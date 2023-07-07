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abaika95:

вам не кажется странным интересный парадокс почему европейские страны у которых были колонии 100 лет назад, живут экономически лучше чем их бывшие колонии?)))

Цитата:совершенно не понимаю что в этом парадоксального. бывшие колонии живут хуже по то же самой причине по которой они стали колониями - технологически и культурно были слабее чем колонизаторы, и за все годы так в критической массе и не допетрили что их культурная или, если угодно, национальная стратегия в масштабе большем чем эта конкретная территория, где они проживают, в общем-то недостаточно эффективна. объективно, эта ситуация - самая примитивная внутривидовая конкурентная борьба между двумя группами особей, незначительно отличающихся друг от друга в основном поведенческими признаками. ну в имеющихся и имевшихся прежде внешних условиях одна группа выиграла - другая проиграла, на некотором незначительном промежутке времени, что тут удивительного? в перспективе, при сохранении текущих условий и тенденций, вторая группа вытеснит первую