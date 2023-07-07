Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47147
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 07.07.23 - 18:23
В Алматы прошел Media Camp Fest, на который собираются журналисты из стран Центральной Азии. Корреспондент «НГ» тоже побывала на там и встретилась с очень интересными спикерами. В том числе, с исполнительным редактором «Новая Газета. Европа» Вячеславом ПОЛОВИНКО и документалистом Андреем ЛОШАКОМ.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13780
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 11.07.23 - 18:22
Цитата:
максимовскую выкуинули она на рентв очень долго продолжала свою передачу
очень круто причем
парфенов ушел с нтв и чето дальше свои фильмы снимал и в ютюбе популярен
киселев убежал в киев и там никому кроме украинцев не нужен
добродеев стал гендиром ВГТРК (причем основатель нтв)
невзоров вот тоже какой то мятущийся
Цитата:
кому надо всегда найдет альтернативные источники
просто получается странно что эти альтернативные источники еще дебильнее основанных
смотрит рядовой россиянин симоняниху по первому каналу она говорит "что в мире русофобия"
переходит в ютюб включает украинского гордона а тот говорит что "все русские должны теперь извиняться до 7 колена перед украинцами за своих солдат"
что должен думать рядовой россиянин? кто из них врет?)))
Цитата:
журналист и пропагандист это почти одно и то же
когда я описываю событие и выясняю причины "в костанае мрут сосны потмоучто..." я журналист
когда я даю ему свою оценку и мнение " в костанае мрут сосны и вообще у нас во всех сферах так" я пропагандист
когда же я даю свою оценку на деньги ИНОЙ страны то я еще и иностранный агент при этом получаюсь)))
111:
Да раньше его, команду НТВ, Максимовскую, Осокина, да их знала каждая собака по моему. Пока их не выкинули пропагандисты.
Да раньше его, команду НТВ, Максимовскую, Осокина, да их знала каждая собака по моему. Пока их не выкинули пропагандисты.
максимовскую выкуинули она на рентв очень долго продолжала свою передачу
очень круто причем
парфенов ушел с нтв и чето дальше свои фильмы снимал и в ютюбе популярен
киселев убежал в киев и там никому кроме украинцев не нужен
добродеев стал гендиром ВГТРК (причем основатель нтв)
невзоров вот тоже какой то мятущийся
Цитата:
111:
Сейчас то конечно, тупо знают только Соловьева, Киселева, Красовского, Симониан и иже с ними.. Но только потому, что им лжецы сказали круглосуточно находиться в тв и врать и врать..
Сейчас то конечно, тупо знают только Соловьева, Киселева, Красовского, Симониан и иже с ними.. Но только потому, что им лжецы сказали круглосуточно находиться в тв и врать и врать..
кому надо всегда найдет альтернативные источники
просто получается странно что эти альтернативные источники еще дебильнее основанных
смотрит рядовой россиянин симоняниху по первому каналу она говорит "что в мире русофобия"
переходит в ютюб включает украинского гордона а тот говорит что "все русские должны теперь извиняться до 7 колена перед украинцами за своих солдат"
что должен думать рядовой россиянин? кто из них врет?)))
Цитата:
111:
Та же Собчак, с какого перепуга подружка Путина журналистка? Такая же пропагандистка..
Та же Собчак, с какого перепуга подружка Путина журналистка? Такая же пропагандистка..
журналист и пропагандист это почти одно и то же
когда я описываю событие и выясняю причины "в костанае мрут сосны потмоучто..." я журналист
когда я даю ему свою оценку и мнение " в костанае мрут сосны и вообще у нас во всех сферах так" я пропагандист
когда же я даю свою оценку на деньги ИНОЙ страны то я еще и иностранный агент при этом получаюсь)))
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 11.07.23 - 18:23
Цитата:
Естественно своего участкового вы должны знать в лицо и иметь его номер в телефонной книге, это раз.
Два, в будущем, мы должны выбирать участкового, три - только выбранный человек, должен набирать себе помощников, 4 - участковый не должен будет иметь опыта работы на государство, 5 - только избираемый участковый и его команда могут взаимодействовать с задержанными и именно они должны нести за них отвественность.
abaika95:
тоесть оперуполномоченного Талгата из южного отдела столько же людей должны знать? тех кто попал в беду и обратился вместо сми в полицию и им помогли?
тоесть оперуполномоченного Талгата из южного отдела столько же людей должны знать? тех кто попал в беду и обратился вместо сми в полицию и им помогли?
Естественно своего участкового вы должны знать в лицо и иметь его номер в телефонной книге, это раз.
Два, в будущем, мы должны выбирать участкового, три - только выбранный человек, должен набирать себе помощников, 4 - участковый не должен будет иметь опыта работы на государство, 5 - только избираемый участковый и его команда могут взаимодействовать с задержанными и именно они должны нести за них отвественность.
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 11.07.23 - 18:33
Абайка, вы извините конечно, но у вас мир абсолютно перевернут. Во всех сферах, чего не коснись. Вы пытаетесь что то сказать, но из ваших слов прям следует обратное тому, что вы пытаетесь донести.
Ну как люди найдут альтернативный источник в виде Листьева и Политковской? Банановые страны убивают СМИ, зачастую в прямом смысле слова. Нет, не найдут люди новых статей Политковской о Чечне. Никак не найдут. А без журналистов там, будет процветать банановость.
Ну как люди найдут альтернативный источник в виде Листьева и Политковской? Банановые страны убивают СМИ, зачастую в прямом смысле слова. Нет, не найдут люди новых статей Политковской о Чечне. Никак не найдут. А без журналистов там, будет процветать банановость.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13780
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 11.07.23 - 18:42
Цитата:
аааааааааааааааааааааа вот так вот просто
сделай свободные сми в стране а еще лучше запусти внешние к себе типа голоса америки и сразу жить станет лучше?))))
блин как наивно оказывается мыслят наши люди если не знают истории
так вот история о свободных сми
в гватемале к слову было развивающееся демократическое общество в 50ые
они тогда скинули своего диктатора и пытались продвигать демократические институты
но чтобы страна жила лучше надо было американскую компанию "юнайтет фрудс" которая была монополистом по сбору бананов в стране немного подвинуть и национализировать предприятие
хорошее же дело? все ради страны и продвижения дем. институтов
но загвосточка вышла))))
огромным пакетом акций этой компании владел старший брат главы главной спецслужбы США Аленна Даллеса-Джон Даллес по странному совпадению занимающий пост госсекретаря США
и вот старший брат попросил младшего что то сделать чтобы семейный бюджет не терял деньги)
младший братик не долго думая позвонил самым честным и свободным журналистам США и те начали информационную тралю президента гватемалы Арбенса, про него писали какой он кровавый упырь и садист, что он разворовал всю страну а национализировать банавую отрасль хочет только ради выгод своей семьи
народ гватемалы возмутился начались митинги а затем даллес через своих агентов подкупил местных военных и они устроили кровавый переворот в стране и поставил на место президента свою титушку
и компаний по сбору бананов дальше процветала в угоду семьи Даллесов)))
Нееет можно сказать это единичный случай
ок те же 50ые
в иране к власти пришел прогрессивный премьер министр Моссадык
он начал продвигать демократические начинания в стране и пытаться поднять экономику
для этого надо было национализировать главную отрасль-нефть 95% которой владела британская "бритиш петролиум"
британцы не долго думая пришли к Джону Даллесу попросить чтобы он через своего младшего братишку помог им)))
т.к. по странному стечению обстоятельств королевская британская семья через мутные схемы владела большим пакетом акций компании и чтобы не обижать Лизу Даллесы решились на дело))
и да вы все правильно поняли опять Даллес подкупил журналистов те начали поливать Моссадыка по всему миру помоями
подкупил титушек те вышли на митинг
подкупил военных и те свергли премьер министра
британская компания и дальше качала нефть из ирана пока к власти не пришли исламские фанатики
вы действительно считаете что все проблемы стран третьего мира сугубо в том что там журналистам не дают волю?
Цитата:
по объёму помощи себе или миру?
это важный вопрос
Цитата:
как не понять?
если у тебя есть "свободные" сми то сша (или китай или ссср не важно) может через них за бабки пихать твоему обществу все что угодно
если у тебя нет "свободных" сми то сша (или ссср или китай) СОЗДАСТ извне эти свободные сми которые будут из за границы пихать твоему обществу любую дичь
если ты маленький и хилый то любая империя тебя нагнет экономически и сми ей в этом только помогут
Артем Марусич:
К слову «банановые» страны зачастую до сих пор и «банановые», так как проблемы со свободой СМИ, и напротив, что бы стать «Банановой», сначала нужно уничтожить независимые СМИ. Корреляции прям железные, буквально как пульс у человека:
К слову «банановые» страны зачастую до сих пор и «банановые», так как проблемы со свободой СМИ, и напротив, что бы стать «Банановой», сначала нужно уничтожить независимые СМИ. Корреляции прям железные, буквально как пульс у человека:
аааааааааааааааааааааа вот так вот просто
сделай свободные сми в стране а еще лучше запусти внешние к себе типа голоса америки и сразу жить станет лучше?))))
блин как наивно оказывается мыслят наши люди если не знают истории
так вот история о свободных сми
в гватемале к слову было развивающееся демократическое общество в 50ые
они тогда скинули своего диктатора и пытались продвигать демократические институты
но чтобы страна жила лучше надо было американскую компанию "юнайтет фрудс" которая была монополистом по сбору бананов в стране немного подвинуть и национализировать предприятие
хорошее же дело? все ради страны и продвижения дем. институтов
но загвосточка вышла))))
огромным пакетом акций этой компании владел старший брат главы главной спецслужбы США Аленна Даллеса-Джон Даллес по странному совпадению занимающий пост госсекретаря США
и вот старший брат попросил младшего что то сделать чтобы семейный бюджет не терял деньги)
младший братик не долго думая позвонил самым честным и свободным журналистам США и те начали информационную тралю президента гватемалы Арбенса, про него писали какой он кровавый упырь и садист, что он разворовал всю страну а национализировать банавую отрасль хочет только ради выгод своей семьи
народ гватемалы возмутился начались митинги а затем даллес через своих агентов подкупил местных военных и они устроили кровавый переворот в стране и поставил на место президента свою титушку
и компаний по сбору бананов дальше процветала в угоду семьи Даллесов)))
Нееет можно сказать это единичный случай
ок те же 50ые
в иране к власти пришел прогрессивный премьер министр Моссадык
он начал продвигать демократические начинания в стране и пытаться поднять экономику
для этого надо было национализировать главную отрасль-нефть 95% которой владела британская "бритиш петролиум"
британцы не долго думая пришли к Джону Даллесу попросить чтобы он через своего младшего братишку помог им)))
т.к. по странному стечению обстоятельств королевская британская семья через мутные схемы владела большим пакетом акций компании и чтобы не обижать Лизу Даллесы решились на дело))
и да вы все правильно поняли опять Даллес подкупил журналистов те начали поливать Моссадыка по всему миру помоями
подкупил титушек те вышли на митинг
подкупил военных и те свергли премьер министра
британская компания и дальше качала нефть из ирана пока к власти не пришли исламские фанатики
вы действительно считаете что все проблемы стран третьего мира сугубо в том что там журналистам не дают волю?
Цитата:
Артем Марусич:
По этому, эта «конторка» - самая крупная по объему помощи в мире:
По этому, эта «конторка» - самая крупная по объему помощи в мире:
по объёму помощи себе или миру?
это важный вопрос
Цитата:
Артем Марусич:
Но вы слишком погружены в конспирологию, что такое СМИ и их важность в обществе вам не понять.
Но вы слишком погружены в конспирологию, что такое СМИ и их важность в обществе вам не понять.
как не понять?
если у тебя есть "свободные" сми то сша (или китай или ссср не важно) может через них за бабки пихать твоему обществу все что угодно
если у тебя нет "свободных" сми то сша (или ссср или китай) СОЗДАСТ извне эти свободные сми которые будут из за границы пихать твоему обществу любую дичь
если ты маленький и хилый то любая империя тебя нагнет экономически и сми ей в этом только помогут
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 11.07.23 - 18:46
Цитата:
Я привел пример, в котором у нас не телек, где Парфенова видно, а газета, где он полностью исчезает, в ноль, так как такой функции как тв ведущий в нем просто нет. Вы же забыли про это условие, и приводите контр пример. Естественно, если мы остаемся в ТВ формате, с картинкой, как описываете вы, то безусловно, ведущий выходит на первую роль затмевая всю команду, и как и до моего примера, мало кто назовет имя даже его оператора. То есть вы пытаетесь спорить с тем, что вы забыли о нашем условии и просто отбросили его. Ну, тогда спор остался за вами, только спорили вы сами с собой.
abaika95:
тоесть подождите парфенов который известен кроме намедни своими крутейшими док фильмами типа птица-гоголь,зворыкин, крым, цвет нации,русские евреи и грузинское вино (это по памяти что чаще всего пересматриваю) и первым теле мюзиклом "старые песни о главном" он вот не шумахер от мира журналистики а какойто админ, корреспондент и продюсер чьи фильмы никто толком не смотрел он вот прям профи профи?
тоесть подождите парфенов который известен кроме намедни своими крутейшими док фильмами типа птица-гоголь,зворыкин, крым, цвет нации,русские евреи и грузинское вино (это по памяти что чаще всего пересматриваю) и первым теле мюзиклом "старые песни о главном" он вот не шумахер от мира журналистики а какойто админ, корреспондент и продюсер чьи фильмы никто толком не смотрел он вот прям профи профи?
Я привел пример, в котором у нас не телек, где Парфенова видно, а газета, где он полностью исчезает, в ноль, так как такой функции как тв ведущий в нем просто нет. Вы же забыли про это условие, и приводите контр пример. Естественно, если мы остаемся в ТВ формате, с картинкой, как описываете вы, то безусловно, ведущий выходит на первую роль затмевая всю команду, и как и до моего примера, мало кто назовет имя даже его оператора. То есть вы пытаетесь спорить с тем, что вы забыли о нашем условии и просто отбросили его. Ну, тогда спор остался за вами, только спорили вы сами с собой.
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 11.07.23 - 18:51
Цитата:
Очень не просто, огромная проблема, но да, все корреляции говорят именно об этом. Если у вас вырастает свобода СМИ - увеличивается и доход и уровень прочих свобод, в том числе появляется свобода выбора, уменьшается коррупция.
abaika95:
вот так вот простосделай свободные сми в стране а еще лучше запусти внешние к себе типа голоса америки и сразу жить станет лучше?))))
вот так вот простосделай свободные сми в стране а еще лучше запусти внешние к себе типа голоса америки и сразу жить станет лучше?))))
Очень не просто, огромная проблема, но да, все корреляции говорят именно об этом. Если у вас вырастает свобода СМИ - увеличивается и доход и уровень прочих свобод, в том числе появляется свобода выбора, уменьшается коррупция.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13780
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 11.07.23 - 18:52
Цитата:
ютюб вроде не забанен в россии
нашли же както либеральные московские ребята свои источники и поверили им уехав из страны
и да я вас уверяю сейчас любая баба клава из ужопинска смотрит ютюб
просто так получается что ей почему то не хочется смотреть как лоснящаяся московская морда живущая в европе или киевский пропагандист (бывший российский) раз за разом пишут что путин присмерти, все русские солдаты воевать не умеют и почему то до сих пор не драпанули из крыма, и как им в европе стыдно за эту бабу клаву что она в ужопинске не выходит на протест против войны
и Соловьёва эта баба клава не смотрит потому что понимает что и он врет
так из двух врунов либерального и кремлевского зачем ей выбирать именно либерального? ради чего?
Цитата:
я уже приводил в пример
американский журналист Гэри Уэбб написал о тайной связи цру с наркобаронами никарагуа
журналист застрелился двумя выстрелами в голову
официально! суицид
это банановая республика его убила или чья?
Артем Марусич:
Ну как люди найдут альтернативный источник в виде Листьева и Политковской?
Ну как люди найдут альтернативный источник в виде Листьева и Политковской?
ютюб вроде не забанен в россии
нашли же както либеральные московские ребята свои источники и поверили им уехав из страны
и да я вас уверяю сейчас любая баба клава из ужопинска смотрит ютюб
просто так получается что ей почему то не хочется смотреть как лоснящаяся московская морда живущая в европе или киевский пропагандист (бывший российский) раз за разом пишут что путин присмерти, все русские солдаты воевать не умеют и почему то до сих пор не драпанули из крыма, и как им в европе стыдно за эту бабу клаву что она в ужопинске не выходит на протест против войны
и Соловьёва эта баба клава не смотрит потому что понимает что и он врет
так из двух врунов либерального и кремлевского зачем ей выбирать именно либерального? ради чего?
Цитата:
Артем Марусич:
Банановые страны убивают СМИ, зачастую в прямом смысле слова. Нет, не найдут люди новых статей Политковской о Чечне. Никак не найдут. А без журналистов там, будет процветать банановость.
Банановые страны убивают СМИ, зачастую в прямом смысле слова. Нет, не найдут люди новых статей Политковской о Чечне. Никак не найдут. А без журналистов там, будет процветать банановость.
я уже приводил в пример
американский журналист Гэри Уэбб написал о тайной связи цру с наркобаронами никарагуа
журналист застрелился двумя выстрелами в голову
официально! суицид
это банановая республика его убила или чья?
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 11.07.23 - 19:13
Цитата:
А вы думаете нефть как качается? Как много оборудования для добычи нефти производит к примеру Казахстан? Ну вы можете канеш втыкать шланги в землю или трубки какие, но лучше доверить тем, кто сможет достать вашу нефть максимально эффективно, используя самые передовые технологии и оборудование. Вы же государство, вы регулируете отрасль. Вы говорите какая рента у вас будет - на это соглашаются или нет компании. То, что вы пишите «О боже, пришла БП», это чистый голос пропаганды. Во первых, дать добывать нефть тем, кто умеет кто делать лучше всех в мире, это не только для бюджета полезно (так как вы больше заработаете чем втыкая бамбук в землю), так еще и экологические катастрофы будут случаться реже. Никто вам не подарить уникальные технологии, либо вы разрабатываете эти технологии владеете ими или обращаетесь к тем, у кого они есть.
А какая там всемирно известная иранская компания нефть добывала?
И что значит «Британская»? А то, что треть выручки БП делает в США, значит войну за независимость США проиграла по вашей логике или как? Вот опять у вас и в экономике, одна пропаганда. Большие компании в нормальном мире принадлежат большими кусками другим компаниям. Вот часть БП принадлежит тому банку в котором у меня кредитки и дебетки есть, еще часть той компании, чьи ETF (наборы акций) я покупаю, еще часть Норвегии принадлежит (я так понимаю, их нац фонду знаменитому). Будьте как Норвегия, купите их акции и на какой то процент БП будет принадлежать и вам.
abaika95:
для этого надо было национализировать главную отрасль-нефть 95% которой владела британская "бритиш петролиум"
для этого надо было национализировать главную отрасль-нефть 95% которой владела британская "бритиш петролиум"
А вы думаете нефть как качается? Как много оборудования для добычи нефти производит к примеру Казахстан? Ну вы можете канеш втыкать шланги в землю или трубки какие, но лучше доверить тем, кто сможет достать вашу нефть максимально эффективно, используя самые передовые технологии и оборудование. Вы же государство, вы регулируете отрасль. Вы говорите какая рента у вас будет - на это соглашаются или нет компании. То, что вы пишите «О боже, пришла БП», это чистый голос пропаганды. Во первых, дать добывать нефть тем, кто умеет кто делать лучше всех в мире, это не только для бюджета полезно (так как вы больше заработаете чем втыкая бамбук в землю), так еще и экологические катастрофы будут случаться реже. Никто вам не подарить уникальные технологии, либо вы разрабатываете эти технологии владеете ими или обращаетесь к тем, у кого они есть.
А какая там всемирно известная иранская компания нефть добывала?
И что значит «Британская»? А то, что треть выручки БП делает в США, значит войну за независимость США проиграла по вашей логике или как? Вот опять у вас и в экономике, одна пропаганда. Большие компании в нормальном мире принадлежат большими кусками другим компаниям. Вот часть БП принадлежит тому банку в котором у меня кредитки и дебетки есть, еще часть той компании, чьи ETF (наборы акций) я покупаю, еще часть Норвегии принадлежит (я так понимаю, их нац фонду знаменитому). Будьте как Норвегия, купите их акции и на какой то процент БП будет принадлежать и вам.
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 11.07.23 - 19:20
Точнее даже тот банк в котором у меня счета, пренадлежит той транс национальной корпорации, которой и пренадлежит большой кусок БП. Естественно, и часть этой корпорации вы можете купить, так сделали и мой второй банк, и та компания, у которой я ETF покупаю. Получается вангвард владеет и частью бп и частью джипиморган которая владеет частью бп, и частью банк оф америка которая владеет частью джипиморган. Ну вы поняли о чем я?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 27817
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 11.07.23 - 19:39
Цитата:
Хех..
Рейтинги нужно посмотреть.
Да у меня все почти командировочные смотрят Вести и Соловьева..
Наши, казахстанские, которые на комбинат приезжают.
Что уж о России говорить
abaika95:
и Соловьёва эта баба клава не смотрит потому что понимает что и он врет
и Соловьёва эта баба клава не смотрит потому что понимает что и он врет
Хех..
Рейтинги нужно посмотреть.
Да у меня все почти командировочные смотрят Вести и Соловьева..
Наши, казахстанские, которые на комбинат приезжают.
Что уж о России говорить
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 27817
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 11.07.23 - 19:43
У меня сеструха двоюродная всегда канал Вести.
Потом когда сидим, мне пересказывает как нацисты убивают детей.
Ну я киваю ей, что делать то..
Потом когда сидим, мне пересказывает как нацисты убивают детей.
Ну я киваю ей, что делать то..
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 11.07.23 - 19:48
Абайка, вы же видно не глупый человек, я бы даже сказал - умный. Ну правда, чувствуется. Но еще сильнее чувствуется на сколько вы пропитаны именно российской пропагандой. Ну что такое нефть сегодня в нашем мире? В США доходы от нефти, это 1% бюджета, и это на рынке, где компания БП одна из многих, и аж треть доходов БП сделана в США. Тоесть это какая-то малюсенькая доля процента, раскиданная по крупным финансовым компаниям. Те же компании, которые владеют БП, они в тех же долях владеют эплом, гуглом, фейсбуком, боингом и всем в мире что приносит деньги. Если БП просто завтра исчезнет, этого ваще никто не заметит в США.
Вы же это ставите прям на самое видное место. Так делают те, для кого это важно - отсталые сырьевые экономики, как РФ.
Вы же это ставите прям на самое видное место. Так делают те, для кого это важно - отсталые сырьевые экономики, как РФ.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13780
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 11.07.23 - 20:06
Цитата:
в примере газеты под каждой статьей будет стоят имя парфенова потому что ЭТО ЕГО АВТОРСКАЯ КОЛОНКА
лошак там будет вторым или третьим
никому не интересно кто пишет парфенову текст тем более как оказалось это даже не лошак который был у него администратором в программе
Цитата:
чтобы тебе позволили вырасти такому СМИ сколько гражданских воин и переворотов должно в стране случится чтобы тебе ПОЗВОЛИЛИ иметь независимое от твоего правительства СМИ?
Цитата:
знаете я в нефтянке не силен как вы в истории США, но знаете я немного разбираюсь в азах экономики и мне кажется точнее я предполагаю и думается мне что правительство любой страны вольно решать САМО какая компания будет осуществлять у него выкачку нефти или сбор бананов, ведь так? а если тебе агенты ЦРУ не позволяют отказаться от какой либо компании в пользу другой то это как назывется? свободный рынок и право выбора или уже нет?
Цитата:
это прям девиз экономического убийцы какой то))
если не в курсе кто это рекомендую книгу "исповедь экономического убийцы" о том как сотрудники финансовой системы сша по заданию цру сажали бедные страны на долговую кредитную яму вззамен на разработку месторождений с 99% долей акций........вы наверное догадаетесь кому)))
естественно давайте отдадим сша все что они делают лучше в мире
а потом вы же первый будете возмущаться а почему в казахстане ноутбуков нет или в россии смартфонов своих?
может потому что не выгодно тягаться на рынке с теми кто делает компы лучше тебя?
в итоге ты превращаешь свою страну в обычную цифровую колонию и тебе никто не позволит сделать свой комп потмоучто американским компаниям это немного не выгодно
ты обязан только потреблять! и не вздумай создавать конкуренцию на рынке!
сейчас вы можете спросить а почему тогда японии и южной корее позволили? потому что япония и корея это такие лнр и днр для сша, сша их держит за политическую узду и свои базы там. взамен на разрешение немного посоздовать компов))
Цитата:
вот тут вы правильно говорите
мы в 90ые еле выбрались из разрухи
они нам технологии а мы им нефть но с условием что нефть сейчас а технологии только если мы тут создадим условия для прав человека и лгбт сообщества)))
потом когда мы захотим пересмотреть условия договора приедут ребята из цру и убьют тебя)))
все честно и главное "свободные" американские сми будут писать что ты сам виноват раз такой злодей против лгбт прешь
или вы серьезно верите что ребята из вашингтона серьезно озабочены правами девочек которые считают себя мальчиками и мальчиками которые любят спать с другими мальчиками?))
Цитата:
а условия выкачки нефти в сша и в иране 54 года вы изучали?)))
или у вас и в экономике пробел размером с либеральную пропаганду?)))
ааа блин или вы реально не поняли почему гвателмальцы и иранцы захотели национализировать свои компании?
что юнайтед фрутс и бритиш петролиум у них под 90% выручки с ресурсов забирали и договор пересмотреть не рзрешали?)) я думал это по умолчанию понятно было)
Цитата:
главное у кого контрольный пакет акций то он и может обращаться в цру чтобы убрать не удобного челвоека для своей компании
вы вот с одной акцией никому нафиг не нужны и ради вашей акции аллен даллес не будет производить переворот в иране)))
Цитата:
я понял что вы немного не разбираетесь в экономике
Артем Марусич:
Я привел пример, в котором у нас не телек, где Парфенова видно, а газета, где он полностью исчезает, в ноль
Я привел пример, в котором у нас не телек, где Парфенова видно, а газета, где он полностью исчезает, в ноль
в примере газеты под каждой статьей будет стоят имя парфенова потому что ЭТО ЕГО АВТОРСКАЯ КОЛОНКА
лошак там будет вторым или третьим
никому не интересно кто пишет парфенову текст тем более как оказалось это даже не лошак который был у него администратором в программе
Цитата:
Артем Марусич:
Если у вас вырастает свобода СМИ - увеличивается и доход и уровень прочих свобод, в том числе появляется свобода выбора, уменьшается коррупция.
Если у вас вырастает свобода СМИ - увеличивается и доход и уровень прочих свобод, в том числе появляется свобода выбора, уменьшается коррупция.
чтобы тебе позволили вырасти такому СМИ сколько гражданских воин и переворотов должно в стране случится чтобы тебе ПОЗВОЛИЛИ иметь независимое от твоего правительства СМИ?
Цитата:
Артем Марусич:
А вы думаете нефть как качается? Как много оборудования для добычи нефти производит к примеру Казахстан? Ну вы можете канеш втыкать шланги в землю или трубки какие, но лучше доверить тем, кто сможет достать вашу нефть максимально эффективно, используя самые передовые технологии и оборудование.
А вы думаете нефть как качается? Как много оборудования для добычи нефти производит к примеру Казахстан? Ну вы можете канеш втыкать шланги в землю или трубки какие, но лучше доверить тем, кто сможет достать вашу нефть максимально эффективно, используя самые передовые технологии и оборудование.
знаете я в нефтянке не силен как вы в истории США, но знаете я немного разбираюсь в азах экономики и мне кажется точнее я предполагаю и думается мне что правительство любой страны вольно решать САМО какая компания будет осуществлять у него выкачку нефти или сбор бананов, ведь так? а если тебе агенты ЦРУ не позволяют отказаться от какой либо компании в пользу другой то это как назывется? свободный рынок и право выбора или уже нет?
Цитата:
Артем Марусич:
Во первых, дать добывать нефть тем, кто умеет кто делать лучше всех в мире, это не только для бюджета полезно
Во первых, дать добывать нефть тем, кто умеет кто делать лучше всех в мире, это не только для бюджета полезно
это прям девиз экономического убийцы какой то))
если не в курсе кто это рекомендую книгу "исповедь экономического убийцы" о том как сотрудники финансовой системы сша по заданию цру сажали бедные страны на долговую кредитную яму вззамен на разработку месторождений с 99% долей акций........вы наверное догадаетесь кому)))
естественно давайте отдадим сша все что они делают лучше в мире
а потом вы же первый будете возмущаться а почему в казахстане ноутбуков нет или в россии смартфонов своих?
может потому что не выгодно тягаться на рынке с теми кто делает компы лучше тебя?
в итоге ты превращаешь свою страну в обычную цифровую колонию и тебе никто не позволит сделать свой комп потмоучто американским компаниям это немного не выгодно
ты обязан только потреблять! и не вздумай создавать конкуренцию на рынке!
сейчас вы можете спросить а почему тогда японии и южной корее позволили? потому что япония и корея это такие лнр и днр для сша, сша их держит за политическую узду и свои базы там. взамен на разрешение немного посоздовать компов))
Цитата:
Артем Марусич:
Никто вам не подарить уникальные технологии, либо вы разрабатываете эти технологии владеете ими или обращаетесь к тем, у кого они есть.
Никто вам не подарить уникальные технологии, либо вы разрабатываете эти технологии владеете ими или обращаетесь к тем, у кого они есть.
вот тут вы правильно говорите
мы в 90ые еле выбрались из разрухи
они нам технологии а мы им нефть но с условием что нефть сейчас а технологии только если мы тут создадим условия для прав человека и лгбт сообщества)))
потом когда мы захотим пересмотреть условия договора приедут ребята из цру и убьют тебя)))
все честно и главное "свободные" американские сми будут писать что ты сам виноват раз такой злодей против лгбт прешь
или вы серьезно верите что ребята из вашингтона серьезно озабочены правами девочек которые считают себя мальчиками и мальчиками которые любят спать с другими мальчиками?))
Цитата:
Артем Марусич:
И что значит «Британская»? А то, что треть выручки БП делает в США, значит войну за независимость США проиграла по вашей логике или как? Вот опять у вас и в экономике, одна пропаганда
И что значит «Британская»? А то, что треть выручки БП делает в США, значит войну за независимость США проиграла по вашей логике или как? Вот опять у вас и в экономике, одна пропаганда
а условия выкачки нефти в сша и в иране 54 года вы изучали?)))
или у вас и в экономике пробел размером с либеральную пропаганду?)))
ааа блин или вы реально не поняли почему гвателмальцы и иранцы захотели национализировать свои компании?
что юнайтед фрутс и бритиш петролиум у них под 90% выручки с ресурсов забирали и договор пересмотреть не рзрешали?)) я думал это по умолчанию понятно было)
Цитата:
Артем Марусич:
Будьте как Норвегия, купите их акции и на какой то процент БП будет принадлежать и вам.
Будьте как Норвегия, купите их акции и на какой то процент БП будет принадлежать и вам.
главное у кого контрольный пакет акций то он и может обращаться в цру чтобы убрать не удобного челвоека для своей компании
вы вот с одной акцией никому нафиг не нужны и ради вашей акции аллен даллес не будет производить переворот в иране)))
Цитата:
Артем Марусич:
Ну вы поняли о чем я?
Ну вы поняли о чем я?
я понял что вы немного не разбираетесь в экономике
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 11.07.23 - 20:13
Цитата:
Вы на карту покрытия 4g гляньте, это тоненькие ручейки за Уралом. Плюс ей не не хочется смотреть, а ее убедили в том, что хорошие журналисты, это «лоснящиеся морды из гейропы», забывая рассказать о том, что в Европу им пришлось бежать от преследования. Она уже не в силах понять, что аргументы про БП из телика настолько не валидны, что просто смешны. Как в количественном, так и в плане локализации. Это вы еще сможете разобраться в финансовых институтах, а она уже нет.
Вам, умному человеку, который отлично владеет гуглом, под натиском железных аргументов уже не просто принять реальную картину мира. Ваш мозг (а он умный, тем хуже) будет придумывать все новые и новые структуры и оправдания, что бы сохранить картину в целом. А ей так просто невозможно, ей такой Артем не встретится даже.
Стандартная диктатура, стандартно убила СМИ, стандартно кричит лозунгами «USAID, BP, Британия». И забывает рассказать о том, что такое нормальные СМИ, нормальная экономика. Тоесть, вообще 0 информации о реальном мире. Вот она и думает, что полицейских знать не нужно, что журналист, это пара лиц на телике, которые работают только в одну сторону. Никто ей не расскажет, для чего нужны и как важны региональные СМИ. Она и интересоваться этим вопросом не станет. Зачем, тем кто ее пытается обмануть, рассказывать о том, что независимую журналистику нужно поддерживать? Вдруг она задумается, и поймет, что ничего этим мордам в телике не платит, а не дай бог, еще поймет, кто им платит и за что.
abaika95:
ютюб вроде не забанен в россиинашли же както либеральные московские ребята свои источники и поверили им уехав из страныи да я вас уверяю сейчас любая баба клава из ужопинска смотрит ютюб
ютюб вроде не забанен в россиинашли же както либеральные московские ребята свои источники и поверили им уехав из страныи да я вас уверяю сейчас любая баба клава из ужопинска смотрит ютюб
Вы на карту покрытия 4g гляньте, это тоненькие ручейки за Уралом. Плюс ей не не хочется смотреть, а ее убедили в том, что хорошие журналисты, это «лоснящиеся морды из гейропы», забывая рассказать о том, что в Европу им пришлось бежать от преследования. Она уже не в силах понять, что аргументы про БП из телика настолько не валидны, что просто смешны. Как в количественном, так и в плане локализации. Это вы еще сможете разобраться в финансовых институтах, а она уже нет.
Вам, умному человеку, который отлично владеет гуглом, под натиском железных аргументов уже не просто принять реальную картину мира. Ваш мозг (а он умный, тем хуже) будет придумывать все новые и новые структуры и оправдания, что бы сохранить картину в целом. А ей так просто невозможно, ей такой Артем не встретится даже.
Стандартная диктатура, стандартно убила СМИ, стандартно кричит лозунгами «USAID, BP, Британия». И забывает рассказать о том, что такое нормальные СМИ, нормальная экономика. Тоесть, вообще 0 информации о реальном мире. Вот она и думает, что полицейских знать не нужно, что журналист, это пара лиц на телике, которые работают только в одну сторону. Никто ей не расскажет, для чего нужны и как важны региональные СМИ. Она и интересоваться этим вопросом не станет. Зачем, тем кто ее пытается обмануть, рассказывать о том, что независимую журналистику нужно поддерживать? Вдруг она задумается, и поймет, что ничего этим мордам в телике не платит, а не дай бог, еще поймет, кто им платит и за что.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6204
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 11.07.23 - 20:15
Виталя с Марком схлестнулись, вам не на задворках местной газеты, а на ТВ надо, столько умных слов раскопали, Я прямо в приятном ударе
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 41
|Зарегистрированные пользователи: drakon, Тимур Гафуров
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать