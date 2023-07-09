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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.07.23 - 22:18
Цитата:
Кроме войны z-патриотам поговорить не о чем?
Vit:
Из за твоего любимца сколько погибло людей.
Из за твоего любимца сколько погибло людей.
Кроме войны z-патриотам поговорить не о чем?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.07.23 - 22:29
Хотелось бы открыть тему Наши дети..
Кто поддержит?
С 2019го года хотел, перед отпуском.
Однако никто тогда не поддержал, всем нужно было тогда ненавидеть украинцев...
Иногда создается ощущение, что тут одни, как бэ сказать, бездетные что ли..
Я например каждый миг моего новорожденного фотографировал, хотя я был же в отпуске, не досконально прям.
Что ел, что пил, когда впервые пошел, когда начал улыбаться..
Было столько много интересного!
Сейчас да, сейчас из нас старичков никто не рожает.
Эх, зря наверно брал отпуск!
Кто поддержит?
С 2019го года хотел, перед отпуском.
Однако никто тогда не поддержал, всем нужно было тогда ненавидеть украинцев...
Иногда создается ощущение, что тут одни, как бэ сказать, бездетные что ли..
Я например каждый миг моего новорожденного фотографировал, хотя я был же в отпуске, не досконально прям.
Что ел, что пил, когда впервые пошел, когда начал улыбаться..
Было столько много интересного!
Сейчас да, сейчас из нас старичков никто не рожает.
Эх, зря наверно брал отпуск!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.07.23 - 22:32
Ладно, пойду на улицу к своим..
Такие крутые вечера!
Такие крутые вечера!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.07.23 - 22:42
Как классно, я приложил руку сюда, и еще предложил перед зимой покрыть это лаком.
Все равно, не очень качественно делают, но нам самим приходится брать ответственность на себя.
Смешно, когда люди палец о палец не хотят бить как говорится, но ждут от властей чего то золотого
.
Все равно, не очень качественно делают, но нам самим приходится брать ответственность на себя.
Смешно, когда люди палец о палец не хотят бить как говорится, но ждут от властей чего то золотого
.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.07.23 - 14:42
Про детей, про поделки, про свои костанайские вечера тоже никто не хочет говорить..
Опять про Войну что ли Ждут?
Тогда может обо мне поговорим, или о голосовалке Дона Хулио?
Чтоб он очередной свой 15й ник убрал или нет..
По ходу там еще штук 6-7..
Тема называется - "Что то про жизнь".
Только не понял, про мою жизнь или про жизнь форумчанина, который поменял с марта месяца 15 ников?
Так она трудна и так опасна..
Ну как вариант помочь поднять просмотры, сейчас 120 вроде
Опять про Войну что ли Ждут?
Тогда может обо мне поговорим, или о голосовалке Дона Хулио?
Чтоб он очередной свой 15й ник убрал или нет..
По ходу там еще штук 6-7..
Тема называется - "Что то про жизнь".
Только не понял, про мою жизнь или про жизнь форумчанина, который поменял с марта месяца 15 ников?
Так она трудна и так опасна..
Ну как вариант помочь поднять просмотры, сейчас 120 вроде
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.07.23 - 14:44
Хех..
Больше проголосовало, чтоб ник убрать..
Может все дружно попросим его не уходить с форума?
Аууу, друзья!
Вместе мы Сила, Ахмат с нами!
Больше проголосовало, чтоб ник убрать..
Может все дружно попросим его не уходить с форума?
Аууу, друзья!
Вместе мы Сила, Ахмат с нами!
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1253
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.07.23 - 16:23
Цитата:
Да это хороший чай . Поклюняшься что ли ему ?
111:
Вместе мы Сила, Ахмат с нами!
Вместе мы Сила, Ахмат с нами!
Да это хороший чай . Поклюняшься что ли ему ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.07.23 - 17:28
Цитата:
Это отец Рамзана Ахматовича Кадырова.
В России это означает, если правоверный поклоняется Ахмату, то Аллах всегда с ним..
А так как пользователь гражданин России, выражение звучит в правильном русле..
[Исправлено: 111, 10.07.2023 - 17:29]
YESNO:
Да это хороший чай . Поклюняшься что ли ему ?
Да это хороший чай . Поклюняшься что ли ему ?
Это отец Рамзана Ахматовича Кадырова.
В России это означает, если правоверный поклоняется Ахмату, то Аллах всегда с ним..
А так как пользователь гражданин России, выражение звучит в правильном русле..
[Исправлено: 111, 10.07.2023 - 17:29]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.07.23 - 17:35
Не забываем тему нашего просто пользователя, про жизнь, голосуем.
Комментарии, лайки, просьба оставлять под этой статьей..
Комментарии, лайки, просьба оставлять под этой статьей..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.07.23 - 17:36
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.07.23 - 17:39
И смотрим, как два фотохостинга немного по качеству отличаются..
[Исправлено: 111, 10.07.2023 - 17:43]
[Исправлено: 111, 10.07.2023 - 17:43]
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1253
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.07.23 - 18:18
Цитата:
Понял, спасибо.
111:
А так как пользователь гражданин России, выражение звучит в правильном русле..
А так как пользователь гражданин России, выражение звучит в правильном русле..
Понял, спасибо.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1267
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.07.23 - 14:17
Цитата:
ох уж эта буква Z...
Цитата:
юля елиссева:
для Z-ников
для Z-ников
ох уж эта буква Z...
Цитата:
Гражданин Болгарии нарисовал символ Z перед посольством Украины в Софии. Украинские дипломаты попытались заставить его стереть символ, но местная полиция за него заступилась.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1267
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.07.23 - 14:20
Цитата:
Япикс вроде норм хостинг для фото
111:
как два фотохостинга немного по качеству отличаются..
как два фотохостинга немного по качеству отличаются..
Япикс вроде норм хостинг для фото
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.07.23 - 16:55
Цитата:
Не пробовал еще, надо как то найти что такое.
lavprof:
Япикс вроде норм хостинг для фото
Япикс вроде норм хостинг для фото
Не пробовал еще, надо как то найти что такое.
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