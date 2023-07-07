Отправлено: - 20:06

Артем Марусич:

Я привел пример, в котором у нас не телек, где Парфенова видно, а газета, где он полностью исчезает, в ноль

Артем Марусич:

Если у вас вырастает свобода СМИ - увеличивается и доход и уровень прочих свобод, в том числе появляется свобода выбора, уменьшается коррупция.

Артем Марусич:

А вы думаете нефть как качается? Как много оборудования для добычи нефти производит к примеру Казахстан? Ну вы можете канеш втыкать шланги в землю или трубки какие, но лучше доверить тем, кто сможет достать вашу нефть максимально эффективно, используя самые передовые технологии и оборудование.

Артем Марусич:

Во первых, дать добывать нефть тем, кто умеет кто делать лучше всех в мире, это не только для бюджета полезно

Артем Марусич:

Никто вам не подарить уникальные технологии, либо вы разрабатываете эти технологии владеете ими или обращаетесь к тем, у кого они есть.

Артем Марусич:

И что значит «Британская»? А то, что треть выручки БП делает в США, значит войну за независимость США проиграла по вашей логике или как? Вот опять у вас и в экономике, одна пропаганда

Артем Марусич:

Будьте как Норвегия, купите их акции и на какой то процент БП будет принадлежать и вам.

Артем Марусич:

Ну вы поняли о чем я?

Цитата:в примере газеты под каждой статьей будет стоят имя парфенова потому что ЭТО ЕГО АВТОРСКАЯ КОЛОНКАлошак там будет вторым или третьимникому не интересно кто пишет парфенову текст тем более как оказалось это даже не лошак который был у него администратором в программеЦитата:чтобы тебе позволили вырасти такому СМИ сколько гражданских воин и переворотов должно в стране случится чтобы тебе ПОЗВОЛИЛИ иметь независимое от твоего правительства СМИ?Цитата:знаете я в нефтянке не силен как вы в истории США, но знаете я немного разбираюсь в азах экономики и мне кажется точнее я предполагаю и думается мне что правительство любой страны вольно решать САМО какая компания будет осуществлять у него выкачку нефти или сбор бананов, ведь так? а если тебе агенты ЦРУ не позволяют отказаться от какой либо компании в пользу другой то это как назывется? свободный рынок и право выбора или уже нет?Цитата:это прям девиз экономического убийцы какой то))если не в курсе кто это рекомендую книгу "исповедь экономического убийцы" о том как сотрудники финансовой системы сша по заданию цру сажали бедные страны на долговую кредитную яму вззамен на разработку месторождений с 99% долей акций........вы наверное догадаетесь кому)))естественно давайте отдадим сша все что они делают лучше в миреа потом вы же первый будете возмущаться а почему в казахстане ноутбуков нет или в россии смартфонов своих?может потому что не выгодно тягаться на рынке с теми кто делает компы лучше тебя?в итоге ты превращаешь свою страну в обычную цифровую колонию и тебе никто не позволит сделать свой комп потмоучто американским компаниям это немного не выгодноты обязан только потреблять! и не вздумай создавать конкуренцию на рынке!сейчас вы можете спросить а почему тогда японии и южной корее позволили? потому что япония и корея это такие лнр и днр для сша, сша их держит за политическую узду и свои базы там. взамен на разрешение немного посоздовать компов))Цитата:вот тут вы правильно говоритемы в 90ые еле выбрались из разрухиони нам технологии а мы им нефть но с условием что нефть сейчас а технологии только если мы тут создадим условия для прав человека и лгбт сообщества)))потом когда мы захотим пересмотреть условия договора приедут ребята из цру и убьют тебя)))все честно и главное "свободные" американские сми будут писать что ты сам виноват раз такой злодей против лгбт прешьили вы серьезно верите что ребята из вашингтона серьезно озабочены правами девочек которые считают себя мальчиками и мальчиками которые любят спать с другими мальчиками?))Цитата:а условия выкачки нефти в сша и в иране 54 года вы изучали?)))или у вас и в экономике пробел размером с либеральную пропаганду?)))ааа блин или вы реально не поняли почему гвателмальцы и иранцы захотели национализировать свои компании?что юнайтед фрутс и бритиш петролиум у них под 90% выручки с ресурсов забирали и договор пересмотреть не рзрешали?)) я думал это по умолчанию понятно было)Цитата:главное у кого контрольный пакет акций то он и может обращаться в цру чтобы убрать не удобного челвоека для своей компаниивы вот с одной акцией никому нафиг не нужны и ради вашей акции аллен даллес не будет производить переворот в иране)))Цитата:я понял что вы немного не разбираетесь в экономике