Re: "Мало людей и техники" - Жалобы на медленный...

Отправлено: - 01:24

Нам в ПЧСТРе всё равно горячая вода бройлер болер у нас всё своё и холодная вода которую никогда от слова никогда не отключают и горячая вода у нас всё лето есть в огородском душе,эконрмия какая электричества и ком.услуг.