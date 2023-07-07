Отправлено: - 17:17

Артем Марусич:

Это как если бы зашел разговор про «Формула 1», я бы сослался на интервью Сенны и Шумахера

Артем Марусич:

Собственно, подобный ответ, больше говорит о том, на сколько вы хорошо владеете вопросом и вообще связаны с журналистикой.

Артем Марусич:

Я когда у Ольги в фейсбуке фотку с ним увидал - чуть от зависти не лопнул. Неизвестно кто

Цитата:кхене слишком ли сравнивать рядового (хоть и не плохого) журналиста новой газеты половинко специализирующегося на Казахстане потому-что родом из актобе вроде (как курников с эха) и обычного документалиста лошака не снявшего ничего прям уж такого шедеврального с шумахером и фишером?я понимаю если бы приехали парфенов и может быть тот же манский, дудь или пивоваровони да еще тянут на известность а эти кто для народа? Цитата:а журналистика это не узкая специализация в которой ты должен либо разбираться либо нетжурналистика сродни политике, ты если хочешь быть влиятельным журналистом должен быть известен народу своими статьями и своим мнениемкак тот невзоров или листьев на закате ссср были популярны и их зналиКиселёв (не тот) Доренко и парфенов в 90ыеглеб пьяных, венедиктов и синдеева в нулевыедудь и собчак и опять же тот же кисилев(уже тот) и соловьев в десятыеих имена на слуху их знал и знает народа если тебя знает узкая (элитарная) прослойка фриков которая помешана на журналистике а народ особенно тот народ у которого ты хочешь быть инженером душ не в курсе кто ты, то ты не журналистты ноуйнейм или сбитый летчикну кому нафиг сдался какой то там журналист в европе если его не читают массы?никомутак и тут гога правильно задал вопросЦитата:а ольга это кто?кто ее кроме журналисткой эммм так сказать братии костанайской знает?)))народу сейчас покажи скажут, блин фиг знает кто этовот и вся популярностьпритом что НГ популярна речи нетжурналистов только никто не знает)))