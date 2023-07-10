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≡ Сколько детей родилось в Казахстане в День столицы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47138
Сколько детей родилось в Казахстане в День столицы
Отправлено: 10.07.23 - 10:26
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6 июля, в День столицы, в стране родилось 505 девочек и 495 мальчиков, из которых 8 пар двойняшек. Рекорд по количеству новорожденных поставила Туркестанская область.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3062
Re: Сколько детей родилось в Казахстане в День столицы
Отправлено: 10.07.23 - 10:26
#1
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а в чём новость? То что эти дети родились 6 июля делает их особыми? или даёт в будущем какие-то привелегии?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27790
Re: Сколько детей родилось в Казахстане в День столицы
Отправлено: 10.07.23 - 10:48
#2
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Интересно бы посмотреть на то, кто больше рожает.
А то некоторые кричат, мол одни этнические группы уменьшаются.
Как же они увеличиться хотят, если элементарно не хотят заводить детей?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1229
Сколько детей родилось в Казахстане в День столицы
Отправлено: 10.07.23 - 11:22
#3
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Цитата:
юля елиссева:
в будущем какие-то привелегии

Лишь бы насрултанами не называли ;-)
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1229
Сколько детей родилось в Казахстане в День столицы
Отправлено: 10.07.23 - 11:24
#4
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Цитата:
111:
этнические группы

Да,есть такие,на дачах живут и по 7 детей рожают.
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