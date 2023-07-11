Re: Высаженные в апреле башкирские сосны выкопают из-за ремонта...

Отправлено: - 20:02

Как-то очень давно мне велели загрузочный вход в магазине перенести на торец, так обязали пробежать с бегунком из 12 пунктов. Седьмым в том злополучном списке шел телеком, они наотрез отказались подписать потому что там пролегал их кабель. Тогда я не стал добивать бегунок до конца, так и оставил.