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«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
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«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 07.07.23 - 18:23
В Алматы прошел Media Camp Fest, на который собираются журналисты из стран Центральной Азии. Корреспондент «НГ» тоже побывала на там и встретилась с очень интересными спикерами. В том числе, с исполнительным редактором «Новая Газета. Европа» Вячеславом ПОЛОВИНКО и документалистом Андреем ЛОШАКОМ.
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- Казахстан,Костанай
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- 05.03.19
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«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 11.07.23 - 20:27
Цитата:
а как рейтинги отследить если соловей у меня на кухне на фоне играет постоянно?
по его рейтингам получается что я его сутками слушаю и внимаю когда как я иногда ради прикола слушаю че они там еще нового учудили))Цитата:
я тоже чувствую что вы умный, прям есть такое ощущение но самое обидное что вы мерите весь мир сугубо по своему мироощущению
тобиш если вы выбрались в сша и там вам понравлось то значит сша и запад автоматически правы
на любые факты, примеры, аргументы что сша ведут себя плохо и очень плохо вы всегда удобно ответите что я болею российской пропагандой раз они у себя также говорят
чем вы отличаетесь тогда от российской власти которая удобно для себя избрала тактику что если кто то пишет плохо про россию это сразу агент сша или наслушался американской пропаганды? Цитата:
да? а разве сша не на нефти построили свою великолепную экономику когда джобсами и гейтцами там ещё и не пахло?
а вот в книге Даниеля Еркина "Новая карта мира, энергетические ресурсы меняющие климат и сталкивающие целые цивилизации" прямо написано что сша поднялись именно на продаже нефти добываемой в техасе, сша в начале 20 века это такие арабы дубая только с большой армией и имперскими замашками
а еще наверно вы про нефтянной кризис 1973 наверное слышали когда арабы собрались вместе и обвалили рынок нефти отчего в сша произошел кризис? и после чего экономические рельсы срочно начали перестраивать в цифровую сферу чтобы слезть с нефтяной иглы и тогда сразу поперли Эпплы и майкрософты (подскажу эти технологии разрабатывали в первую очередь для армии но армия вовремя поделилась) к слову компания НР это военная конторка которая работала на военные заказы а потом срочно в нее стали вливать деньги для разработки домашних ПК
Цитата:
можете сказать у кого контрольный пакет акций БП?)))
Цитата:
для меня очевидно и понятно что миром сегодня владеют и управляют ребята сидящие за рулем контрольных пакетов акций больших Транснационалитических компаний
в сша после эйзенхаура произошло слияние Военно промышленного комплекса, ЦРУ (братья даллес я про них уже рассказывал) и американских олигархов которых вы называете бизнесменами владельцев ТНК
вместе эта триада-военный госзаказ, спецслужбы и олигархи двигают свои цели и интересы и так в любой стране мира там где сильно влияние армии и спецслужб что произошло в сша от чего САМ ЭЙЗЕНХАУЕР в своей прощальной речи к нации сказал следующее:Вплоть до последнего мирового конфликта, в котором мы приняли участие, Соединенные Штаты не имели военной промышленности. Американские производители плуга могут, при необходимости, изготовить и меч. Но мы больше не можем рисковать безопасностью, импровизируя на ходу. Мы были вынуждены создать постоянную военную промышленность огромных размеров. Помимо этого, три с половиной миллиона человек работает на министерство обороны. Наши ежегодные расходы на оборону превышают совокупную прибыль всех американских компаний. Этот альянс огромного военного ведомства и крупной военной промышленности является новым для американской жизни. Его тотальное влияние — экономическое, политическое и даже духовное — ощущается в каждом городе, в каждом правительственном учреждении, в каждом офисе федерального правительства. И хотя мы признаем совершенную необходимость такого развития событий, мы не должны недооценивать всю серьезность последствий. Это касается нашего труда, ресурсов, основных средств к существованию, да и самого устройства нашего общества. В правительственных кругах мы должны сопротивляться приобретению, намеренному или ненамеренному, военно-промышленным комплексом необоснованного влияния. Вероятность разрушительного усиления такого влияния существует и будет существовать в будущем. Мы не должны допускать, чтобы этот альянс угрожал нашим свободам и демократическим процедурам. Мы ничего не должны принимать на веру. Только информированное и бдительное гражданское общество сможет заставить этот союз крупной промышленности и оборонного ведомства соответствовать нашим мирными методам и целям с тем, чтобы безопасность и свобода могли сосуществовать
в россии точь в точь тоже самое произошло
газпром,армия, олигархи путина и фсб решили что им не выгодно платить за прогонку газа через украину котоаря брала за это аренду и воровала еще к тому же газ и они решили украину уничтожить придумав для народа пилюлю в виде "русского мира" потому что за трубу воевать никто бы не пошел а за русских пойдут
111:
Рейтинги нужно посмотреть. Да у меня все почти командировочные смотрят Вести и Соловьева.. Наши, казахстанские, которые на комбинат приезжают. Что уж о России говорить
Рейтинги нужно посмотреть. Да у меня все почти командировочные смотрят Вести и Соловьева.. Наши, казахстанские, которые на комбинат приезжают. Что уж о России говорить
а как рейтинги отследить если соловей у меня на кухне на фоне играет постоянно?
по его рейтингам получается что я его сутками слушаю и внимаю когда как я иногда ради прикола слушаю че они там еще нового учудили))Цитата:
Артем Марусич:
Абайка, вы же видно не глупый человек, я бы даже сказал - умный. Ну правда, чувствуется. Но еще сильнее чувствуется на сколько вы пропитаны именно российской пропагандой.
Абайка, вы же видно не глупый человек, я бы даже сказал - умный. Ну правда, чувствуется. Но еще сильнее чувствуется на сколько вы пропитаны именно российской пропагандой.
я тоже чувствую что вы умный, прям есть такое ощущение но самое обидное что вы мерите весь мир сугубо по своему мироощущению
тобиш если вы выбрались в сша и там вам понравлось то значит сша и запад автоматически правы
на любые факты, примеры, аргументы что сша ведут себя плохо и очень плохо вы всегда удобно ответите что я болею российской пропагандой раз они у себя также говорят
чем вы отличаетесь тогда от российской власти которая удобно для себя избрала тактику что если кто то пишет плохо про россию это сразу агент сша или наслушался американской пропаганды? Цитата:
Артем Марусич:
Ну что такое нефть сегодня в нашем мире? В США доходы от нефти, это 1% бюджета,
Ну что такое нефть сегодня в нашем мире? В США доходы от нефти, это 1% бюджета,
да? а разве сша не на нефти построили свою великолепную экономику когда джобсами и гейтцами там ещё и не пахло?
а вот в книге Даниеля Еркина "Новая карта мира, энергетические ресурсы меняющие климат и сталкивающие целые цивилизации" прямо написано что сша поднялись именно на продаже нефти добываемой в техасе, сша в начале 20 века это такие арабы дубая только с большой армией и имперскими замашками
а еще наверно вы про нефтянной кризис 1973 наверное слышали когда арабы собрались вместе и обвалили рынок нефти отчего в сша произошел кризис? и после чего экономические рельсы срочно начали перестраивать в цифровую сферу чтобы слезть с нефтяной иглы и тогда сразу поперли Эпплы и майкрософты (подскажу эти технологии разрабатывали в первую очередь для армии но армия вовремя поделилась) к слову компания НР это военная конторка которая работала на военные заказы а потом срочно в нее стали вливать деньги для разработки домашних ПК
Цитата:
Артем Марусич:
Те же компании, которые владеют БП, они в тех же долях владеют эплом, гуглом, фейсбуком, боингом и всем в мире что приносит деньги. Если БП просто завтра исчезнет, этого ваще никто не заметит в США.
Те же компании, которые владеют БП, они в тех же долях владеют эплом, гуглом, фейсбуком, боингом и всем в мире что приносит деньги. Если БП просто завтра исчезнет, этого ваще никто не заметит в США.
можете сказать у кого контрольный пакет акций БП?)))
Цитата:
Артем Марусич:
Вы же это ставите прям на самое видное место. Так делают те, для кого это важно - отсталые сырьевые экономики, как РФ.
Вы же это ставите прям на самое видное место. Так делают те, для кого это важно - отсталые сырьевые экономики, как РФ.
для меня очевидно и понятно что миром сегодня владеют и управляют ребята сидящие за рулем контрольных пакетов акций больших Транснационалитических компаний
в сша после эйзенхаура произошло слияние Военно промышленного комплекса, ЦРУ (братья даллес я про них уже рассказывал) и американских олигархов которых вы называете бизнесменами владельцев ТНК
вместе эта триада-военный госзаказ, спецслужбы и олигархи двигают свои цели и интересы и так в любой стране мира там где сильно влияние армии и спецслужб что произошло в сша от чего САМ ЭЙЗЕНХАУЕР в своей прощальной речи к нации сказал следующее:Вплоть до последнего мирового конфликта, в котором мы приняли участие, Соединенные Штаты не имели военной промышленности. Американские производители плуга могут, при необходимости, изготовить и меч. Но мы больше не можем рисковать безопасностью, импровизируя на ходу. Мы были вынуждены создать постоянную военную промышленность огромных размеров. Помимо этого, три с половиной миллиона человек работает на министерство обороны. Наши ежегодные расходы на оборону превышают совокупную прибыль всех американских компаний. Этот альянс огромного военного ведомства и крупной военной промышленности является новым для американской жизни. Его тотальное влияние — экономическое, политическое и даже духовное — ощущается в каждом городе, в каждом правительственном учреждении, в каждом офисе федерального правительства. И хотя мы признаем совершенную необходимость такого развития событий, мы не должны недооценивать всю серьезность последствий. Это касается нашего труда, ресурсов, основных средств к существованию, да и самого устройства нашего общества. В правительственных кругах мы должны сопротивляться приобретению, намеренному или ненамеренному, военно-промышленным комплексом необоснованного влияния. Вероятность разрушительного усиления такого влияния существует и будет существовать в будущем. Мы не должны допускать, чтобы этот альянс угрожал нашим свободам и демократическим процедурам. Мы ничего не должны принимать на веру. Только информированное и бдительное гражданское общество сможет заставить этот союз крупной промышленности и оборонного ведомства соответствовать нашим мирными методам и целям с тем, чтобы безопасность и свобода могли сосуществовать
в россии точь в точь тоже самое произошло
газпром,армия, олигархи путина и фсб решили что им не выгодно платить за прогонку газа через украину котоаря брала за это аренду и воровала еще к тому же газ и они решили украину уничтожить придумав для народа пилюлю в виде "русского мира" потому что за трубу воевать никто бы не пошел а за русских пойдут
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 11.07.23 - 20:49
Цитата:
Свободные СМИ это процесс, а не событие. Борьба за свободу СМИ идет и в США. Чем больше народ будет бороться, тем свободнее будут СМИ.
Цитата:
Ровно как и самолеты выбирать, между Боингом и Эир Басом. Так же и технологии выкачки нефти, между шелом, шевроном и БП, которыми я напомню, в конечном итоге, в равных долях владеют те же компании.
Цитата:
Это логика и разделение труда. Если вы хотите доить в Костанае коров и продавать молоко, вы скорее всего не захотите потратить сотню лет на разработку технологии, платить эту сотню лет миллионы долларов ученым, инженерам что бы те разработали оборудование и все для того, что бы продавать жидкость в бумаге. Вы просто купите линию у тетра пак и все.
Если вы хотите получить лучшие результаты - вы будете использовать лучшие решения. Та же БП и более крупная компания не разрабатывает свои грузовики, свои компьютеры, они лучшие, потому, что работают с лучшими.
«Они вам технологии» не существуют. Технологии создают люди. Каждую песчинку в асфальте у вашего дома, добыли, привезли и уложили конкретные люди. Люди не любят жить там, где их ущемляют или косо на них смотрят. Люди любят жить там, где к ним хорошо относятся, а это возможно только там, где ко всем хорошо относятся. Где тебя могут защитить честные суды, где о них напишут честные СМИ. Вот когда вы начинаете создавать такое место, туда начинают приезжать люди, создавать новые технологии. С нуля. Вот не знало человечество электромотора, приехал человек и механизмы стали вращаться от электричества, приехал другой человек и изобрел телевизор, которого до этого небыло, приехал третий, и изобрел вертолет, четвертый приехал и сделал ракеты более эффективными и спутниковый интернет доступный широким массам.
А если образование будете финансировать, то и компьютеры будет кому изобрести, и ПО и т.д.
Это не вопрос «Давания», это вопрос условий нахождения. Вот вы бы в племя людоедов лучше бы преподавать поехали или в Гарвард? Вот и другие люди не хотят работать там, где нет судов и независимых СМИ. Уходят от туда где они исчезают и призодят туда, где они появляются. Моментально. Сразу. Потому, что можно потерять или заработать.
abaika95:
чтобы тебе позволили вырасти такому СМИ сколько гражданских воин и переворотов должно в стране случится чтобы тебе ПОЗВОЛИЛИ иметь независимое от твоего правительства СМИ?
чтобы тебе позволили вырасти такому СМИ сколько гражданских воин и переворотов должно в стране случится чтобы тебе ПОЗВОЛИЛИ иметь независимое от твоего правительства СМИ?
Свободные СМИ это процесс, а не событие. Борьба за свободу СМИ идет и в США. Чем больше народ будет бороться, тем свободнее будут СМИ.
Цитата:
abaika95:
знаете я в нефтянке не силен как вы в истории США, но знаете я немного разбираюсь в азах экономики и мне кажется точнее я предполагаю и думается мне что правительство любой страны вольно решать САМО какая компания будет осуществлять у него выкачку нефти или сбор бананов, ведь так?
знаете я в нефтянке не силен как вы в истории США, но знаете я немного разбираюсь в азах экономики и мне кажется точнее я предполагаю и думается мне что правительство любой страны вольно решать САМО какая компания будет осуществлять у него выкачку нефти или сбор бананов, ведь так?
Ровно как и самолеты выбирать, между Боингом и Эир Басом. Так же и технологии выкачки нефти, между шелом, шевроном и БП, которыми я напомню, в конечном итоге, в равных долях владеют те же компании.
Цитата:
abaika95:
это прям девиз экономического убийцы какой то))
это прям девиз экономического убийцы какой то))
Это логика и разделение труда. Если вы хотите доить в Костанае коров и продавать молоко, вы скорее всего не захотите потратить сотню лет на разработку технологии, платить эту сотню лет миллионы долларов ученым, инженерам что бы те разработали оборудование и все для того, что бы продавать жидкость в бумаге. Вы просто купите линию у тетра пак и все.
Если вы хотите получить лучшие результаты - вы будете использовать лучшие решения. Та же БП и более крупная компания не разрабатывает свои грузовики, свои компьютеры, они лучшие, потому, что работают с лучшими.
«Они вам технологии» не существуют. Технологии создают люди. Каждую песчинку в асфальте у вашего дома, добыли, привезли и уложили конкретные люди. Люди не любят жить там, где их ущемляют или косо на них смотрят. Люди любят жить там, где к ним хорошо относятся, а это возможно только там, где ко всем хорошо относятся. Где тебя могут защитить честные суды, где о них напишут честные СМИ. Вот когда вы начинаете создавать такое место, туда начинают приезжать люди, создавать новые технологии. С нуля. Вот не знало человечество электромотора, приехал человек и механизмы стали вращаться от электричества, приехал другой человек и изобрел телевизор, которого до этого небыло, приехал третий, и изобрел вертолет, четвертый приехал и сделал ракеты более эффективными и спутниковый интернет доступный широким массам.
А если образование будете финансировать, то и компьютеры будет кому изобрести, и ПО и т.д.
Это не вопрос «Давания», это вопрос условий нахождения. Вот вы бы в племя людоедов лучше бы преподавать поехали или в Гарвард? Вот и другие люди не хотят работать там, где нет судов и независимых СМИ. Уходят от туда где они исчезают и призодят туда, где они появляются. Моментально. Сразу. Потому, что можно потерять или заработать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13780
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 11.07.23 - 20:49
Цитата:
знаете баба клава наверное умнее нас на своем аналитическом уровне
и она понимает что если у лоснящегося московского журналиста есть деньги спокойно сбежать от путина в европу а не в монголию то этот журналист все эти 30 лет припеваюче жил
а как можно было жить припеваюче московскому журналисту эти 30 лет в России?
ты либо облзываешь путина работая на государство либо облизываешь олигархов или сша на которых работаешь как те ФБК, НТВ и иные структуры
тоесть для бабы клавы они все ГОВНО и паразиты будут считаться
поэтому невзорову нет дороги в россию
внучек генерала мгб, сексот в церковно приходской школе, который верой и правдой работал на ссср потом на ельцина потом на олигархов,был доверенным лицом путина и как горячим запахло убежал в италию даже не в украину откуда рассказывает что баба клава это дегенеративный вид человечества потому-что она русская?
такие сми и журналисты нам нужны?))
Цитата:
я давно уже писал
живу по парадигме василия розанова
если где то хвалят царя я становлюсь революционером и критикую царя а для этого ищу аргументы и изучаю
если где-то критикуют царя и становлюсь черносотенцем и отмазываю царя опять же находя аргументы
очень удобный подход, благородя ему я могу проанализировать всю картину и вижу все поле на котором для меня очевидно что США это хищная империя которая паразитирует на бедных странах мира в первую очередь на южной америке
россия такая же хищнеческая империя которая паразитирует на постсовестком пространстве выкачивая тут ресурсы и умы
разницы между ними особой для меня нет
Цитата:
скажите а почему Эдвард сноуден и ассандж не стали героями в сша а подверглись преследованию?
почему вместо нормальной дискусии в сша сейчас возобладали лозунги, повесточка и 37 год когда любого можно обвинить в домогательстве задним числом причем ничем это не подтверждая?))
почему черные жизни важны и белые должны преклонить колени а если нет или они вздумают что то там вякать их отменят в сми и в общественной жизни как не угодных
эо вот точно демократия или диктатура меньшинства?
Цитата:
американским мордам в телике кто платит подскажите?
а еще подскажите почему такера карлсона можно уволить из телика за его высказывания и почему это не нарушение первой поправки?
Артем Марусич:
ее убедили в том, что хорошие журналисты, это «лоснящиеся морды из гейропы», забывая рассказать о том, что в Европу им пришлось бежать от преследования.
ее убедили в том, что хорошие журналисты, это «лоснящиеся морды из гейропы», забывая рассказать о том, что в Европу им пришлось бежать от преследования.
знаете баба клава наверное умнее нас на своем аналитическом уровне
и она понимает что если у лоснящегося московского журналиста есть деньги спокойно сбежать от путина в европу а не в монголию то этот журналист все эти 30 лет припеваюче жил
а как можно было жить припеваюче московскому журналисту эти 30 лет в России?
ты либо облзываешь путина работая на государство либо облизываешь олигархов или сша на которых работаешь как те ФБК, НТВ и иные структуры
тоесть для бабы клавы они все ГОВНО и паразиты будут считаться
поэтому невзорову нет дороги в россию
внучек генерала мгб, сексот в церковно приходской школе, который верой и правдой работал на ссср потом на ельцина потом на олигархов,был доверенным лицом путина и как горячим запахло убежал в италию даже не в украину откуда рассказывает что баба клава это дегенеративный вид человечества потому-что она русская?
такие сми и журналисты нам нужны?))
Цитата:
Артем Марусич:
Вам, умному человеку, который отлично владеет гуглом, под натиском железных аргументов уже не просто принять реальную картину мира. Ваш мозг (а он умный, тем хуже) будет придумывать все новые и новые структуры и оправдания, что бы сохранить картину в целом. А ей так просто невозможно, ей такой Артем не встретится даже.
Вам, умному человеку, который отлично владеет гуглом, под натиском железных аргументов уже не просто принять реальную картину мира. Ваш мозг (а он умный, тем хуже) будет придумывать все новые и новые структуры и оправдания, что бы сохранить картину в целом. А ей так просто невозможно, ей такой Артем не встретится даже.
я давно уже писал
живу по парадигме василия розанова
если где то хвалят царя я становлюсь революционером и критикую царя а для этого ищу аргументы и изучаю
если где-то критикуют царя и становлюсь черносотенцем и отмазываю царя опять же находя аргументы
очень удобный подход, благородя ему я могу проанализировать всю картину и вижу все поле на котором для меня очевидно что США это хищная империя которая паразитирует на бедных странах мира в первую очередь на южной америке
россия такая же хищнеческая империя которая паразитирует на постсовестком пространстве выкачивая тут ресурсы и умы
разницы между ними особой для меня нет
Цитата:
Артем Марусич:
Стандартная диктатура, стандартно убила СМИ, стандартно кричит лозунгами
Стандартная диктатура, стандартно убила СМИ, стандартно кричит лозунгами
скажите а почему Эдвард сноуден и ассандж не стали героями в сша а подверглись преследованию?
почему вместо нормальной дискусии в сша сейчас возобладали лозунги, повесточка и 37 год когда любого можно обвинить в домогательстве задним числом причем ничем это не подтверждая?))
почему черные жизни важны и белые должны преклонить колени а если нет или они вздумают что то там вякать их отменят в сми и в общественной жизни как не угодных
эо вот точно демократия или диктатура меньшинства?
Цитата:
Артем Марусич:
Вдруг она задумается, и поймет, что ничего этим мордам в телике не платит, а не дай бог, еще поймет, кто им платит и за что.
Вдруг она задумается, и поймет, что ничего этим мордам в телике не платит, а не дай бог, еще поймет, кто им платит и за что.
американским мордам в телике кто платит подскажите?
а еще подскажите почему такера карлсона можно уволить из телика за его высказывания и почему это не нарушение первой поправки?
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 11.07.23 - 21:00
Цитата:
А кто вам сказал, что спокойно и есть? Просто по факту того, что они сейчас в Европе? Я с зп 200$ сбежал, не спокойно и денег у меня не было. Вот вы сейчас мозг отключили и прям ровно ретранслируете. Может у них дворцы? Супер кары какие? Они же живут среди людей, их видно. Плюс, кто им даст деньги? Это не РФ где можно пилить бюджет на всю родню. Там деньги принадлежат людям и они их контролируют. Эти журналисты по фейсбукам искали кто может помочь найти жилье снять, помогали друг другу. Не замечено как то у них было состояний, хоть сколь либо близким к тем, кто работает на государство.
abaika95:
и она понимает что если у лоснящегося московского журналиста есть деньги спокойно сбежать от путина в европу
и она понимает что если у лоснящегося московского журналиста есть деньги спокойно сбежать от путина в европу
А кто вам сказал, что спокойно и есть? Просто по факту того, что они сейчас в Европе? Я с зп 200$ сбежал, не спокойно и денег у меня не было. Вот вы сейчас мозг отключили и прям ровно ретранслируете. Может у них дворцы? Супер кары какие? Они же живут среди людей, их видно. Плюс, кто им даст деньги? Это не РФ где можно пилить бюджет на всю родню. Там деньги принадлежат людям и они их контролируют. Эти журналисты по фейсбукам искали кто может помочь найти жилье снять, помогали друг другу. Не замечено как то у них было состояний, хоть сколь либо близким к тем, кто работает на государство.
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 11.07.23 - 21:06
Цитата:
Ну и жить значит баба клава будет в говне. Ровно до тех пор, пока не проснется. К сожалению только так, иного пути нет, вы к людоедам не поедите. Тут в принципе можно поставить точку, так как принципы известны, а чего придерживаться, каждый выбирает сам.
abaika95:
тоесть для бабы клавы они все ГОВНО и паразиты будут считаться
тоесть для бабы клавы они все ГОВНО и паразиты будут считаться
Ну и жить значит баба клава будет в говне. Ровно до тех пор, пока не проснется. К сожалению только так, иного пути нет, вы к людоедам не поедите. Тут в принципе можно поставить точку, так как принципы известны, а чего придерживаться, каждый выбирает сам.
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