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Госрегулирование цен на услуги сотовой связи могут ввести в Казахстане
Госрегулирование цен на услуги сотовой связи могут ввести в Казахстане
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