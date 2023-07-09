Отправлено: - 19:24

71422:

Зачем людей дезинформировать? В ПКСК и ОСИ есть рабочие по специальности газовик? Нет. Как они могут включать в тариф обслуживание газового оборудования.

Цитата:ПКСК,КСК и ОСИ заключают Договор на обслуживание с любой лицензированной компанией на обслуживание внутри домовых газовых сетей, и оплачивает работу..вернее оплачивает за запчасти затраченные на проведение ремонтных работ ..краны муфты контргайки и т.п. и оплачивает по Акту выполненных работ