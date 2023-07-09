Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 22:29

Хотелось бы открыть тему Наши дети..

Кто поддержит?

С 2019го года хотел, перед отпуском.

Однако никто тогда не поддержал, всем нужно было тогда ненавидеть украинцев...

Иногда создается ощущение, что тут одни, как бэ сказать, бездетные что ли..

Я например каждый миг моего новорожденного фотографировал, хотя я был же в отпуске, не досконально прям.

Что ел, что пил, когда впервые пошел, когда начал улыбаться..

Было столько много интересного!

Сейчас да, сейчас из нас старичков никто не рожает.

Эх, зря наверно брал отпуск!