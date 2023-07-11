Отправлено: - 00:40

ACROS:

Вы вроде, как бы, хвалили этого оператора, когда я возмущался:

[Исправлено: Добринцофф, 12.07.2023 - 00:41]

Цитата:Кто же знал,что они до такого опустятся.Кстати Теле 2 видимо прекрасно понимает, что это мошенничество,потому что в выписке которую я взял сегодня за те же самые даты,списаний уже нет,то есть деньги они конечно взяли,но просто поставили нули,видимо таким топорным способом пытаются замести следы,но я их опять огорчу,у меня на руках есть не только скрин выписки с смартфона,но ещё и вся выписка которую они отправили на почту и где все списания в лотерею видно.Так что если прокуратура заинтересуется с удовольствием предоставлю.