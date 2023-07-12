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≡ Пересадят 3 сосны - Реконструкцию водопровода на улице, где высадили деревья из Башкирии, прокомментировали в акимате Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47149
Пересадят 3 сосны - Реконструкцию водопровода на улице, где высадили деревья из Башкирии, прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 12.07.23 - 00:57
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Как сообщил советник акима Костаная Олжас ДУЙСЕКОВ, "изначально коммунальщики не планировали идти через зелёные насаждения, но из за стесненных условий работ на небольшом участке было принято решение о пересадке трех сосен".
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
126
Re: Пересадят 3 сосны - Реконструкцию водопровода на улице, где...
Отправлено: 12.07.23 - 00:57
#1
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Интересно , а как через несколько лет при ремонте участка трубопровода опять будут пересаживать деревья ? Раньше как то не принято было сажать деревья вблизи прокладки труб
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