"Хотим больше зарабатывать, но не сможем" - Три миллиарда тенге задолжали больницы Костанайской области
Отправлено: 09.07.23 - 12:23
Многомиллиардная кредиторская задолженность образовалась в больницах Костанайской области. Установленные Минздравом тарифы, согласно которым ФСМС оплачивает каждый пролеченный случай, не позволяют медорганизациям региона покрывать все свои расходы. Денег хватает только на выплату заработной платы сотрудникам. Читать новость
Многии плются, в наших врачей Скажу как пациент наших больниц) ногу мне отремонтировали в областной больнице реально приятное отношение . Ковид тоже меня не обошел стороной . Положили и ухаживали как за олигархом. . Врач садилась и всё объясняла. Переживала. Что б я выжил! Спасибо им.
Сами врачи у нас НЕПЛОХИЕ; чиновники- гавно. Раз такое положение с финансированием всех больниц, значит : у нас плохой сам МЕНЕДЖМЕНТ, то есть управленческий персонал, начиная с министра Гиният - как это так ДОРАБОТАЛИСЬ - ВСЕ больницы ДОЛЖНИКИ ??? То что предлагает этот Нургалиев - ОПТИМИЗАЦИЯ, то этот результат уже на лицо: - в 2000-х все больницы прошли эту ОПТИМИЗАЦИЮ и результат: - полный КРАХ сельской медицины и под эту оптимизацию всех пациентов почти НАСИЛЬНО загоняли в частные и ПЛАТНЫЕ кабинеты и делалось это СПЕЦИАЛЬНО. Это же МИЛОСЕРДНОЕ или как раньше в старину - БОГОУГОДНОЕ заведение и должно финансироваться - ДО ГОРЛА, то есть денег давать столько, сколько нужно. Речь идёт о здоровье нации, я имею ввиду государственные больницы, частники погоду не делают, они просто под шумок зарабатывают бабло.
ACROS: и под эту оптимизацию всех пациентов почти НАСИЛЬНО загоняли в частные и ПЛАТНЫЕ кабинеты и делалось это СПЕЦИАЛЬНО.
отчасти в этом есть смысл. платная и дорогая медицина должна стимулировать человека подходить ответственно к своему здоровью. сколько всяческих болезней связанно с пьянством, табако(и не только)-курением, обжорством на манер лошади, недостатком физических нагрузок!? а сколько травм по откровенной тупости - вообще не пересказать!! и все это человек может если и не предотвратить, то хотя бы уменьшить вероятность возникновения приложив усилия.
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