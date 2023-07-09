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≡ Министр сельского хозяйства РК прилетел в Костанайскую область контролировать борьбу с саранчой
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47136
Министр сельского хозяйства РК прилетел в Костанайскую область контролировать борьбу с саранчой
Отправлено: 09.07.23 - 19:53
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О визите министра сельского хозяйства Ербола КАРАШУКЕЕВА в Костанайскую область сегодня, 9 июля, сообщила пресс-служба премьер-министра РК. Там отметили, что он "прибыл для контроля предпринимаемых мер по борьбе с саранчой".
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3173
Re: Министр сельского хозяйства РК прилетел в Костанайскую...
Отправлено: 09.07.23 - 19:53
#1
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Цитата:
По факту на 9 июля по Костанайской области под посевами 4,6 млн га, а пострадало 500 га - ситуация под контролем, - сказал Карашукеев.

Он хоть знает, что 500 га - это одно большое поле, максимум два. И это поле расположено в 11 районах области, которые борются с саранчой?
Или это опечатка?
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Г
§ Георгий ГОВОРОВ
(Администрация)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
103
Re: Министр сельского хозяйства РК прилетел в Костанайскую...
Отправлено: 09.07.23 - 20:00
#2
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Цитата:
Козлов я:
Или это опечатка?

Вот видео с комментарием министра:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3173
Министр сельского хозяйства РК прилетел в Костанайскую область контролировать борьбу с саранчой
Отправлено: 09.07.23 - 20:08
#3
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:

Ну-у-у, словам такого большого бастыка нужно верить! Только куда деть данные областного акимата:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25966
Re: Министр сельского хозяйства РК прилетел в Костанайскую...
Отправлено: 09.07.23 - 20:41
#4
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Цитата:

Мы очень оперативно реагируем на ситуацию, не допуская развития негативного сценария.

Без Министров, саранча всё - съест... :lol: :-o
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6201
Re: Министр сельского хозяйства РК прилетел в Костанайскую...
Отправлено: 09.07.23 - 20:47
#5
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Точно не помню,кто из чиновников оговорился, прямо с экрана Я услышал буквально следующее: полтора тысяч миллионов (видимо денег) выделило министерство. Однако, речь шла о полтора миллиардов, такие вещи госслужители должны знать
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27784
Re: Министр сельского хозяйства РК прилетел в Костанайскую...
Отправлено: 09.07.23 - 21:21
#6
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Министр молодец.
Сам наверно разгонял саранчу руками..
Значит все идет по плану..
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1770
Re: Министр сельского хозяйства РК прилетел в Костанайскую...
Отправлено: 09.07.23 - 22:56
#7
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Точно СТАДНАЯ саранча? Не ошиблись?
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О
§ ОГПУ
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
11
Министр сельского хозяйства РК прилетел в Костанайскую область контролировать борьбу с саранчой
Отправлено: 09.07.23 - 23:26
#8
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Заместитель акима области, САМ наконец аким не приехал на место событий?! Как так? Или в кадр не попал? Не пойму в чем дело, сайга газует, саранча газует акима нет? Ладно аким, а заместитель такой занятой что-ли? Его не касается?!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17647
Re: Министр сельского хозяйства РК прилетел в Костанайскую...
Отправлено: 10.07.23 - 06:31
#9
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Так и не понял - 500 гектаров пострадало или 500 тысяч гектаров? Хотя тут смотря с какой стороны смотреть на эти страдания...
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