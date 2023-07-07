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≡ «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47149
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 07.07.23 - 18:23
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В Алматы прошел Media Camp Fest, на который собираются журналисты из стран Центральной Азии. Корреспондент «НГ» тоже побывала на там и встретилась с очень интересными спикерами. В том числе, с исполнительным редактором «Новая Газета. Европа» Вячеславом ПОЛОВИНКО и документалистом Андреем ЛОШАКОМ.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2022
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 12.07.23 - 00:38
#105
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Цитата:
maxsaf:
Скрывать бы ничего не пришлось - законы бы поменяли под новый миропорядок, и всё.

И это история проходила. Все империи заканчивали одинаково. :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17655
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 12.07.23 - 00:40
#106
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Цитата:
Артем Марусич:
Мыб тогда все были горсткой мятежников неудачников.

Не было бы никаких мятежников и неудачников. Были бы холмики на их месте.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
527
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 12.07.23 - 00:52
#107
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Цитата:
maxsaf:
Не было бы никаких мятежников и неудачников. Были бы холмики на их месте.

Естественно мертвыми. Само собой разумеется. В Белорусию бы не сослали.
Профайл
Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
527
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 12.07.23 - 00:59
#108
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Передовицы написали бы об освобождении СССР и встрече вермахта с союзниками на Амуре.
Профайл
Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
527
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 12.07.23 - 01:00
#109
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А начинали с Лошака. Нормально так прошлись.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
79
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 12.07.23 - 01:02
#110
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Цитата:
abaika95:
вам не кажется странным интересный парадокс почему европейские страны у которых были колонии 100 лет назад, живут экономически лучше чем их бывшие колонии?)))

совершенно не понимаю что в этом парадоксального. бывшие колонии живут хуже по то же самой причине по которой они стали колониями - технологически и культурно были слабее чем колонизаторы, и за все годы так в критической массе и не допетрили что их культурная или, если угодно, национальная стратегия в масштабе большем чем эта конкретная территория, где они проживают, в общем-то недостаточно эффективна. объективно, эта ситуация - самая примитивная внутривидовая конкурентная борьба между двумя группами особей, незначительно отличающихся друг от друга в основном поведенческими признаками. ну в имеющихся и имевшихся прежде внешних условиях одна группа выиграла - другая проиграла, на некотором незначительном промежутке времени, что тут удивительного? в перспективе, при сохранении текущих условий и тенденций, вторая группа вытеснит первую
Профайл
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