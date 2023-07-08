Отправлено: - 23:21

Vit:

Это не просто какя-то деревня. Это военная часть. Там шахты рокетные

Цитата:От Державинска, где жили ракетчики, до самих ракетных шахт еще очень прилично ехать.А вот где сами шахты были, ты не один десяток раз, уверен, проезжал. И почему-то еще уверен, что до сих пор даже не подозреваешь где они.