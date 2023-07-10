Отправлено: - 23:36

111:

Интересно бы посмотреть на то, кто больше рожает.





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=49393 Рекорд по количеству новорожденных поставила Туркестанская областьИсточник:

Цитата:на что там смотреть? рожают больше те, кто статистически предсказуемо должны больше рожать.в отношении же самой статьи соглашусь - какая смысловая нагрузка в этом тексте? для полноты информации было бы неплохо и количество умерших 6-го числа сего июля обозначить. чтобы хоть какой-то смысл был. дебит с кредитом сравнить, узнать что там по балансу. а в таком виде это просто набор слов ради набора слов.Цитата:рекорд подразумевает соревновательную подоплёку. то есть какие-то целенаправленные действия для достижения результата, лучшего чем у соперника. представляю себе соревнование "рожание на скорость" или "рожание на количество" забавные должны бы быть "виды спорта"