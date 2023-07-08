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Акимат Державинска сообщил о приостановке переименования города в Кенесары
Акимат Державинска сообщил о приостановке переименования города в Кенесары
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47136
Акимат Державинска сообщил о приостановке переименования города в Кенесары
Отправлено: 08.07.23 - 14:54
Сведения о причинах приостановки противоречивые — стороны указывают друг на друга. В городском акимате говорят, что процедура приостановлена районным акиматом, а районный акимат утверждает, что горакимат не предоставил полный список необходимых документов.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 27784
Re: Акимат Державинска сообщил о приостановке переименования...
Отправлено: 08.07.23 - 14:54
Какая то деревня в 300 человек, где то на югах..
У них что, нет посевной там?
У них что, нет посевной там?
Акимат Державинска сообщил о приостановке переименования города в Кенесары
Отправлено: 08.07.23 - 14:59
Цитата:
Это не просто какя-то деревня. Это военная часть. Там шахты рокетные . Ещё при СССР это стратегическая деревня. Потом шахты залили битоном.
[Исправлено: Vit, 08.07.2023 - 14:00]
111:
Это не просто какя-то деревня. Это военная часть. Там шахты рокетные . Ещё при СССР это стратегическая деревня. Потом шахты залили битоном.
[Исправлено: Vit, 08.07.2023 - 14:00]
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 11.05.11
- Сообщений:
- 54
Re: Акимат Державинска сообщил о приостановке переименования...
Отправлено: 08.07.23 - 15:00
давно надо было переименовать, сами тянут кота.
район переименовали а райцентр нет, хоть и Кенесары названия для меня "не очень" но все же лучше чем Державинск.
район переименовали а райцентр нет, хоть и Кенесары названия для меня "не очень" но все же лучше чем Державинск.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6201
Re: Акимат Державинска сообщил о приостановке переименования...
Отправлено: 08.07.23 - 15:03
о её словам, районный акимат начнёт работу по переименованию после того, как получит протокол.
У акимата больше проблем нет кроме этой, даже курьеров нет у них, дожились
У акимата больше проблем нет кроме этой, даже курьеров нет у них, дожились
Акимат Державинска сообщил о приостановке переименования города в Кенесары
Отправлено: 08.07.23 - 15:06
Цитата:
Начальник:В этой деревни востановили казармы. Своими глазами видел. Шахты не увидел. Врятли. Россия будет востанавливать. А бойцы Казахской армии до сих пор там служат.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 27784
Акимат Державинска сообщил о приостановке переименования города в Кенесары
Отправлено: 08.07.23 - 15:07
Цитата:
Если и была ракетная часть, то это был позор конечно же..
Военная часть, которая не встала на защиту СССР, своей Родины, те военные, конечно же предатели..
Тогда действительно, надо было сразу все это переименовать, на следующий день, для назидания другим, кто не пошел за Родину..
Vit:
Это военная часть. Там
Это военная часть. Там
Если и была ракетная часть, то это был позор конечно же..
Военная часть, которая не встала на защиту СССР, своей Родины, те военные, конечно же предатели..
Тогда действительно, надо было сразу все это переименовать, на следующий день, для назидания другим, кто не пошел за Родину..
Акимат Державинска сообщил о приостановке переименования города в Кенесары
Отправлено: 08.07.23 - 15:20
Цитата:
111: не встала на защиту СССР, своей РодиныЛюди думали что станет хорошо. Как и твой любимый пан Зеленский сказал будет мир украинцы и русский один народ. Получается везде врут.
d
(Пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 408
Re: Акимат Державинска сообщил о приостановке переименования...
Отправлено: 08.07.23 - 23:21
Цитата:
От Державинска, где жили ракетчики, до самих ракетных шахт еще очень прилично ехать.
А вот где сами шахты были, ты не один десяток раз, уверен, проезжал. И почему-то еще уверен, что до сих пор даже не подозреваешь где они.
Vit:
Это не просто какя-то деревня. Это военная часть. Там шахты рокетные
Это не просто какя-то деревня. Это военная часть. Там шахты рокетные
От Державинска, где жили ракетчики, до самих ракетных шахт еще очень прилично ехать.
А вот где сами шахты были, ты не один десяток раз, уверен, проезжал. И почему-то еще уверен, что до сих пор даже не подозреваешь где они.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 383
Re: Акимат Державинска сообщил о приостановке переименования...
Отправлено: 09.07.23 - 00:31
.....толку с этих шахт сколько там кабеля местные выкопали все миллинерами стали благодаря этим шахтам там город сад как говорит боррель про европу,тоже самое в этом городе Державинск Кенесары город прошлого у будущего,без прошлшго медных кабелей которые выкопали и продали не ведома куда небыло сегоднешнего голосования и остался этот город сад каким то Талапкером.
T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 278
Re: Акимат Державинска сообщил о приостановке переименования...
Отправлено: 09.07.23 - 23:59
А созидать своё мы когда нибудь начнём? или так и будем переименовывать то что построили граждане СССР? Или с созиданием у нас бооольбшая проблема? Видимо за 32 года так и создали нейросеть ...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 17647
Re: Акимат Державинска сообщил о приостановке переименования...
Отправлено: 10.07.23 - 06:36
Цитата:
Кто-то явно срывает план по импортозамещению)) должно быть минимум 300 за)
За переименование в город Кенесары - 192, против - 125
Кто-то явно срывает план по импортозамещению)) должно быть минимум 300 за)
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