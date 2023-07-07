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«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
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Я робот(Пользователи)
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«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 07.07.23 - 18:23
В Алматы прошел Media Camp Fest, на который собираются журналисты из стран Центральной Азии. Корреспондент «НГ» тоже побывала на там и встретилась с очень интересными спикерами. В том числе, с исполнительным редактором «Новая Газета. Европа» Вячеславом ПОЛОВИНКО и документалистом Андреем ЛОШАКОМ.
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«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 11.07.23 - 20:27
Цитата:
а как рейтинги отследить если соловей у меня на кухне на фоне играет постоянно?
по его рейтингам получается что я его сутками слушаю и внимаю когда как я иногда ради прикола слушаю че они там еще нового учудили))Цитата:
я тоже чувствую что вы умный, прям есть такое ощущение но самое обидное что вы мерите весь мир сугубо по своему мироощущению
тобиш если вы выбрались в сша и там вам понравлось то значит сша и запад автоматически правы
на любые факты, примеры, аргументы что сша ведут себя плохо и очень плохо вы всегда удобно ответите что я болею российской пропагандой раз они у себя также говорят
чем вы отличаетесь тогда от российской власти которая удобно для себя избрала тактику что если кто то пишет плохо про россию это сразу агент сша или наслушался американской пропаганды? Цитата:
да? а разве сша не на нефти построили свою великолепную экономику когда джобсами и гейтцами там ещё и не пахло?
а вот в книге Даниеля Еркина "Новая карта мира, энергетические ресурсы меняющие климат и сталкивающие целые цивилизации" прямо написано что сша поднялись именно на продаже нефти добываемой в техасе, сша в начале 20 века это такие арабы дубая только с большой армией и имперскими замашками
а еще наверно вы про нефтянной кризис 1973 наверное слышали когда арабы собрались вместе и обвалили рынок нефти отчего в сша произошел кризис? и после чего экономические рельсы срочно начали перестраивать в цифровую сферу чтобы слезть с нефтяной иглы и тогда сразу поперли Эпплы и майкрософты (подскажу эти технологии разрабатывали в первую очередь для армии но армия вовремя поделилась) к слову компания НР это военная конторка которая работала на военные заказы а потом срочно в нее стали вливать деньги для разработки домашних ПК
Цитата:
можете сказать у кого контрольный пакет акций БП?)))
Цитата:
для меня очевидно и понятно что миром сегодня владеют и управляют ребята сидящие за рулем контрольных пакетов акций больших Транснационалитических компаний
в сша после эйзенхаура произошло слияние Военно промышленного комплекса, ЦРУ (братья даллес я про них уже рассказывал) и американских олигархов которых вы называете бизнесменами владельцев ТНК
вместе эта триада-военный госзаказ, спецслужбы и олигархи двигают свои цели и интересы и так в любой стране мира там где сильно влияние армии и спецслужб что произошло в сша от чего САМ ЭЙЗЕНХАУЕР в своей прощальной речи к нации сказал следующее:Вплоть до последнего мирового конфликта, в котором мы приняли участие, Соединенные Штаты не имели военной промышленности. Американские производители плуга могут, при необходимости, изготовить и меч. Но мы больше не можем рисковать безопасностью, импровизируя на ходу. Мы были вынуждены создать постоянную военную промышленность огромных размеров. Помимо этого, три с половиной миллиона человек работает на министерство обороны. Наши ежегодные расходы на оборону превышают совокупную прибыль всех американских компаний. Этот альянс огромного военного ведомства и крупной военной промышленности является новым для американской жизни. Его тотальное влияние — экономическое, политическое и даже духовное — ощущается в каждом городе, в каждом правительственном учреждении, в каждом офисе федерального правительства. И хотя мы признаем совершенную необходимость такого развития событий, мы не должны недооценивать всю серьезность последствий. Это касается нашего труда, ресурсов, основных средств к существованию, да и самого устройства нашего общества. В правительственных кругах мы должны сопротивляться приобретению, намеренному или ненамеренному, военно-промышленным комплексом необоснованного влияния. Вероятность разрушительного усиления такого влияния существует и будет существовать в будущем. Мы не должны допускать, чтобы этот альянс угрожал нашим свободам и демократическим процедурам. Мы ничего не должны принимать на веру. Только информированное и бдительное гражданское общество сможет заставить этот союз крупной промышленности и оборонного ведомства соответствовать нашим мирными методам и целям с тем, чтобы безопасность и свобода могли сосуществовать
в россии точь в точь тоже самое произошло
газпром,армия, олигархи путина и фсб решили что им не выгодно платить за прогонку газа через украину котоаря брала за это аренду и воровала еще к тому же газ и они решили украину уничтожить придумав для народа пилюлю в виде "русского мира" потому что за трубу воевать никто бы не пошел а за русских пойдут
111:
Рейтинги нужно посмотреть. Да у меня все почти командировочные смотрят Вести и Соловьева.. Наши, казахстанские, которые на комбинат приезжают. Что уж о России говорить
Рейтинги нужно посмотреть. Да у меня все почти командировочные смотрят Вести и Соловьева.. Наши, казахстанские, которые на комбинат приезжают. Что уж о России говорить
а как рейтинги отследить если соловей у меня на кухне на фоне играет постоянно?
по его рейтингам получается что я его сутками слушаю и внимаю когда как я иногда ради прикола слушаю че они там еще нового учудили))Цитата:
Артем Марусич:
Абайка, вы же видно не глупый человек, я бы даже сказал - умный. Ну правда, чувствуется. Но еще сильнее чувствуется на сколько вы пропитаны именно российской пропагандой.
Абайка, вы же видно не глупый человек, я бы даже сказал - умный. Ну правда, чувствуется. Но еще сильнее чувствуется на сколько вы пропитаны именно российской пропагандой.
я тоже чувствую что вы умный, прям есть такое ощущение но самое обидное что вы мерите весь мир сугубо по своему мироощущению
тобиш если вы выбрались в сша и там вам понравлось то значит сша и запад автоматически правы
на любые факты, примеры, аргументы что сша ведут себя плохо и очень плохо вы всегда удобно ответите что я болею российской пропагандой раз они у себя также говорят
чем вы отличаетесь тогда от российской власти которая удобно для себя избрала тактику что если кто то пишет плохо про россию это сразу агент сша или наслушался американской пропаганды? Цитата:
Артем Марусич:
Ну что такое нефть сегодня в нашем мире? В США доходы от нефти, это 1% бюджета,
Ну что такое нефть сегодня в нашем мире? В США доходы от нефти, это 1% бюджета,
да? а разве сша не на нефти построили свою великолепную экономику когда джобсами и гейтцами там ещё и не пахло?
а вот в книге Даниеля Еркина "Новая карта мира, энергетические ресурсы меняющие климат и сталкивающие целые цивилизации" прямо написано что сша поднялись именно на продаже нефти добываемой в техасе, сша в начале 20 века это такие арабы дубая только с большой армией и имперскими замашками
а еще наверно вы про нефтянной кризис 1973 наверное слышали когда арабы собрались вместе и обвалили рынок нефти отчего в сша произошел кризис? и после чего экономические рельсы срочно начали перестраивать в цифровую сферу чтобы слезть с нефтяной иглы и тогда сразу поперли Эпплы и майкрософты (подскажу эти технологии разрабатывали в первую очередь для армии но армия вовремя поделилась) к слову компания НР это военная конторка которая работала на военные заказы а потом срочно в нее стали вливать деньги для разработки домашних ПК
Цитата:
Артем Марусич:
Те же компании, которые владеют БП, они в тех же долях владеют эплом, гуглом, фейсбуком, боингом и всем в мире что приносит деньги. Если БП просто завтра исчезнет, этого ваще никто не заметит в США.
Те же компании, которые владеют БП, они в тех же долях владеют эплом, гуглом, фейсбуком, боингом и всем в мире что приносит деньги. Если БП просто завтра исчезнет, этого ваще никто не заметит в США.
можете сказать у кого контрольный пакет акций БП?)))
Цитата:
Артем Марусич:
Вы же это ставите прям на самое видное место. Так делают те, для кого это важно - отсталые сырьевые экономики, как РФ.
Вы же это ставите прям на самое видное место. Так делают те, для кого это важно - отсталые сырьевые экономики, как РФ.
для меня очевидно и понятно что миром сегодня владеют и управляют ребята сидящие за рулем контрольных пакетов акций больших Транснационалитических компаний
в сша после эйзенхаура произошло слияние Военно промышленного комплекса, ЦРУ (братья даллес я про них уже рассказывал) и американских олигархов которых вы называете бизнесменами владельцев ТНК
вместе эта триада-военный госзаказ, спецслужбы и олигархи двигают свои цели и интересы и так в любой стране мира там где сильно влияние армии и спецслужб что произошло в сша от чего САМ ЭЙЗЕНХАУЕР в своей прощальной речи к нации сказал следующее:Вплоть до последнего мирового конфликта, в котором мы приняли участие, Соединенные Штаты не имели военной промышленности. Американские производители плуга могут, при необходимости, изготовить и меч. Но мы больше не можем рисковать безопасностью, импровизируя на ходу. Мы были вынуждены создать постоянную военную промышленность огромных размеров. Помимо этого, три с половиной миллиона человек работает на министерство обороны. Наши ежегодные расходы на оборону превышают совокупную прибыль всех американских компаний. Этот альянс огромного военного ведомства и крупной военной промышленности является новым для американской жизни. Его тотальное влияние — экономическое, политическое и даже духовное — ощущается в каждом городе, в каждом правительственном учреждении, в каждом офисе федерального правительства. И хотя мы признаем совершенную необходимость такого развития событий, мы не должны недооценивать всю серьезность последствий. Это касается нашего труда, ресурсов, основных средств к существованию, да и самого устройства нашего общества. В правительственных кругах мы должны сопротивляться приобретению, намеренному или ненамеренному, военно-промышленным комплексом необоснованного влияния. Вероятность разрушительного усиления такого влияния существует и будет существовать в будущем. Мы не должны допускать, чтобы этот альянс угрожал нашим свободам и демократическим процедурам. Мы ничего не должны принимать на веру. Только информированное и бдительное гражданское общество сможет заставить этот союз крупной промышленности и оборонного ведомства соответствовать нашим мирными методам и целям с тем, чтобы безопасность и свобода могли сосуществовать
в россии точь в точь тоже самое произошло
газпром,армия, олигархи путина и фсб решили что им не выгодно платить за прогонку газа через украину котоаря брала за это аренду и воровала еще к тому же газ и они решили украину уничтожить придумав для народа пилюлю в виде "русского мира" потому что за трубу воевать никто бы не пошел а за русских пойдут
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 11.07.23 - 20:49
Цитата:
Свободные СМИ это процесс, а не событие. Борьба за свободу СМИ идет и в США. Чем больше народ будет бороться, тем свободнее будут СМИ.
Цитата:
Ровно как и самолеты выбирать, между Боингом и Эир Басом. Так же и технологии выкачки нефти, между шелом, шевроном и БП, которыми я напомню, в конечном итоге, в равных долях владеют те же компании.
Цитата:
Это логика и разделение труда. Если вы хотите доить в Костанае коров и продавать молоко, вы скорее всего не захотите потратить сотню лет на разработку технологии, платить эту сотню лет миллионы долларов ученым, инженерам что бы те разработали оборудование и все для того, что бы продавать жидкость в бумаге. Вы просто купите линию у тетра пак и все.
Если вы хотите получить лучшие результаты - вы будете использовать лучшие решения. Та же БП и более крупная компания не разрабатывает свои грузовики, свои компьютеры, они лучшие, потому, что работают с лучшими.
«Они вам технологии» не существуют. Технологии создают люди. Каждую песчинку в асфальте у вашего дома, добыли, привезли и уложили конкретные люди. Люди не любят жить там, где их ущемляют или косо на них смотрят. Люди любят жить там, где к ним хорошо относятся, а это возможно только там, где ко всем хорошо относятся. Где тебя могут защитить честные суды, где о них напишут честные СМИ. Вот когда вы начинаете создавать такое место, туда начинают приезжать люди, создавать новые технологии. С нуля. Вот не знало человечество электромотора, приехал человек и механизмы стали вращаться от электричества, приехал другой человек и изобрел телевизор, которого до этого небыло, приехал третий, и изобрел вертолет, четвертый приехал и сделал ракеты более эффективными и спутниковый интернет доступный широким массам.
А если образование будете финансировать, то и компьютеры будет кому изобрести, и ПО и т.д.
Это не вопрос «Давания», это вопрос условий нахождения. Вот вы бы в племя людоедов лучше бы преподавать поехали или в Гарвард? Вот и другие люди не хотят работать там, где нет судов и независимых СМИ. Уходят от туда где они исчезают и призодят туда, где они появляются. Моментально. Сразу. Потому, что можно потерять или заработать.
abaika95:
чтобы тебе позволили вырасти такому СМИ сколько гражданских воин и переворотов должно в стране случится чтобы тебе ПОЗВОЛИЛИ иметь независимое от твоего правительства СМИ?
чтобы тебе позволили вырасти такому СМИ сколько гражданских воин и переворотов должно в стране случится чтобы тебе ПОЗВОЛИЛИ иметь независимое от твоего правительства СМИ?
Свободные СМИ это процесс, а не событие. Борьба за свободу СМИ идет и в США. Чем больше народ будет бороться, тем свободнее будут СМИ.
Цитата:
abaika95:
знаете я в нефтянке не силен как вы в истории США, но знаете я немного разбираюсь в азах экономики и мне кажется точнее я предполагаю и думается мне что правительство любой страны вольно решать САМО какая компания будет осуществлять у него выкачку нефти или сбор бананов, ведь так?
знаете я в нефтянке не силен как вы в истории США, но знаете я немного разбираюсь в азах экономики и мне кажется точнее я предполагаю и думается мне что правительство любой страны вольно решать САМО какая компания будет осуществлять у него выкачку нефти или сбор бананов, ведь так?
Ровно как и самолеты выбирать, между Боингом и Эир Басом. Так же и технологии выкачки нефти, между шелом, шевроном и БП, которыми я напомню, в конечном итоге, в равных долях владеют те же компании.
Цитата:
abaika95:
это прям девиз экономического убийцы какой то))
это прям девиз экономического убийцы какой то))
Это логика и разделение труда. Если вы хотите доить в Костанае коров и продавать молоко, вы скорее всего не захотите потратить сотню лет на разработку технологии, платить эту сотню лет миллионы долларов ученым, инженерам что бы те разработали оборудование и все для того, что бы продавать жидкость в бумаге. Вы просто купите линию у тетра пак и все.
Если вы хотите получить лучшие результаты - вы будете использовать лучшие решения. Та же БП и более крупная компания не разрабатывает свои грузовики, свои компьютеры, они лучшие, потому, что работают с лучшими.
«Они вам технологии» не существуют. Технологии создают люди. Каждую песчинку в асфальте у вашего дома, добыли, привезли и уложили конкретные люди. Люди не любят жить там, где их ущемляют или косо на них смотрят. Люди любят жить там, где к ним хорошо относятся, а это возможно только там, где ко всем хорошо относятся. Где тебя могут защитить честные суды, где о них напишут честные СМИ. Вот когда вы начинаете создавать такое место, туда начинают приезжать люди, создавать новые технологии. С нуля. Вот не знало человечество электромотора, приехал человек и механизмы стали вращаться от электричества, приехал другой человек и изобрел телевизор, которого до этого небыло, приехал третий, и изобрел вертолет, четвертый приехал и сделал ракеты более эффективными и спутниковый интернет доступный широким массам.
А если образование будете финансировать, то и компьютеры будет кому изобрести, и ПО и т.д.
Это не вопрос «Давания», это вопрос условий нахождения. Вот вы бы в племя людоедов лучше бы преподавать поехали или в Гарвард? Вот и другие люди не хотят работать там, где нет судов и независимых СМИ. Уходят от туда где они исчезают и призодят туда, где они появляются. Моментально. Сразу. Потому, что можно потерять или заработать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
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- 05.03.19
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«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 11.07.23 - 20:49
Цитата:
знаете баба клава наверное умнее нас на своем аналитическом уровне
и она понимает что если у лоснящегося московского журналиста есть деньги спокойно сбежать от путина в европу а не в монголию то этот журналист все эти 30 лет припеваюче жил
а как можно было жить припеваюче московскому журналисту эти 30 лет в России?
ты либо облзываешь путина работая на государство либо облизываешь олигархов или сша на которых работаешь как те ФБК, НТВ и иные структуры
тоесть для бабы клавы они все ГОВНО и паразиты будут считаться
поэтому невзорову нет дороги в россию
внучек генерала мгб, сексот в церковно приходской школе, который верой и правдой работал на ссср потом на ельцина потом на олигархов,был доверенным лицом путина и как горячим запахло убежал в италию даже не в украину откуда рассказывает что баба клава это дегенеративный вид человечества потому-что она русская?
такие сми и журналисты нам нужны?))
Цитата:
я давно уже писал
живу по парадигме василия розанова
если где то хвалят царя я становлюсь революционером и критикую царя а для этого ищу аргументы и изучаю
если где-то критикуют царя и становлюсь черносотенцем и отмазываю царя опять же находя аргументы
очень удобный подход, благородя ему я могу проанализировать всю картину и вижу все поле на котором для меня очевидно что США это хищная империя которая паразитирует на бедных странах мира в первую очередь на южной америке
россия такая же хищнеческая империя которая паразитирует на постсовестком пространстве выкачивая тут ресурсы и умы
разницы между ними особой для меня нет
Цитата:
скажите а почему Эдвард сноуден и ассандж не стали героями в сша а подверглись преследованию?
почему вместо нормальной дискусии в сша сейчас возобладали лозунги, повесточка и 37 год когда любого можно обвинить в домогательстве задним числом причем ничем это не подтверждая?))
почему черные жизни важны и белые должны преклонить колени а если нет или они вздумают что то там вякать их отменят в сми и в общественной жизни как не угодных
эо вот точно демократия или диктатура меньшинства?
Цитата:
американским мордам в телике кто платит подскажите?
а еще подскажите почему такера карлсона можно уволить из телика за его высказывания и почему это не нарушение первой поправки?
Артем Марусич:
ее убедили в том, что хорошие журналисты, это «лоснящиеся морды из гейропы», забывая рассказать о том, что в Европу им пришлось бежать от преследования.
ее убедили в том, что хорошие журналисты, это «лоснящиеся морды из гейропы», забывая рассказать о том, что в Европу им пришлось бежать от преследования.
знаете баба клава наверное умнее нас на своем аналитическом уровне
и она понимает что если у лоснящегося московского журналиста есть деньги спокойно сбежать от путина в европу а не в монголию то этот журналист все эти 30 лет припеваюче жил
а как можно было жить припеваюче московскому журналисту эти 30 лет в России?
ты либо облзываешь путина работая на государство либо облизываешь олигархов или сша на которых работаешь как те ФБК, НТВ и иные структуры
тоесть для бабы клавы они все ГОВНО и паразиты будут считаться
поэтому невзорову нет дороги в россию
внучек генерала мгб, сексот в церковно приходской школе, который верой и правдой работал на ссср потом на ельцина потом на олигархов,был доверенным лицом путина и как горячим запахло убежал в италию даже не в украину откуда рассказывает что баба клава это дегенеративный вид человечества потому-что она русская?
такие сми и журналисты нам нужны?))
Цитата:
Артем Марусич:
Вам, умному человеку, который отлично владеет гуглом, под натиском железных аргументов уже не просто принять реальную картину мира. Ваш мозг (а он умный, тем хуже) будет придумывать все новые и новые структуры и оправдания, что бы сохранить картину в целом. А ей так просто невозможно, ей такой Артем не встретится даже.
Вам, умному человеку, который отлично владеет гуглом, под натиском железных аргументов уже не просто принять реальную картину мира. Ваш мозг (а он умный, тем хуже) будет придумывать все новые и новые структуры и оправдания, что бы сохранить картину в целом. А ей так просто невозможно, ей такой Артем не встретится даже.
я давно уже писал
живу по парадигме василия розанова
если где то хвалят царя я становлюсь революционером и критикую царя а для этого ищу аргументы и изучаю
если где-то критикуют царя и становлюсь черносотенцем и отмазываю царя опять же находя аргументы
очень удобный подход, благородя ему я могу проанализировать всю картину и вижу все поле на котором для меня очевидно что США это хищная империя которая паразитирует на бедных странах мира в первую очередь на южной америке
россия такая же хищнеческая империя которая паразитирует на постсовестком пространстве выкачивая тут ресурсы и умы
разницы между ними особой для меня нет
Цитата:
Артем Марусич:
Стандартная диктатура, стандартно убила СМИ, стандартно кричит лозунгами
Стандартная диктатура, стандартно убила СМИ, стандартно кричит лозунгами
скажите а почему Эдвард сноуден и ассандж не стали героями в сша а подверглись преследованию?
почему вместо нормальной дискусии в сша сейчас возобладали лозунги, повесточка и 37 год когда любого можно обвинить в домогательстве задним числом причем ничем это не подтверждая?))
почему черные жизни важны и белые должны преклонить колени а если нет или они вздумают что то там вякать их отменят в сми и в общественной жизни как не угодных
эо вот точно демократия или диктатура меньшинства?
Цитата:
Артем Марусич:
Вдруг она задумается, и поймет, что ничего этим мордам в телике не платит, а не дай бог, еще поймет, кто им платит и за что.
Вдруг она задумается, и поймет, что ничего этим мордам в телике не платит, а не дай бог, еще поймет, кто им платит и за что.
американским мордам в телике кто платит подскажите?
а еще подскажите почему такера карлсона можно уволить из телика за его высказывания и почему это не нарушение первой поправки?
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 11.07.23 - 21:00
Цитата:
А кто вам сказал, что спокойно и есть? Просто по факту того, что они сейчас в Европе? Я с зп 200$ сбежал, не спокойно и денег у меня не было. Вот вы сейчас мозг отключили и прям ровно ретранслируете. Может у них дворцы? Супер кары какие? Они же живут среди людей, их видно. Плюс, кто им даст деньги? Это не РФ где можно пилить бюджет на всю родню. Там деньги принадлежат людям и они их контролируют. Эти журналисты по фейсбукам искали кто может помочь найти жилье снять, помогали друг другу. Не замечено как то у них было состояний, хоть сколь либо близким к тем, кто работает на государство.
abaika95:
и она понимает что если у лоснящегося московского журналиста есть деньги спокойно сбежать от путина в европу
и она понимает что если у лоснящегося московского журналиста есть деньги спокойно сбежать от путина в европу
А кто вам сказал, что спокойно и есть? Просто по факту того, что они сейчас в Европе? Я с зп 200$ сбежал, не спокойно и денег у меня не было. Вот вы сейчас мозг отключили и прям ровно ретранслируете. Может у них дворцы? Супер кары какие? Они же живут среди людей, их видно. Плюс, кто им даст деньги? Это не РФ где можно пилить бюджет на всю родню. Там деньги принадлежат людям и они их контролируют. Эти журналисты по фейсбукам искали кто может помочь найти жилье снять, помогали друг другу. Не замечено как то у них было состояний, хоть сколь либо близким к тем, кто работает на государство.
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 11.07.23 - 21:06
Цитата:
Ну и жить значит баба клава будет в говне. Ровно до тех пор, пока не проснется. К сожалению только так, иного пути нет, вы к людоедам не поедите. Тут в принципе можно поставить точку, так как принципы известны, а чего придерживаться, каждый выбирает сам.
abaika95:
тоесть для бабы клавы они все ГОВНО и паразиты будут считаться
тоесть для бабы клавы они все ГОВНО и паразиты будут считаться
Ну и жить значит баба клава будет в говне. Ровно до тех пор, пока не проснется. К сожалению только так, иного пути нет, вы к людоедам не поедите. Тут в принципе можно поставить точку, так как принципы известны, а чего придерживаться, каждый выбирает сам.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13781
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 11.07.23 - 21:09
Цитата:
расскажу вам историю про свободные сми))
к власти в сша пришел не удобный президент никсон
который делал популистские лозунги вообще вел себя по хамски
убивать президентов в сша стало опасно т.к. что то все начали подозревать что убийство кеннеди было подстроено
поэтому влиятельные дядьки из числа сенаторов и олигархов его решили убрать информационно
зам главы ФБР Марк Фельт (представите уровень какой! как зам главы КНБ или ФСБ всей страны) нарыл компромат на президента что тот вел грязную игру во время выборов
и слил этот компромат через своих ручных журналистов вашингтон пост Боба Вудворрта и Карла Бернштейна а те типо в виде журналистского расследования полностью дискредитировали президента
ура!!! сми победили власть! президента свергли свободные сми! сша самая свободная страна где газета может менять президентов!
да только умные люди сразу поняли что тут что то нет, обычные молодые журналисты не могли сами такое проделать кто то за ними стоял, они признались что информатором у них был человек по кличке глубокая глотка.....
так вот только в 2005 году официально доказали что этим информатором был зам директора фбр)))
это процесс за свободные сми такой про который вам все либеральные журналисты будут рассказывать как о победе журналистов над властью когда как это была обычная провокация спецслужб
Цитата:
как же иран сейчас добывает нефть после прихода к власти исламских радикалов?
ооой удивительно правда? у них там нет не шелла ни бп а добычу ведет национальная иранская нефтегазовая компания
оказывается выбор в пользу себя всегда есть да? если ты при этом взял в заложники американских дипломатов и не отпускал их пока из ирана не уйдет последний морской пехотинец и агент цру?))
Цитата:
вы правда верите что в мировой экономике так просто и запросто?
и тетрапак такие дураки что просто возьмут и дадут свою технологию в убыток своим товарам?
Цитата:
а пока я буду его финансировать сша у меня все мозги заберут)
может для этого страну немного закрыть надо как сделали ссср?
обучить спецов, закупить станки и технологии, позвать американских инженеров которые научат наших инежнеров а уж потом что то пытатся?
у ссср на это ушло 70 лет и 27 млн жизней чтобы отстоять независимость и оставить после себя часть технологий
у нас таких возможностей нет
Цитата:
да особенно если это происходит в мире где студенты гарварда держат людоедов в каменном веке покупая их ресурсы за бусы не давая развиваться а как только среди людоедов появился умный мальчик его тут же забирают в гарвард и не возвращают племени))) и так век за веком
про европейскую полонизацию слышали?
вам не кажется странным интересный парадокс
почему европейские страны у которых были колонии 100 лет назад, живут экономически лучше чем их бывшие колонии?)))
как так получается?
Артем Марусич:
Свободные СМИ это процесс, а не событие. Борьба за свободу СМИ идет и в США. Чем больше народ будет бороться, тем свободнее будут СМИ.
Свободные СМИ это процесс, а не событие. Борьба за свободу СМИ идет и в США. Чем больше народ будет бороться, тем свободнее будут СМИ.
расскажу вам историю про свободные сми))
к власти в сша пришел не удобный президент никсон
который делал популистские лозунги вообще вел себя по хамски
убивать президентов в сша стало опасно т.к. что то все начали подозревать что убийство кеннеди было подстроено
поэтому влиятельные дядьки из числа сенаторов и олигархов его решили убрать информационно
зам главы ФБР Марк Фельт (представите уровень какой! как зам главы КНБ или ФСБ всей страны) нарыл компромат на президента что тот вел грязную игру во время выборов
и слил этот компромат через своих ручных журналистов вашингтон пост Боба Вудворрта и Карла Бернштейна а те типо в виде журналистского расследования полностью дискредитировали президента
ура!!! сми победили власть! президента свергли свободные сми! сша самая свободная страна где газета может менять президентов!
да только умные люди сразу поняли что тут что то нет, обычные молодые журналисты не могли сами такое проделать кто то за ними стоял, они признались что информатором у них был человек по кличке глубокая глотка.....
так вот только в 2005 году официально доказали что этим информатором был зам директора фбр)))
это процесс за свободные сми такой про который вам все либеральные журналисты будут рассказывать как о победе журналистов над властью когда как это была обычная провокация спецслужб
Цитата:
Артем Марусич:
Ровно как и самолеты выбирать, между Боингом и Эир Басом. Так же и технологии выкачки нефти, между шелом, шевроном и БП, которыми я напомню, в конечном итоге, в равных долях владеют те же компании.
Ровно как и самолеты выбирать, между Боингом и Эир Басом. Так же и технологии выкачки нефти, между шелом, шевроном и БП, которыми я напомню, в конечном итоге, в равных долях владеют те же компании.
как же иран сейчас добывает нефть после прихода к власти исламских радикалов?
ооой удивительно правда? у них там нет не шелла ни бп а добычу ведет национальная иранская нефтегазовая компания
оказывается выбор в пользу себя всегда есть да? если ты при этом взял в заложники американских дипломатов и не отпускал их пока из ирана не уйдет последний морской пехотинец и агент цру?))
Цитата:
Артем Марусич:
Вы просто купите линию у тетра пак и все.
Вы просто купите линию у тетра пак и все.
вы правда верите что в мировой экономике так просто и запросто?
и тетрапак такие дураки что просто возьмут и дадут свою технологию в убыток своим товарам?
Цитата:
Артем Марусич:
А если образование будете финансировать, то и компьютеры будет кому изобрести, и ПО и т
А если образование будете финансировать, то и компьютеры будет кому изобрести, и ПО и т
а пока я буду его финансировать сша у меня все мозги заберут)
может для этого страну немного закрыть надо как сделали ссср?
обучить спецов, закупить станки и технологии, позвать американских инженеров которые научат наших инежнеров а уж потом что то пытатся?
у ссср на это ушло 70 лет и 27 млн жизней чтобы отстоять независимость и оставить после себя часть технологий
у нас таких возможностей нет
Цитата:
Артем Марусич:
Вот вы бы в племя людоедов лучше бы преподавать поехали или в Гарвард? Вот и другие люди не хотят работать там, где нет судов и независимых СМИ. Уходят от туда где они исчезают и призодят туда, где они появляются. Моментально. Сразу. Потому, что можно потерять или заработать.
Вот вы бы в племя людоедов лучше бы преподавать поехали или в Гарвард? Вот и другие люди не хотят работать там, где нет судов и независимых СМИ. Уходят от туда где они исчезают и призодят туда, где они появляются. Моментально. Сразу. Потому, что можно потерять или заработать.
да особенно если это происходит в мире где студенты гарварда держат людоедов в каменном веке покупая их ресурсы за бусы не давая развиваться а как только среди людоедов появился умный мальчик его тут же забирают в гарвард и не возвращают племени))) и так век за веком
про европейскую полонизацию слышали?
вам не кажется странным интересный парадокс
почему европейские страны у которых были колонии 100 лет назад, живут экономически лучше чем их бывшие колонии?)))
как так получается?
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 11.07.23 - 21:21
Цитата:
Потому, что кроме СМИ, еще должны быть и честные суды. Каждый выполняет свою работу.
Если журналист, выполняя свой священный долг решил приступить закон и украл или опубликовал секретные документы, в результате чего пострадали или могли пострадать люди - он предстанет перед честным судом и тот решил, должен ли он понести наказание и какое.
Как если бы Ольга украла бы ваш телефон, взломала его, а там ваша переписка с путеным:
ВВП: Абайка! Давай ты будешь отстаивать мои интересы, а я тебе миллион платить буду!
Абайка: А давай!
ВВП: а еще давай, я подкину по миллиону твоим друзьям, и они будут продвигать идеи сепаратизма в Казахстанк
Абайка: а давай, вот список друзей: 1, 2, 3.
Ольга считает эту публикацию важной, публикует ее. Друзей 1, 2 и 3 за это забивают палками на смерть.
Собственно. Суд должен разобраться. На сколько важна была информация, стоило ли из за нее красть телефон Абайки и подвергать опасности жизни его ныне покойных друзей, и в какой мере, Ольга должна и должна ли нести ответственность за это. Переписка кстати, была вся под Казахстанским грифом секретности.
abaika95:
скажите а почему Эдвард сноуден и ассандж не стали героями в сша а подверглись преследованию?
скажите а почему Эдвард сноуден и ассандж не стали героями в сша а подверглись преследованию?
Потому, что кроме СМИ, еще должны быть и честные суды. Каждый выполняет свою работу.
Если журналист, выполняя свой священный долг решил приступить закон и украл или опубликовал секретные документы, в результате чего пострадали или могли пострадать люди - он предстанет перед честным судом и тот решил, должен ли он понести наказание и какое.
Как если бы Ольга украла бы ваш телефон, взломала его, а там ваша переписка с путеным:
ВВП: Абайка! Давай ты будешь отстаивать мои интересы, а я тебе миллион платить буду!
Абайка: А давай!
ВВП: а еще давай, я подкину по миллиону твоим друзьям, и они будут продвигать идеи сепаратизма в Казахстанк
Абайка: а давай, вот список друзей: 1, 2, 3.
Ольга считает эту публикацию важной, публикует ее. Друзей 1, 2 и 3 за это забивают палками на смерть.
Собственно. Суд должен разобраться. На сколько важна была информация, стоило ли из за нее красть телефон Абайки и подвергать опасности жизни его ныне покойных друзей, и в какой мере, Ольга должна и должна ли нести ответственность за это. Переписка кстати, была вся под Казахстанским грифом секретности.
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 11.07.23 - 21:27
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 11.07.23 - 21:28
Комментарий удален модератором.
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 11.07.23 - 21:31
Цитата:
Ну вы же поехали! Цитата:
Да известны, они выбираю Бандеру и считают это правильным. Сами выбрали. Цитата:
А что украл Сноуден или Ассанж? Они раскрыли преступления, совершённые военными и властями. Конечно, кто же захочет признавать, что это преступления? Когда кругом людоеды?
Цитата:
Я не узнаю Вас в гриме!
Артем Марусич:
вы к людоедам не поедите.
вы к людоедам не поедите.
Ну вы же поехали! Цитата:
Артем Марусич:
ак как принципы известны, а чего придерживаться, каждый выбирает сам.
ак как принципы известны, а чего придерживаться, каждый выбирает сам.
Да известны, они выбираю Бандеру и считают это правильным. Сами выбрали. Цитата:
Артем Марусич:
Если журналист, выполняя свой священный долг решил приступить закон и украл или опубликовал секретные документы, в результате чего пострадали или могли пострадать люди - он предстанет перед честным судом и тот решил, должен ли он понести наказание и какое.
Если журналист, выполняя свой священный долг решил приступить закон и украл или опубликовал секретные документы, в результате чего пострадали или могли пострадать люди - он предстанет перед честным судом и тот решил, должен ли он понести наказание и какое.
А что украл Сноуден или Ассанж? Они раскрыли преступления, совершённые военными и властями. Конечно, кто же захочет признавать, что это преступления? Когда кругом людоеды?
Цитата:
abaika95:
Я не узнаю Вас в гриме!
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 11.07.23 - 21:32
Кто из преследуемых в РФ журналистов крал и публиковал секретные документы? Преследуют же не тех, кто это обсуждал (все СМИ), а конкретных людей которые как считает следствие, совершили преступление (это решит суд). Я не могу украсть у вас телефон, и опубликовать список ваших порно роликов - меня посадят. Но если я этим раскрою важную информацию, которая например разоблачит ячейку про российских сепаратистов, то мне возможно даже наградят. Суд решит.
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 11.07.23 - 21:42
Цитата:
К примеру территорию Казахстана полностью оккупирует Китай. Китайские оккупанты будут нещадно расстреливать местное население, отправлять в ссылки, мучить казахстанцев голодом. Китай ввяжется в войну с РФ. РФ начнет наступать на Китай, с окраин начнет, войска РФ наступаю, сражаются с армией Китая на территории оккупированного Казахстана. И вдруг местный Абайка создает свое боевое подразделение, из местных жителей, сражаются на стороне РФ против Китая. Вы к нему присоединитесь? Кто для вас будет Абайка? Герой или злодей?
[Исправлено: Артем Марусич, 11.07.2023 - 21:57]
Эл-починно:
Да известны, они выбираю Бандеру и считают это правильным. Сами выбрали.
Да известны, они выбираю Бандеру и считают это правильным. Сами выбрали.
К примеру территорию Казахстана полностью оккупирует Китай. Китайские оккупанты будут нещадно расстреливать местное население, отправлять в ссылки, мучить казахстанцев голодом. Китай ввяжется в войну с РФ. РФ начнет наступать на Китай, с окраин начнет, войска РФ наступаю, сражаются с армией Китая на территории оккупированного Казахстана. И вдруг местный Абайка создает свое боевое подразделение, из местных жителей, сражаются на стороне РФ против Китая. Вы к нему присоединитесь? Кто для вас будет Абайка? Герой или злодей?
[Исправлено: Артем Марусич, 11.07.2023 - 21:57]
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 11.07.23 - 21:53
Цитата:
1. На президента был компромат, то есть он делал то, чего не стоило.
2. Человек, которому не хочется, что бы президент делал то, чего не стрит - обратился в СМИ.
3. У СМИ и хватило и яиц и охвата, распространить информацию о том, что президент не всегда все делает правильно.
4. Общество добилось друго го президента.
Да, это именно то так и должно работать.
Как это работает в диктатурах?
1. Все видят, что диктаторы убивают людей
2. Убитые СМИ никогда не увидят и не расскажут об ошибках президента
3. Общество задавленно (в том числе отсутствием независимых СМИ) и диктатора свергнуть не сможет (отсутствуют процедуры) и то т будет сидеть четверть века
Где лучше? Мне кажется там, где все работает. Не хочешь импичмент? Не нарушай законы. Пол страны тебя обожает, а другая ненавидит, так что каждый второй только и ждет чтоб ты бургер не с той карты оплатил и чтоб тебя посадили за растрату.
abaika95:
зам главы ФБР Марк Фельт (представите уровень какой! как зам главы КНБ или ФСБ всей страны) нарыл компромат на президента что тот вел грязную игру во время выборов и слил этот компромат через своих ручных журналистов вашингтон пост Боба Вудворрта и Карла Бернштейна а те типо в виде журналистского расследования полностью дискредитировали президента ура!!! сми победили власть! президента свергли свободные сми! сша самая свободная страна где газета может менять президентов! да только умные люди сразу поняли что тут что то нет, обычные молодые журналисты не могли сами такое проделать кто то за ними стоял, они признались что информатором у них был человек по кличке глубокая глотка.....так вот только в 2005 году официально доказали что этим информатором был зам директора фбр)))
зам главы ФБР Марк Фельт (представите уровень какой! как зам главы КНБ или ФСБ всей страны) нарыл компромат на президента что тот вел грязную игру во время выборов и слил этот компромат через своих ручных журналистов вашингтон пост Боба Вудворрта и Карла Бернштейна а те типо в виде журналистского расследования полностью дискредитировали президента ура!!! сми победили власть! президента свергли свободные сми! сша самая свободная страна где газета может менять президентов! да только умные люди сразу поняли что тут что то нет, обычные молодые журналисты не могли сами такое проделать кто то за ними стоял, они признались что информатором у них был человек по кличке глубокая глотка.....так вот только в 2005 году официально доказали что этим информатором был зам директора фбр)))
1. На президента был компромат, то есть он делал то, чего не стоило.
2. Человек, которому не хочется, что бы президент делал то, чего не стрит - обратился в СМИ.
3. У СМИ и хватило и яиц и охвата, распространить информацию о том, что президент не всегда все делает правильно.
4. Общество добилось друго го президента.
Да, это именно то так и должно работать.
Как это работает в диктатурах?
1. Все видят, что диктаторы убивают людей
2. Убитые СМИ никогда не увидят и не расскажут об ошибках президента
3. Общество задавленно (в том числе отсутствием независимых СМИ) и диктатора свергнуть не сможет (отсутствуют процедуры) и то т будет сидеть четверть века
Где лучше? Мне кажется там, где все работает. Не хочешь импичмент? Не нарушай законы. Пол страны тебя обожает, а другая ненавидит, так что каждый второй только и ждет чтоб ты бургер не с той карты оплатил и чтоб тебя посадили за растрату.
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 11.07.23 - 22:06
Цитата:
Так себе пример, из области фантастики. Вы видимо причин происходящего на Украине не понимаете.
Цитата:
Отвечу вопросом на вопрос - А для вас?
Артем Марусич:
К примеру
К примеру
Так себе пример, из области фантастики. Вы видимо причин происходящего на Украине не понимаете.
Цитата:
Артем Марусич:
Кто для вас будет Абайка? Герой или злодей?
Кто для вас будет Абайка? Герой или злодей?
Отвечу вопросом на вопрос - А для вас?
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 11.07.23 - 22:24
Цитата:
Там же национализировали нефтяной сектор. Все технологии что туда привезли Шеврон, Мобил, Шел, все отжали и стали этим добывать. Если Россия отжала рестораны макдональс, это не значит, что теперь она сумеет воткнуть в каждый город свои «Вкусно и точка». Они будут продавать булки с мясом, пока оборудование и поставщики будут позволять. Но уйдет технология, контроль качества на всех этапах, менеджемнт. Ровно как и там, будут продолжать качать нефть на том оборудовании, что уже есть.
Цитата:
Они не отдают технологию, они дают возможность ей пользоваться. Большинство напитков которые вы покупаете в бумаге, разлиты скорее всего на линиях тетра пак. Разумно же, заниматься молоком, а не упаковки разрабатывать? Ты занимаешь молоком и просто выбираешь упаковку у тех, кто занимается упаковкой. Хочешь чтоб все качественно и без проблем - идешь к тетропак, хочешь рискнуть - пробуешь с другими.
abaika95:
как же иран сейчас добывает нефть после прихода к власти исламских радикалов? ооой удивительно правда? у них там нет не шелла ни бп а добычу ведет национальная иранская нефтегазовая компанияоказывается выбор в пользу себя всегда есть да? если ты при этом взял в заложники американских дипломатов и не отпускал их пока из ирана не уйдет последний морской пехотинец и агент цру?))
как же иран сейчас добывает нефть после прихода к власти исламских радикалов? ооой удивительно правда? у них там нет не шелла ни бп а добычу ведет национальная иранская нефтегазовая компанияоказывается выбор в пользу себя всегда есть да? если ты при этом взял в заложники американских дипломатов и не отпускал их пока из ирана не уйдет последний морской пехотинец и агент цру?))
Там же национализировали нефтяной сектор. Все технологии что туда привезли Шеврон, Мобил, Шел, все отжали и стали этим добывать. Если Россия отжала рестораны макдональс, это не значит, что теперь она сумеет воткнуть в каждый город свои «Вкусно и точка». Они будут продавать булки с мясом, пока оборудование и поставщики будут позволять. Но уйдет технология, контроль качества на всех этапах, менеджемнт. Ровно как и там, будут продолжать качать нефть на том оборудовании, что уже есть.
Цитата:
abaika95:
вы правда верите что в мировой экономике так просто и запросто? и тетрапак такие дураки что просто возьмут и дадут свою технологию в убыток своим товарам?
вы правда верите что в мировой экономике так просто и запросто? и тетрапак такие дураки что просто возьмут и дадут свою технологию в убыток своим товарам?
Они не отдают технологию, они дают возможность ей пользоваться. Большинство напитков которые вы покупаете в бумаге, разлиты скорее всего на линиях тетра пак. Разумно же, заниматься молоком, а не упаковки разрабатывать? Ты занимаешь молоком и просто выбираешь упаковку у тех, кто занимается упаковкой. Хочешь чтоб все качественно и без проблем - идешь к тетропак, хочешь рискнуть - пробуешь с другими.
-
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