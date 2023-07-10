Отправлено: - 16:16

111:

Как и Беко, как ни странно. Вот это дешевый и качественный, по моему турецкий холодильник.

Цитата:у ВЕKO качество уже не то как раньше .Коррозия разьедает трубки в корпусе особенно там где испаритель в холодильной камере .