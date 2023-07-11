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≡ Высаженные в апреле башкирские сосны выкопают из-за ремонта водопровода в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47147
Высаженные в апреле башкирские сосны выкопают из-за ремонта водопровода в Костанае
Отправлено: 11.07.23 - 16:47
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Потом их обещают высадить на прежнее место, но сколько из десятков деревьев останутся в живых после двойной пересадки - неизвестно. Реконструкцию водопровода, из-за которого сосны придется выкопать, ГКП "Костанай-Су" проводит на двух улицах.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
315
Re: Высаженные в апреле башкирские сосны выкопают из-за ремонта...
Отправлено: 11.07.23 - 16:47
#1
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Что не делает дурак, всё он делает не так.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27817
Re: Высаженные в апреле башкирские сосны выкопают из-за ремонта...
Отправлено: 11.07.23 - 16:59
#2
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Сосны башкирские же, не жалко, хоть все пересохнут.
Страшного в том ничего думаю нет..
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
577
Re: Высаженные в апреле башкирские сосны выкопают из-за ремонта...
Отправлено: 11.07.23 - 18:09
#3
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форруму
реконструкциия
- В связи с реализации проекта

Ксюша торопится))
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
577
Re: Высаженные в апреле башкирские сосны выкопают из-за ремонта...
Отправлено: 11.07.23 - 18:12
#4
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Цитата:
Так что вопрос согласованности действий коммунальных служб и властей города остается открытым


Ну это классика костанайских служб. На абая нарисовали разметку,зебру освежить решили, и через неделю вскрыли проспект на месяц примерно. Ничего нового, сначала закатать асфальт, а потом под ним трубы латать.
Посмотрим как в следующем году эти тополя клонировать будут в рамках программы озеленения
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6204
Re: Высаженные в апреле башкирские сосны выкопают из-за ремонта...
Отправлено: 11.07.23 - 20:02
#5
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Как-то очень давно мне велели загрузочный вход в магазине перенести на торец, так обязали пробежать с бегунком из 12 пунктов. Седьмым в том злополучном списке шел телеком, они наотрез отказались подписать потому что там пролегал их кабель. Тогда я не стал добивать бегунок до конца, так и оставил.
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