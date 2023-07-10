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≡ Новый запрет на ЕНТ может появиться в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47140
Новый запрет на ЕНТ может появиться в Казахстане
Отправлено: 10.07.23 - 14:57
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Со следующего года при сдаче ЕНТ в Казахстане может появиться новый запрет. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27796
Re: Новый запрет на ЕНТ может появиться в Казахстане
Отправлено: 10.07.23 - 14:57
#1
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Вах..
Не те шпаргалки в ручки запихиваете..
Еще раз-правильная шпаргалка

Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3063
Re: Новый запрет на ЕНТ может появиться в Казахстане
Отправлено: 10.07.23 - 15:26
#2
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писать шапргалки - да проще простого. Делате как мой одноклассник - выучите грузинский или армянский алфавит. Только буквы. И пишите шпоры на русском грузинскими или армянскими буквами.
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