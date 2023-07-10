Re: Новый запрет на ЕНТ может появиться в Казахстане

Отправлено: - 07:58

Чем выдумывать всё новые и новые ЗАПРЕТЫ и ОГРАНИЧЕНИЯ на этом пресловутом и абсалютно не обьктивном ЕНТ, чиновники из так называемого МинОбрНауки, придумали бы как сделать сам процесс обучения КАЧЕСТВЕННЫМ и ДОСТУПНЫМ для миллионов школьников и учеников. Что бы в конечном итоге - наше образования по своему качеству приблизилось бы к советскому и вошло в число передовых в мире. Судя по СМИ - даже в напиханном деньгами налогоплательщиков - елбасинский Назарбаев Университете - не входит в 1 000 лучших университетов мира.

Когда я учился в СХИ, на экзаменах по сопромату, профессор Лебедев позволял пользоваться справочниками и другой справочной литературой при расчётах балки на изгиб и прочее: он считал что инженеру не обязательно всё помнит назубок, главное : - что бы он логически мыслил и умел правильно пользоваться литературой и знал - ЧТО, КАК и ГДЕ надо применять формулы расчёта того или иного процесса.