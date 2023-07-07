«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 07.07.23 - 18:23
В Алматы прошел Media Camp Fest, на который собираются журналисты из стран Центральной Азии. Корреспондент «НГ» тоже побывала на там и встретилась с очень интересными спикерами. В том числе, с исполнительным редактором «Новая Газета. Европа» Вячеславом ПОЛОВИНКО и документалистом Андреем ЛОШАКОМ. Читать новость
Это как если бы зашел разговор про «Формула 1», я бы сослался на интервью Сенны и Шумахера, а вы бы написали: Цитата:
Гога: Собрались двое , неизвестно кто
Или отзыв на интервью с Фишером и Талем о шахматах: Цитата:
Гога: Собрались двое , неизвестно кто
Собственно, подобный ответ, больше говорит о том, на сколько вы хорошо владеете вопросом и вообще связаны с журналистикой.
Я канеш понимаю, сейчас РФ скатилась на полное дно и все ее награды достаются просто полным нулям, которых даже запомнить сложно, обычные зеки становятся трижды героями РФ (первый после СССР случай), но в те то времена награждали все таки +- за работу.
Лошак это просто на мой взгляд лучший кор на русском языке был из всех каналов во все времена, а сейчас - лучший документалист.
Артем Марусич: Это как если бы зашел разговор про «Формула 1», я бы сослался на интервью Сенны и Шумахера
кхе не слишком ли сравнивать рядового (хоть и не плохого) журналиста новой газеты половинко специализирующегося на Казахстане потому-что родом из актобе вроде (как курников с эха) и обычного документалиста лошака не снявшего ничего прям уж такого шедеврального с шумахером и фишером? я понимаю если бы приехали парфенов и может быть тот же манский, дудь или пивоваров они да еще тянут на известность а эти кто для народа? Цитата:
Артем Марусич: Собственно, подобный ответ, больше говорит о том, на сколько вы хорошо владеете вопросом и вообще связаны с журналистикой.
а журналистика это не узкая специализация в которой ты должен либо разбираться либо нет журналистика сродни политике, ты если хочешь быть влиятельным журналистом должен быть известен народу своими статьями и своим мнением как тот невзоров или листьев на закате ссср были популярны и их знали Киселёв (не тот) Доренко и парфенов в 90ые глеб пьяных, венедиктов и синдеева в нулевые дудь и собчак и опять же тот же кисилев(уже тот) и соловьев в десятые их имена на слуху их знал и знает народ а если тебя знает узкая (элитарная) прослойка фриков которая помешана на журналистике а народ особенно тот народ у которого ты хочешь быть инженером душ не в курсе кто ты, то ты не журналист ты ноуйнейм или сбитый летчик ну кому нафиг сдался какой то там журналист в европе если его не читают массы? никому так и тут гога правильно задал вопрос Цитата:
Артем Марусич: Я когда у Ольги в фейсбуке фотку с ним увидал - чуть от зависти не лопнул. Неизвестно кто
а ольга это кто? кто ее кроме журналисткой эммм так сказать братии костанайской знает?))) народу сейчас покажи скажут, блин фиг знает кто это вот и вся популярность притом что НГ популярна речи нет журналистов только никто не знает)))
1-2 июля в Алматы прошел традиционный Media Camp Fest, на который собираются журналисты из стран Центральной Азии, прошедшие в финал по результатам конкурса от Internews Kazakhstan. На конкурс поступили 652 журналистские работы из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана, 70 из них прошли в финал.
к слову вся движуха устроена на выделенные деньги США под куратоствром USAID это такая конторка которая политикой мягкой силы с участием естественно ребят из ЦРУ проталкивает в нужных себе банановых странах нужные нарративы и готвит агентов влияния а иногда и прямо готовит боевиков для оргазинации переворота как вскрылось в 2014 году на кубе,тогда из числа местных рэперов создавали антипроавительсвтенное движение а те даже не подозревали что оказываются работают на США)))
эти вот на встрече прямо знают что работают на США и НГ наше у них деньги берет считая что берет их сугубо в рамках продвижения демократии если честно странная логика-брать деньги на развитие демократии в своей старне от страны где этой демократией и не пахло и да я соловья смотрю причем активно))) просто и россия и сша это два хищника со своими целями тут у нас от одного мы информационно избавились да теперь поддерживать россию это моветон в приличном обществе непонятно а зачем тогда бросаться в обьятия другого хищника? сожрет не тот так этот)) к слову если в 1991 в россии власть поменялсь и можно предположить что они там другие стали то в сша с основания ЦРУ линия партии и правительства не менялась))) не будешь продовать бананы нам за пол цены, то агенты Даллеса устроят у тебя гражданскую войну и переворот как было в гватемале про это что то все либеральные журналисты забыли почемуто)))
abaika95: парфенов в 90ые их имена на слуху их знал и знает народ
А вы намедни как смотрели? По диагонали? Ведущим то был Парфенов, но про чьи сюжеты он рассказывал? Собственно, кто делал сами истории? Если технически сравнивать с печатной журналистикой или литературой, то Парфенов в данной конструкции - бумага, а обсуждали люди то, что рассказывал Лошак.
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