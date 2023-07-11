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≡ Госрегулирование цен на услуги сотовой связи могут ввести в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47149
Госрегулирование цен на услуги сотовой связи могут ввести в Казахстане
Отправлено: 11.07.23 - 10:18
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В Казахстане предлагают ввести государственное регулирование цен на услуги сотовой связи, отнеся эту сферу к общественно значимым рынкам. Об этом говорится в документе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам конкуренции".
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9447
Re: Госрегулирование цен на услуги сотовой связи могут ввести в...
Отправлено: 11.07.23 - 10:18
#1
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Цитата:
При этом участились жалобы населения на повышение цен, на навязывание потребителям невостребованных услуг

Источник:

У меня жалоба на оператора Теле2,мне без спроса подключили услугу "Лотерея твоя удача" списывали по 100тнгдень то есть 3000 в месяц.
При разговоре с оператором этого лохотрона мне объяснили, что я оказывается сам подключил эту лотерею,оказывается при пополнении баланса всплывает окошко в котором предлагаетеся выбрать играть, или нет и я кобы я сам нажал "ДА",но тут господа из Теле2 у вас получился прокол.Данная сим карта используется в сигнализации,в устройстве нет экрана и вообще какого либо интерфейса куда можно нажать.Так что вы попросту воровали по 100тнг в день из моего кармана.
Если этой информацией заинтересуются компетентные органы готов написать заявление и предоставить все необходимые доказательства.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4372
Re: Госрегулирование цен на услуги сотовой связи могут ввести в...
Отправлено: 11.07.23 - 10:46
#2
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Цитата:
Добринцофф:
жалоба на оператора Теле2,


Вы вроде, как бы, хвалили этого оператора, когда я возмущался: - почему ВСЕ сотовые операторы не возвращают неиспользованные единицы того или иного пакета услуг, или же не прибавляют их на следующий месяц: - ведь по логике - это же мои деньги, просто в силу причин я не использовал их в этом месяце.
Раз я их не использовал- значит не было нагрузки на оборудование сети и прочих технологических затрат.
А, теперь посчитайте сколько прибыли, не дохода, а именно ПРИБЫЛИ операторы имеют на РОВНОМ месте: - допустим у оператора 1 000 000 клиентов и с каждого они производят ежемесячное списание неиспользованных единиц хотя бы на сумму по 100 тенге: - 1 000 000 *100 = 100 000 000 тенге.
И когда они пускают "крокодилловы" слёзы по поводу якобы каких то трудностей, мне всегда на ум приходит мои "ЗАХАПАННЫЕ" ими "нахаляву" единицы.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9447
Госрегулирование цен на услуги сотовой связи могут ввести в Казахстане
Отправлено: 12.07.23 - 00:40
#3
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Цитата:
ACROS:
Вы вроде, как бы, хвалили этого оператора, когда я возмущался:

Кто же знал,что они до такого опустятся.
Кстати Теле 2 видимо прекрасно понимает, что это мошенничество,потому что в выписке которую я взял сегодня за те же самые даты,списаний уже нет,то есть деньги они конечно взяли,но просто поставили нули,видимо таким топорным способом пытаются замести следы,но я их опять огорчу,у меня на руках есть не только скрин выписки с смартфона,но ещё и вся выписка которую они отправили на почту и где все списания в лотерею видно.Так что если прокуратура заинтересуется с удовольствием предоставлю.


[Исправлено: Добринцофф, 12.07.2023 - 00:41]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2022
Госрегулирование цен на услуги сотовой связи могут ввести в Казахстане
Отправлено: 12.07.23 - 00:45
#4
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Цитата:
Добринцофф:
.Так что если прокуратура заинтересуется с удовольствием предоставлю.

Комментарии комментариями, но лучше статью написать. :lol:
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