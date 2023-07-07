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≡ «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47147
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 07.07.23 - 18:23
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В Алматы прошел Media Camp Fest, на который собираются журналисты из стран Центральной Азии. Корреспондент «НГ» тоже побывала на там и встретилась с очень интересными спикерами. В том числе, с исполнительным редактором «Новая Газета. Европа» Вячеславом ПОЛОВИНКО и документалистом Андреем ЛОШАКОМ.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
522
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 11.07.23 - 22:29
#90
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Цитата:
Эл-починно:
Отвечу вопросом на вопрос - А для вас?

В моей истории, местный Абайка, который сражается за Казахстан, вместе с войсками РФ, против оккупантов из Китая - конечно, безусловно герой. Я всеж повторю свой вопрос. Так для вас кто Абайка в моем рассказе? Плохо ли он поступил, что воспользовался моментом и начал сражаться за Казахстан, освобождать свою страну от Китайской жестокой диктатуры?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2018
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 11.07.23 - 22:44
#91
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Цитата:
Артем Марусич:
В моей истории, местный Абайка, который сражается за Казахстан, вместе с войсками РФ, против оккупантов из Китая - конечно, безусловно герой.

Ну так в/на Украине то же самое происходит. Всё зависит от угла взгляда через призму. Одним Бандера херой, другим националист и фашист.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
522
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 11.07.23 - 23:07
#92
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Цитата:
abaika95:
а пока я буду его финансировать сша у меня все мозги заберут)может для этого страну немного закрыть надо как сделали ссср? обучить спецов, закупить станки и технологии, позвать американских инженеров которые научат наших инежнеров а уж потом что то пытатся? у ссср на это ушло 70 лет и 27 млн жизней чтобы отстоять независимость и оставить после себя часть технологийу нас таких возможностей нет

Ну и кто к вам в закрытую страну поедет? Никто к людоедам не поедет.
Какие компании вышли из СССР? Я всегда думал, как круто что батин урал так похож на мотоцикл BMW с моих вкладышей турбо. Прям один в один!

Беретта 1526 год.
Кембридж 1209 ый или какой там год

70 лет ушло на что? Что даже с вывезенными заводами ничего не вышло и все обанкротилась в конец? А у германии за 70 лет - вышло, 20ть из которых из нее заводы вывозили. 4 место в мире по ВВП. Весь мир катается на тех самых БМВ которых так усердно вывозили.

Если ваша страна, на всю науку и образование выделяет меньше денег, чем нормальные частные университеты сами на себя. Что вы будете преподавателям платить? Кто к этим преподавателям (которых вы можете себе позволить) учиться пойдет?

Что бы иметь лучшую экономику - нужно иметь лучших людей, а их можно заманить, только свободой, честным судом, независимыми СМИ, сменяемыми политиками и уж точно максимально открытыми границами. Чем больше открыты - тем больше желающих.

А если в вашей стране к несчастью родится умный человек, то единственным его желанием будет свалить в нормальный институт и получать как профессор свои пару миллионов долларов в год, а не жить в закрытой стране. Собственно. Что страна людоедов, что закрытая страна - оба варианта не дают работать людям, которые и только которы и создают аБсолютно все вокруг нас.

Как вы в закрытой стране, будете показывать как надо создавать бизнес если его никогда и никто на этой территории ранее не создавал? Потому, что 70 лет нельзя было. И кому вы будете продавать товары? Своим нищим миллионам? Когда ваши конкуренты в мире, на 8, а скоро на 10 миллиардов (местам богатых)? Ну так у них будет в сотни раз больше ресурсов, на образование, на исследования, на разработку.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
522
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 11.07.23 - 23:09
#93
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Цитата:
Эл-починно:
Ну так в/на Украине то же самое происходит. Всё зависит от угла взгляда через призму. Одним Бандера херой, другим националист и фашист.

Ну вот видите. Для Китая в моей истории Абайка будет плохим пособником фашистов, для фашистской РФ он будет союзником, а в Казахстане национальным героем.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2018
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 11.07.23 - 23:20
#94
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Цитата:
Артем Марусич:
Для Китая в моей истории Абайка будет плохим пособником фашистов, для фашистской РФ он будет союзником, а в Казахстане национальным героем.

У вас проблемы с моралью двойных стандартов?
ПС - или не понимания ситуации на Украине. Там ведь тоже русскоязычные украинцы, как и в вашем примере, борются с поддержкой РФ за освобождение Украины.

[Исправлено: Эл-починно, 11.07.2023 - 23:28]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17650
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 11.07.23 - 23:30
#95
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Цитата:
abaika95:
а пока я буду его финансировать сша у меня все мозги заберут) может для этого страну немного закрыть надо как сделали ссср? обучить спецов, закупить станки и технологии, позвать американских инженеров которые научат наших инежнеров а уж потом что то пытатся? у ссср на это ушло 70 лет и 27 млн жизней чтобы отстоять независимость и оставить после себя часть технологий у нас таких возможностей нет

А нехер было заставлять меня и других инженеров ненужный нам язык использовать. Вот нас и забрали :lol: А теперь с американскими инженерами на каком языке собираешься общаться? :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2018
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 11.07.23 - 23:37
#96
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Цитата:
Эл-починно:
орются с поддержкой РФ за освобождение Украины.

Извиняюсь, должен поправить. За освобождение своих территорий. Хотите проведём параллели? Швейцария - например. Представьте, что немецкоговорящая часть Швейцарии, скажет и потребует французо и итальяно говорящих говорить только на "мове" и начнёт тольо за то, что они не скачат, зиговать - на гиляку. Ну бред же, не правда ли.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2018
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 11.07.23 - 23:46
#97
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ПС- Свободой и независимостью нужно уметь распоряжаться. А превосходство нации мир уже проходил.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
522
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 11.07.23 - 23:50
#98
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Цитата:
Эл-починно:
У вас проблемы морали двойных стандартов?ПС - или не понимания ситуации на Украине.

У меня - нет. Просто в нашем случае, на территории страны, было две армии. Одна армия текущих оккупантов, а другая - возможно будущих. И за кого Абайка не вступись - для какой нить армии он будет плохим. Но еще есть своя страна, примкни он к Китайской армии - был бы союзником оккупантов и предателем своей страны. Примкни к российской фашистской армии - будет пособником фашистов, но героем своей страны, поднявшим восстание против текущих оккупантов.

Черчиллю приписывают цитату о союзе с СССР «Если бы Гитлер вторгся в ад, я бы по меньшей мере благожелательно отозвался о Сатане в палате общин».

Одним словом, когда и те и другие «не хорошие», то нужно выбрать на свой вкус и все сделают разный выбор. Вот, что было делать Европе, когда один диктатор напал на другого? Ну вот, поддержали того, кто подальше. Гитлера признали большим злом. Те для кого СССР был ближе - сочли большим злом для себя СССР. А те, кого они поделили пополам не рады были и тем и другим и народ в их стране поддержал и тех и других (и в итоге воевали против друг друга, но всегда за свою страну). И что? Кто из них должен был стать героем, а кто изгоем?
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