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≡ Высаженные в апреле башкирские сосны выкопают из-за ремонта водопровода в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47147
Высаженные в апреле башкирские сосны выкопают из-за ремонта водопровода в Костанае
Отправлено: 11.07.23 - 16:47
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Потом их обещают высадить на прежнее место, но сколько из десятков деревьев останутся в живых после двойной пересадки - неизвестно. Реконструкцию водопровода, из-за которого сосны придется выкопать, ГКП "Костанай-Су" проводит на двух улицах.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
315
Re: Высаженные в апреле башкирские сосны выкопают из-за ремонта...
Отправлено: 11.07.23 - 16:47
#1
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Что не делает дурак, всё он делает не так.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27812
Re: Высаженные в апреле башкирские сосны выкопают из-за ремонта...
Отправлено: 11.07.23 - 16:59
#2
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Сосны башкирские же, не жалко, хоть все пересохнут.
Страшного в том ничего думаю нет..
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