Отправлено: - 23:07

abaika95:

а пока я буду его финансировать сша у меня все мозги заберут)может для этого страну немного закрыть надо как сделали ссср? обучить спецов, закупить станки и технологии, позвать американских инженеров которые научат наших инежнеров а уж потом что то пытатся? у ссср на это ушло 70 лет и 27 млн жизней чтобы отстоять независимость и оставить после себя часть технологийу нас таких возможностей нет



Цитата:Ну и кто к вам в закрытую страну поедет? Никто к людоедам не поедет.Какие компании вышли из СССР? Я всегда думал, как круто что батин урал так похож на мотоцикл BMW с моих вкладышей турбо. Прям один в один!Беретта 1526 год.Кембридж 1209 ый или какой там год70 лет ушло на что? Что даже с вывезенными заводами ничего не вышло и все обанкротилась в конец? А у германии за 70 лет - вышло, 20ть из которых из нее заводы вывозили. 4 место в мире по ВВП. Весь мир катается на тех самых БМВ которых так усердно вывозили.Если ваша страна, на всю науку и образование выделяет меньше денег, чем нормальные частные университеты сами на себя. Что вы будете преподавателям платить? Кто к этим преподавателям (которых вы можете себе позволить) учиться пойдет?Что бы иметь лучшую экономику - нужно иметь лучших людей, а их можно заманить, только свободой, честным судом, независимыми СМИ, сменяемыми политиками и уж точно максимально открытыми границами. Чем больше открыты - тем больше желающих.А если в вашей стране к несчастью родится умный человек, то единственным его желанием будет свалить в нормальный институт и получать как профессор свои пару миллионов долларов в год, а не жить в закрытой стране. Собственно. Что страна людоедов, что закрытая страна - оба варианта не дают работать людям, которые и только которы и создают аБсолютно все вокруг нас.Как вы в закрытой стране, будете показывать как надо создавать бизнес если его никогда и никто на этой территории ранее не создавал? Потому, что 70 лет нельзя было. И кому вы будете продавать товары? Своим нищим миллионам? Когда ваши конкуренты в мире, на 8, а скоро на 10 миллиардов (местам богатых)? Ну так у них будет в сотни раз больше ресурсов, на образование, на исследования, на разработку.