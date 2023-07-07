Отправлено: - 20:27

111:

Рейтинги нужно посмотреть. Да у меня все почти командировочные смотрят Вести и Соловьева.. Наши, казахстанские, которые на комбинат приезжают. Что уж о России говорить

Артем Марусич:

Абайка, вы же видно не глупый человек, я бы даже сказал - умный. Ну правда, чувствуется. Но еще сильнее чувствуется на сколько вы пропитаны именно российской пропагандой.

Артем Марусич:

Ну что такое нефть сегодня в нашем мире? В США доходы от нефти, это 1% бюджета,

Артем Марусич:

Те же компании, которые владеют БП, они в тех же долях владеют эплом, гуглом, фейсбуком, боингом и всем в мире что приносит деньги. Если БП просто завтра исчезнет, этого ваще никто не заметит в США.

Артем Марусич:

Вы же это ставите прям на самое видное место. Так делают те, для кого это важно - отсталые сырьевые экономики, как РФ.

Цитата:а как рейтинги отследить если соловей у меня на кухне на фоне играет постоянно?по его рейтингам получается что я его сутками слушаю и внимаю когда как я иногда ради прикола слушаю че они там еще нового учудили))Цитата:я тоже чувствую что вы умный, прям есть такое ощущение но самое обидное что вы мерите весь мир сугубо по своему мироощущениютобиш если вы выбрались в сша и там вам понравлось то значит сша и запад автоматически правына любые факты, примеры, аргументы что сша ведут себя плохо и очень плохо вы всегда удобно ответите что я болею российской пропагандой раз они у себя также говорятчем вы отличаетесь тогда от российской власти которая удобно для себя избрала тактику что если кто то пишет плохо про россию это сразу агент сша или наслушался американской пропаганды? Цитата:да? а разве сша не на нефти построили свою великолепную экономику когда джобсами и гейтцами там ещё и не пахло?а вот в книге Даниеля Еркина "Новая карта мира, энергетические ресурсы меняющие климат и сталкивающие целые цивилизации" прямо написано что сша поднялись именно на продаже нефти добываемой в техасе, сша в начале 20 века это такие арабы дубая только с большой армией и имперскими замашкамиа еще наверно вы про нефтянной кризис 1973 наверное слышали когда арабы собрались вместе и обвалили рынок нефти отчего в сша произошел кризис? и после чего экономические рельсы срочно начали перестраивать в цифровую сферу чтобы слезть с нефтяной иглы и тогда сразу поперли Эпплы и майкрософты (подскажу эти технологии разрабатывали в первую очередь для армии но армия вовремя поделилась) к слову компания НР это военная конторка которая работала на военные заказы а потом срочно в нее стали вливать деньги для разработки домашних ПКЦитата:можете сказать у кого контрольный пакет акций БП?)))Цитата:для меня очевидно и понятно что миром сегодня владеют и управляют ребята сидящие за рулем контрольных пакетов акций больших Транснационалитических компанийв сша после эйзенхаура произошло слияние Военно промышленного комплекса, ЦРУ (братья даллес я про них уже рассказывал) и американских олигархов которых вы называете бизнесменами владельцев ТНКвместе эта триада-военный госзаказ, спецслужбы и олигархи двигают свои цели и интересы и так в любой стране мира там где сильно влияние армии и спецслужб что произошло в сша от чего САМ ЭЙЗЕНХАУЕР в своей прощальной речи к нации сказал следующее:Вплоть до последнего мирового конфликта, в котором мы приняли участие, Соединенные Штаты не имели военной промышленности. Американские производители плуга могут, при необходимости, изготовить и меч. Но мы больше не можем рисковать безопасностью, импровизируя на ходу. Мы были вынуждены создать постоянную военную промышленность огромных размеров. Помимо этого, три с половиной миллиона человек работает на министерство обороны. Наши ежегодные расходы на оборону превышают совокупную прибыль всех американских компаний. Этот альянс огромного военного ведомства и крупной военной промышленности является новым для американской жизни. Его тотальное влияние — экономическое, политическое и даже духовное — ощущается в каждом городе, в каждом правительственном учреждении, в каждом офисе федерального правительства. И хотя мы признаем совершенную необходимость такого развития событий, мы не должны недооценивать всю серьезность последствий. Это касается нашего труда, ресурсов, основных средств к существованию, да и самого устройства нашего общества. В правительственных кругах мы должны сопротивляться приобретению, намеренному или ненамеренному, военно-промышленным комплексом необоснованного влияния. Вероятность разрушительного усиления такого влияния существует и будет существовать в будущем. Мы не должны допускать, чтобы этот альянс угрожал нашим свободам и демократическим процедурам. Мы ничего не должны принимать на веру. Только информированное и бдительное гражданское общество сможет заставить этот союз крупной промышленности и оборонного ведомства соответствовать нашим мирными методам и целям с тем, чтобы безопасность и свобода могли сосуществоватьв россии точь в точь тоже самое произошлогазпром,армия, олигархи путина и фсб решили что им не выгодно платить за прогонку газа через украину котоаря брала за это аренду и воровала еще к тому же газ и они решили украину уничтожить придумав для народа пилюлю в виде "русского мира" потому что за трубу воевать никто бы не пошел а за русских пойдут