?!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4373
Re: Мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров не верит, что саранча...
Отправлено: 11.07.23 - 17:48
#3
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Цитата:
Ильяс:
а забрать Розиновские деньги, то кто это?


Не он забрал, а Зятёк забрал, этот южанин якобы разбогатевший от 1 500 гектаров
жаильминской земли - всего лишь исполнитель.
Найдите мне крестьянина который разбогател сея всего лишь на площади 1 500 гектар пашни и на эти деньги ( не кушая, не одеваясь и прочее) купил розиновскую землю, или как модно сейчас выражаться, банк земли, площадью 1 500 000 гектар посевной пашни.
Кстати ТОО "Иволга-Холдинг" - была самая крупная зерносеющаяся компания в мире, по утверждению Гиннеса, сам руководитель - как человек был НЕ ОЧЕНЬ.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4373
Re: Мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров не верит, что саранча...
Отправлено: 11.07.23 - 17:55
#4
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Цитата://как депутат, считаю, что необходимо сейчас создавать комиссии и фиксировать ущерб.//

Тут пока только один выход: - надо делать как зимой в Рудном, когда власти ПРОСРАЛИ отопительный сезон: - обьявлять местную ЧС и экстренно, без депутатиков, через бюджет ЦЕЛЕВЫМ методом ТОЧЕЧНО, субсидировать потери крестьян от нашествия саранчи, естественно, предварительно на основе средней урожайности колегиально заактировать поля.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2314
Мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров не верит, что саранча повредила лишь 500 га посевов в Костанайской области
Отправлено: 12.07.23 - 07:08
#5
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Я честно говоря не пойму. почему всегда нужно занижать все последствия каких либо даже природных явлений, которые принесли ущерб? Всё то, что идёт в разрез с благополучной статистикой яростно отрицается официальными органами. Даже там где это легко проверить. По страусиному спрятали голову в песок и верим в то, что проблема исчезнет сама собой? Я уже говорил не раз и буду повторять это. Самая большая проблема нашего государства это непрофессионализм. Особенно это касается властных структур.Тем более функции нашего МСХ сузились до предела, распределить субсидии и подменить работу статорганов, вовремя отчитаться, какой урожай собрали фермеры( практически без участия МСХ)

[Исправлено: saba, 12.07.2023 - 07:09]
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