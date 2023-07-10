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≡ Лучшие холодильники в 2023 году: рейтинг E-Katalog
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47140
Лучшие холодильники в 2023 году: рейтинг E-Katalog
Отправлено: 10.07.23 - 11:06
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Эксперты популярного сервиса сравнения цен проанализировали предпочтения интернет-пользователей, использующих E-Katalog при выборе холодильника. Собранные данные помогли сформировать рейтинг самых популярных по состоянию на начало 2023 года моделей на казахском рынке. Давайте же познакомимся с лидерами.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27796
Re: Лучшие холодильники в 2023 году: рейтинг E-Katalog
Отправлено: 10.07.23 - 11:06
#1
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У нас в Казахстане популярны из недорогих это наверно Бирюса, из дорогих Сиде бай сиде..
В средней да, рулят самсунги и лжишки..
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
215
Re: Лучшие холодильники в 2023 году: рейтинг E-Katalog
Отправлено: 10.07.23 - 14:53
#2
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Атлант Белорусский тоже не плохой и не дорогой.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27796
Лучшие холодильники в 2023 году: рейтинг E-Katalog
Отправлено: 10.07.23 - 15:03
#3
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Цитата:
ZXC:
Атлант Белорусский тоже не плохой и

Тема раньше была, но, два Атланта было, один до сих пор стоит, в обоих движки уже менял.
Это где то после пяти лет работы.
То ли наше электричество их сбивает, то ли еще что то.
Вот ЛЖишка сгорел движок недавно, но это первый раз, проработал с 2002го года.
Самсунги вот ни разу по двиглу у меня не сгорали.
Как и Беко, как ни странно.
Вот это дешевый и качественный, по моему турецкий холодильник.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1252
Лучшие холодильники в 2023 году: рейтинг E-Katalog
Отправлено: 10.07.23 - 16:16
#4
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Цитата:
111:
Как и Беко, как ни странно. Вот это дешевый и качественный, по моему турецкий холодильник.

у ВЕKO качество уже не то как раньше .Коррозия разьедает трубки в корпусе особенно там где испаритель в холодильной камере .
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1252
Лучшие холодильники в 2023 году: рейтинг E-Katalog
Отправлено: 10.07.23 - 16:18
#5
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Цитата:
111:
То ли наше электричество их сбивает, то ли еще что то

любой компрессор боится моргушек . у Атлантов часто капиллярная трубка забивается .Вследствии сгорает компрессор .
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