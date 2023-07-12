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Пересадят 3 сосны - Реконструкцию водопровода на улице, где высадили деревья из Башкирии, прокомментировали в акимате Костаная
Пересадят 3 сосны - Реконструкцию водопровода на улице, где высадили деревья из Башкирии, прокомментировали в акимате Костаная
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