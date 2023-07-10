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≡ Лучшие холодильники в 2023 году: рейтинг E-Katalog
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47138
Лучшие холодильники в 2023 году: рейтинг E-Katalog
Отправлено: 10.07.23 - 11:06
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Эксперты популярного сервиса сравнения цен проанализировали предпочтения интернет-пользователей, использующих E-Katalog при выборе холодильника. Собранные данные помогли сформировать рейтинг самых популярных по состоянию на начало 2023 года моделей на казахском рынке. Давайте же познакомимся с лидерами.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27790
Re: Лучшие холодильники в 2023 году: рейтинг E-Katalog
Отправлено: 10.07.23 - 11:06
#1
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У нас в Казахстане популярны из недорогих это наверно Бирюса, из дорогих Сиде бай сиде..
В средней да, рулят самсунги и лжишки..
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