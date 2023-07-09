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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 492 из 492«1...490491492
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27812
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.07.23 - 22:18
#7366
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Цитата:
Vit:
Из за твоего любимца сколько погибло людей.

Кроме войны z-патриотам поговорить не о чем?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27812
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.07.23 - 22:29
#7367
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Хотелось бы открыть тему Наши дети..
Кто поддержит?
С 2019го года хотел, перед отпуском.
Однако никто тогда не поддержал, всем нужно было тогда ненавидеть украинцев...
Иногда создается ощущение, что тут одни, как бэ сказать, бездетные что ли..
Я например каждый миг моего новорожденного фотографировал, хотя я был же в отпуске, не досконально прям.
Что ел, что пил, когда впервые пошел, когда начал улыбаться..
Было столько много интересного!
Сейчас да, сейчас из нас старичков никто не рожает.
Эх, зря наверно брал отпуск!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27812
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.07.23 - 22:32
#7368
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Ладно, пойду на улицу к своим..
Такие крутые вечера!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27812
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.07.23 - 22:42
#7369
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Как классно, я приложил руку сюда, и еще предложил перед зимой покрыть это лаком.
Все равно, не очень качественно делают, но нам самим приходится брать ответственность на себя.
Смешно, когда люди палец о палец не хотят бить как говорится, но ждут от властей чего то золотого
.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27812
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.07.23 - 14:42
#7370
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Про детей, про поделки, про свои костанайские вечера тоже никто не хочет говорить..
Опять про Войну что ли Ждут?
Тогда может обо мне поговорим, или о голосовалке Дона Хулио?
Чтоб он очередной свой 15й ник убрал или нет..
По ходу там еще штук 6-7..
Тема называется - "Что то про жизнь".
Только не понял, про мою жизнь или про жизнь форумчанина, который поменял с марта месяца 15 ников?
Так она трудна и так опасна..




Ну как вариант помочь поднять просмотры, сейчас 120 вроде
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27812
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.07.23 - 14:44
#7371
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Хех..
Больше проголосовало, чтоб ник убрать..
Может все дружно попросим его не уходить с форума?
Аууу, друзья!
Вместе мы Сила, Ахмат с нами!
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1253
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.07.23 - 16:23
#7372
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Цитата:
111:
Вместе мы Сила, Ахмат с нами!

Да это хороший чай . Поклюняшься что ли ему ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27812
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.07.23 - 17:28
#7373
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Цитата:
YESNO:
Да это хороший чай . Поклюняшься что ли ему ?

Это отец Рамзана Ахматовича Кадырова.
В России это означает, если правоверный поклоняется Ахмату, то Аллах всегда с ним..
А так как пользователь гражданин России, выражение звучит в правильном русле..

[Исправлено: 111, 10.07.2023 - 17:29]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27812
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.07.23 - 17:35
#7374
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Не забываем тему нашего просто пользователя, про жизнь, голосуем.
Комментарии, лайки, просьба оставлять под этой статьей..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27812
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.07.23 - 17:36
#7375
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Проверка качества скрина на другом сайте

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27812
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.07.23 - 17:39
#7376
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И смотрим, как два фотохостинга немного по качеству отличаются..

[Исправлено: 111, 10.07.2023 - 17:43]
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1253
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.07.23 - 18:18
#7377
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Цитата:
111:
А так как пользователь гражданин России, выражение звучит в правильном русле..

Понял, спасибо.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1267
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.07.23 - 14:17
#7378
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Цитата:
юля елиссева:
для Z-ников

ох уж эта буква Z...

Цитата:
Гражданин Болгарии нарисовал символ Z перед посольством Украины в Софии. Украинские дипломаты попытались заставить его стереть символ, но местная полиция за него заступилась.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1267
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.07.23 - 14:20
#7379
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Цитата:
111:
как два фотохостинга немного по качеству отличаются..

Япикс вроде норм хостинг для фото
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27812
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.07.23 - 16:55
#7380
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Цитата:
lavprof:
Япикс вроде норм хостинг для фото

Не пробовал еще, надо как то найти что такое.
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