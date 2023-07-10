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≡ "Мало людей и техники" - Жалобы на медленный ремонт теплосетей прокомментировали в КТЭК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47141
"Мало людей и техники" - Жалобы на медленный ремонт теплосетей прокомментировали в КТЭК
Отправлено: 10.07.23 - 14:45
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Видео с жалобой на ремонт теплосетей в микрорайоне Аэропорт в редакцию "НГ" прислали вчера, 9 июля, сразу несколько читателей. В небольшом ролике видны огромные трубы, рядом с которыми нет рабочих.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1230
Re: "Мало людей и техники" - Жалобы на медленный...
Отправлено: 10.07.23 - 14:45
#1
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Пока эти павлодарские данияры будут у нас здесь ремонтировать-так всё и будет. Лишь бы выиграть конкурс,а потом как пойдёт.. Да и саке/маке всегда выручат.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27807
Re: "Мало людей и техники" - Жалобы на медленный...
Отправлено: 10.07.23 - 14:50
#2
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Цитата:
Неужели обязательно надо тянуть, когда весь микрорайон без горячей воды сидит?


Есть одно волшебное средство и называется оно??.....
- Нет конечно же не бройлер!
Бройлер это курица, городская такая!
Ладно, спрошу позже, когда выучите!
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
384
Re: "Мало людей и техники" - Жалобы на медленный...
Отправлено: 11.07.23 - 01:24
#3
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Нам в ПЧСТРе всё равно горячая вода бройлер болер у нас всё своё и холодная вода которую никогда от слова никогда не отключают и горячая вода у нас всё лето есть в огородском душе,эконрмия какая электричества и ком.услуг.
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